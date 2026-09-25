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Como conseguir ingressos para Real Sociedad x Deportivo de A Coruna: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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A Real Sociedad enfrenta o Deportivo de A Coruna em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Real Sociedad enfrenta o Deportivo de A Coruna no domingo, 11 de outubro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastian.

Real Sociedad e Deportivo de A Coruña compartilham uma longa história em LaLiga, marcada por confrontos competitivos, com média de 2,8 gols por jogo em seus encontros oficiais. No último duelo direto pela primeira divisão, em fevereiro de 2018, a Real Sociedad garantiu uma vitória dominante por 5 a 0 em casa contra o Deportivo.

Deixe a GOAL dar a você tudo o que precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Sociedad x Deportivo de A Coruna, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Real Sociedad x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Real Sociedad x Deportivo de A Coruna começa no domingo, 11 de outubro de 2026, na Reale Arena, em San Sebastian.

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La Liga - Rodada 8
Reale Arena

Como comprar ingressos para Real Sociedad x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Real Sociedad e Deportivo de A Coruña na Reale Arena, siga estes passos:

  1. Site oficial do clube: A forma mais confiável de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial da Real Sociedad. Os ingressos geralmente são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes da partida, depois que o acesso prioritário é dado aos sócios do clube e aos detentores de carnês de temporada.
  2. Bilheteria oficial do estádio: Você pode comprar ingressos pessoalmente na bilheteria da Reale Arena, em San Sebastián, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Quanto custam os ingressos para Real Sociedad x Deportivo de A Coruna por LaLiga?

Os preços dos ingressos para o jogo de LaLiga entre Real Sociedad e Deportivo de A Coruña na Reale Arena dependem da categoria do assento e do canal de compra:

Ingressos oficiais diretos (Real Sociedad)

  • Entrada geral padrão: Normalmente varia de € 25 a € 90.
    • Atrás dos gols (Fondo Norte & Fondo Sur): € 20 – € 50
    • Laterais (Tribuna Este): € 40 – € 75
    • Tribuna principal (Tribuna Principal): € 60 – € 90
  • Pacotes VIP & Hospitality: Variam de € 120 a € 400+ (incluem catering, acesso ao lounge e assentos premium).

Plataformas secundárias de ingressos

Em plataformas secundárias de venda de ingressos, como a StubHub, os preços flutuam com base na demanda:

  • Preços iniciais: Geralmente começam em torno de € 50 a € 80 para assentos de categoria básica.
  • Preços médios: Assentos de revenda premium da categoria 1 ou nas laterais longas normalmente custam entre € 95 e € 250+, dependendo da localização do assento e da demanda do mercado.

Real Sociedad x Deportivo de A Coruna por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Sociedad e Deportivo de A Coruna

A Real Sociedad venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Elche, fora de casa, por LaLiga, em 7 de setembro, e também venceu o Espanyol por 2 a 1 no início da campanha. Suas duas derrotas vieram contra o Real Madrid, por 4 a 1, e o Real Betis, por 1 a 0. O time de Matarazzo marcou seis gols e sofreu cinco nessa sequência.

O Deportivo de A Coruna venceu duas, empatou duas e perdeu uma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Villarreal, fora de casa, por LaLiga, em 5 de setembro, após um triunfo por 3 a 1 sobre o Valencia em 30 de agosto. Empatou por 1 a 1 em cada um de seus dois primeiros jogos da liga, contra Malaga e Elche. Sua única derrota foi um revés por 1 a 0 para o Real Madrid em um amistoso de pré-temporada. O Deportivo marcou oito gols e sofreu cinco nas cinco partidas.

RSO

RSO - Sequência

CEL
E0-0
ELC
V2-3
ATM
D0-3
BOU
D1-2
VAL
V2-3
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COR

COR - Sequência

VAL
V3-1
VIL
V2-3
GET
E1-1
SEV
D0-1
BET
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Real Sociedad x Deportivo de A Coruna: retrospecto recente do confronto direto

O encontro competitivo mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 2 de fevereiro de 2018, quando a Real Sociedad venceu o Deportivo por 5 a 0 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados, a Real Sociedad soma três vitórias contra uma do Deportivo, além de um empate. A Real Sociedad marcou 11 gols nesses cinco encontros, enquanto o Deportivo marcou 9.

Confrontos

Real SociedadEmpateDeportivo de A Coruna
3
1
1
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
5
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FJ
La Liga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
5
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
FJ
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
FJ
12Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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