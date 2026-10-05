Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoBétis
Estadio Benito Villamarin
team-logoFeyenoord
Book Real Betis vs Feyenoord Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Real Betis x Feyenoord: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bétis
Feyenoord
Liga dos Campeões

O Real Betis enfrenta o Feyenoord na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Real Betis está programado para enfrentar o Feyenoord na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha.

A equipe espanhola garantiu seu tão aguardado retorno à principal competição da Europa após encerrar uma ausência de 21 anos com um 5º lugar em LaLiga. Enquanto isso, a potência holandesa Feyenoord tenta se recuperar fora de casa, na Espanha, após uma derrota por 5 a 1 para o Barcelona na rodada de abertura.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Feyenoord, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Feyenoord pela Champions League?

Real Betis x Feyenoord começa no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x Feyenoord pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Real Betis e Feyenoord pela Champions League na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, você tem algumas rotas principais de compra, dependendo de em qual setor deseja se sentar:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Site oficial do Real Betis: Os ingressos para o setor da casa são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de bilheteria do Real Betis. A prioridade é dada aos sócios do Betis antes que qualquer inventário restante seja disponibilizado ao público geral.
  • Cota destinada ao Feyenoord visitante: Se você torce pelo Feyenoord e quer se sentar no setor visitante, os ingressos são distribuídos estritamente pelo portal oficial de bilheteria do Feyenoord para detentores de carnê de temporada e sócios verificados do clube.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Feyenoord pela Champions League?

Para a partida entre Real Betis x Feyenoord pela Champions League no Estadio Benito Villamarín, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, os custos dos ingressos variam dependendo de se você os compra pelo valor de face diretamente com os clubes ou por meio de plataformas de mercado secundário:

1. Preços oficiais de face

  • Assentos de categoria padrão (Goles / Preference / Fondo): Aproximadamente € 40 a € 90
  • Assentos premium atrás da lateral no anel inferior: Cerca de € 90 a € 150
  • Pacotes VIP e hospitality: A partir de € 200 a € 350+
  • Setor da torcida visitante: Os ingressos europeus de visitante pelo valor de face têm teto, pelas diretrizes da UEFA, de € 70 para torcedores visitantes padrão.

2. Plataformas de mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de ingressos de mercado secundário como a StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Categoria 3 / 4 (anel superior atrás do gol e setores de fundo):€ 80 a € 110 por ingresso
  • Categoria 2 (canto e anel superior atrás da lateral):€ 110 a € 160 por ingresso
  • Categoria 1 (anel inferior central atrás da lateral):€ 160 a € 250 por ingresso
  • Categoria 1 premium / VIP:€ 300 a € 450+ por ingresso

Real Betis x Feyenoord pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Feyenoord

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco compromissos oficiais, com sua única derrota sendo um revés por 5 a 2 para o Levante no início da campanha. Desde então, a equipe de Pellegrini venceu o Real Madrid por 1 a 0 em LaLiga, conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League, venceu o Villarreal por 2 a 1 fora de casa e depois emendou um triunfo por 1 a 0 sobre o Getafe. Ao longo dessas cinco partidas, o Betis marcou nove gols e sofreu sete.

O retrospecto recente do Feyenoord mostra três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória em casa por 5 a 0 sobre o FC Utrecht na Eredivisie, e a equipe também bateu o PEC Zwolle por 7 a 0 fora de casa. O ponto mais baixo da sequência foi a derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. A equipe de Van Bronckhorst marcou 17 gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.

BET

BET - Sequência

RMA
V1-0
LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FEY

FEY - Sequência

HAA
E2-2
NEC
V1-3
BAR
D5-1
ZWO
V0-7
UTR
V5-0
Gol marcado (sofrido)
18/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Real Betis x Feyenoord: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Liga Europa, em 29 de janeiro de 2026, quando o Real Betis venceu o Feyenoord por 2 a 1 no Estadio Benito Villamarín. Esse é o único confronto registrado entre os dois lados nos dados fornecidos, com o Betis ficando com a vitória em casa nesse duelo europeu.

Confrontos

BétisEmpateFeyenoord
1
0
0
Liga Europa
Bétis badge
Bétis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FJ
2Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google