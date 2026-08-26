Como conseguir ingressos para Real Madrid x Rayo Vallecano: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio Bernabeu, em Madri.
As duas equipes buscam garantir pontos cruciais no início da temporada em sua campanha de La Liga 2026–27. No encontro mais recente pela liga, em fevereiro de 2026, o Real Madrid conquistou uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Rayo Vallecano.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Madrid x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Real Madrid x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Real Madrid x Rayo Vallecano começa no Estadio Bernabeu, em Madri, com o horário de início confirmado listado acima.
Como comprar ingressos para Real Madrid x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Os ingressos oficiais para Real Madrid x Rayo Vallecano no Estadio Santiago Bernabéu podem ser garantidos seguindo este processo passo a passo:
1. Canais oficiais primários
- Site oficial: Visite o portal oficial de ingressos do Real Madrid para reservar entradas pelo valor de face.
2. Revenda de ingressos e opções alternativas
- Liberação oficial de assentos (Cessión de Asientos): Se os ingressos iniciais se esgotarem, continue verificando o site oficial até o dia do jogo. Os detentores de carnês de temporada que não puderem comparecer liberam seus assentos de volta ao clube para revenda geral de forma contínua até o pontapé inicial.
- Mercados secundários: Plataformas como a StubHub anunciam ingressos de revenda.
Quanto custam os ingressos para Real Madrid x Rayo Vallecano pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para Real Madrid x Rayo Vallecano variam dependendo do nível do setor e de você comprar diretamente do clube ou por meio de plataformas secundárias de revenda, como a StubHub.
Preços oficiais de face (diretamente com o Real Madrid)
- Categoria 4 / arquibancadas superiores: ~€40–€70
- Categoria 2 e 3 / setores laterais e intermediários: ~€75–€130
- Categoria 1 / arquibancadas principais inferiores: ~€135–€205
- Pacotes VIP e hospitality: ~€295–€590+
Mercado secundário / agregadores de ingressos
- Preço inicial / entrada geral: ~€100–€120
- Assentos médios de revenda: ~€145–€260
Real Madrid x Rayo Vallecano pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Real Madrid x Rayo Vallecano
O Real Madrid chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, com apenas um empate, um 2 a 2 contra a Fiorentina na pré-temporada. Sua partida mais recente foi uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Espanyol, fora de casa, pela LaLiga, garantida por um gol aos 90 minutos. Antes disso, o Madrid venceu o Schalke 04 por 3 a 0 e ganhou fora de casa do Deportivo de A Coruna em amistosos de pré-temporada. A equipe não perde há cinco partidas.
A forma recente do Rayo Vallecano é menos convincente. O time venceu uma, empatou uma e perdeu três das últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves na LaLiga na primeira rodada, precedido por uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla em sua partida de abertura na liga. Uma derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada e um revés para o Feyenoord foram outros contratempos. A única vitória do Rayo nessa sequência veio contra o Sporting Charleroi, um triunfo amistoso por 3 a 2. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou seis gols e sofreu oito.
Real Madrid x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes terminou em 2 a 1 para o Real Madrid, disputado no Bernabeu pela LaLiga em 1º de fevereiro de 2026. Antes disso, as equipes empataram por 0 a 0 quando o Rayo recebeu o Madrid em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela LaLiga, o Madrid soma três vitórias contra nenhuma do Rayo, além de dois empates, incluindo um emocionante 3 a 3 no estádio do Rayo em dezembro de 2024 e um empate por 1 a 1 no mesmo local em fevereiro de 2024.
Confrontos
Classificação de Real Madrid x Rayo Vallecano
No início da tabela da LaLiga, o Real Madrid está em sexto, enquanto o Rayo Vallecano ocupa a 14ª posição após a rodada de abertura.
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