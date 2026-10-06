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Como conseguir ingressos para Real Madrid x RB Leipzig: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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O Real Madrid enfrenta o RB Leipzig na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Real Madrid enfrenta o RB Leipzig na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Estadio Bernabeu, em Madri.

O Real Madrid tem uma ligeira vantagem no histórico de confrontos europeus entre as equipes, com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro encontros anteriores. O duelo mais recente entre os clubes aconteceu nas oitavas de final de 2023–24, quando o Real Madrid avançou por pouco com um agregado de 2–1 após um empate por 1–1 no jogo de volta no Bernabéu.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Madrid x RB Leipzig, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Madrid x RB Leipzig pela Champions League?

O Real Madrid enfrenta o RB Leipzig no Estadio Bernabeu, em Madri, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

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Estadio Bernabeu

Como comprar ingressos para Real Madrid x RB Leipzig pela Champions League?

Para assistir à partida Real Madrid x RB Leipzig da Liga dos Campeões da UEFA no Santiago Bernabéu, há várias opções de compra disponíveis em diferentes categorias e canais:

1. Canais oficiais do clube

  • Site e aplicativo oficiais do Real Madrid: A forma mais direta e segura de comprar ingressos comuns pelo valor de face.
  • Sócios do clube (Socios): Os sócios do Real Madrid recebem uma janela prioritária de compra e um desconto antes de os ingressos restantes serem colocados à venda para o público em geral.
  • Portadores do cartão Madridista: Os portadores do cartão que não são sócios têm a segunda janela de prioridade para as cotas de ingressos restantes.
  • Setor visitante do RB Leipzig: Os torcedores visitantes devem comprar os ingressos destinados à seção visitante diretamente por meio dos serviços oficiais de apoio ao torcedor do RB Leipzig.

Quanto custam os ingressos para Real Madrid x RB Leipzig pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida Real Madrid x RB Leipzig da Liga dos Campeões da UEFA no Santiago Bernabéu variam significativamente dependendo do setor, da categoria e do mercado de vendas:

1. Mercado primário (vendas oficiais do Real Madrid)

  • Ingresso comum: Os ingressos padrão pelo valor de face normalmente variam de € 75 para assentos atrás do gol nos setores superiores (Categoria 4) até € 250–€ 300+ para assentos laterais premium nos setores inferiores (Categoria 1 Premium).
  • Sócios do clube (Socios) e Madridistas: Os sócios normalmente recebem descontos de cerca de 20% a 30% sobre o valor de face durante as janelas prioritárias de venda.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Categoria 3 / 4 (setores superiores): Cerca de € 240 – € 280 por ingresso.
  • Categoria 2 (setores intermediários / lateral): Cerca de € 275 – € 350 por ingresso.
  • Categoria 1 e lateral premium:€ 350 – € 500+ por ingresso.
  • Preço médio de revenda: Normalmente fica em torno de € 300 – € 450 para assentos padrão.

Real Madrid x RB Leipzig pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Madrid e RB Leipzig

O Real Madrid chega para este confronto em boa fase, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Mourinho venceu a Inter por 2 a 1 na Champions League e depois goleou o Rayo Vallecano por 4 a 1 em La Liga. A única derrota nesse período foi um revés por 1 a 0 para o Real Betis. O Madrid marcou 14 gols nesses cinco jogos e sofreu cinco, sendo sua partida mais recente uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o Elche em La Liga.

O RB Leipzig tem sofrido para manter consistência, com duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Bayer Leverkusen na Bundesliga. O ponto mais baixo dessa sequência foi a derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League, embora a goleada por 5 a 0 sobre o Hamburger SV mostre que a equipe é capaz de grandes atuações. O Leipzig marcou 10 gols e sofreu 10 nesses cinco jogos.

RMA

RMA - Sequência

BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
ATM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
RBL

RBL - Sequência

BMG
V3-0
SVW
D3-1
COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
Gol marcado (sofrido)
10/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Real Madrid x RB Leipzig: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em março de 2024, quando as equipes empataram por 1 a 1 em uma partida da Champions League no Bernabeu. O Real Madrid venceu o jogo de ida daquele confronto por 1 a 0 em Leipzig no mês anterior. Nos últimos quatro confrontos diretos, o Real Madrid venceu dois e o Leipzig um, com um empate, e as equipes marcaram nove gols somados nessas partidas.

Confrontos

Real MadridEmpateLeipzig
2
1
1
Liga dos Campeões
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Real Madrid
RMA
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
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Leipzig
RBL
0
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RMA
1
FJ
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Leipzig
RBL
3
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Real Madrid
RMA
2
FJ
Liga dos Campeões
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
6Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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