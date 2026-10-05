O Real Betis está programado para enfrentar o Feyenoord na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha.

A equipe espanhola garantiu seu tão aguardado retorno à principal competição da Europa após encerrar uma ausência de 21 anos com um 5º lugar em LaLiga. Enquanto isso, a potência holandesa Feyenoord tenta se recuperar fora de casa, na Espanha, após uma derrota por 5 a 1 para o Barcelona na rodada de abertura.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Real Betis x Feyenoord, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Feyenoord pela Champions League?

Real Betis x Feyenoord começa no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x Feyenoord pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Real Betis e Feyenoord pela Champions League na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, você tem algumas rotas principais de compra, dependendo de em qual setor deseja se sentar:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Real Betis: Os ingressos para o setor da casa são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de bilheteria do Real Betis. A prioridade é dada aos sócios do Betis antes que qualquer inventário restante seja disponibilizado ao público geral.

Cota destinada ao Feyenoord visitante: Se você torce pelo Feyenoord e quer se sentar no setor visitante, os ingressos são distribuídos estritamente pelo portal oficial de bilheteria do Feyenoord para detentores de carnê de temporada e sócios verificados do clube.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Feyenoord pela Champions League?

Para a partida entre Real Betis x Feyenoord pela Champions League no Estadio Benito Villamarín, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, os custos dos ingressos variam dependendo de se você os compra pelo valor de face diretamente com os clubes ou por meio de plataformas de mercado secundário:

1. Preços oficiais de face

Assentos de categoria padrão (Goles / Preference / Fondo): Aproximadamente € 40 a € 90

Assentos premium atrás da lateral no anel inferior: Cerca de € 90 a € 150

Pacotes VIP e hospitality: A partir de € 200 a € 350+

Setor da torcida visitante: Os ingressos europeus de visitante pelo valor de face têm teto, pelas diretrizes da UEFA, de € 70 para torcedores visitantes padrão.

2. Plataformas de mercado secundário de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas de ingressos de mercado secundário como a StubHub listam preços de ingressos nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Categoria 3 / 4 (anel superior atrás do gol e setores de fundo): € 80 a € 110 por ingresso

Categoria 2 (canto e anel superior atrás da lateral): € 110 a € 160 por ingresso

Categoria 1 (anel inferior central atrás da lateral): € 160 a € 250 por ingresso

Categoria 1 premium / VIP:€ 300 a € 450+ por ingresso

Real Betis x Feyenoord pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Real Betis e Feyenoord

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco compromissos oficiais, com sua única derrota sendo um revés por 5 a 2 para o Levante no início da campanha. Desde então, a equipe de Pellegrini venceu o Real Madrid por 1 a 0 em LaLiga, conquistou uma vitória por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League, venceu o Villarreal por 2 a 1 fora de casa e depois emendou um triunfo por 1 a 0 sobre o Getafe. Ao longo dessas cinco partidas, o Betis marcou nove gols e sofreu sete.

O retrospecto recente do Feyenoord mostra três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco compromissos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória em casa por 5 a 0 sobre o FC Utrecht na Eredivisie, e a equipe também bateu o PEC Zwolle por 7 a 0 fora de casa. O ponto mais baixo da sequência foi a derrota por 5 a 1 para o Barcelona na Champions League. A equipe de Van Bronckhorst marcou 17 gols e sofreu nove ao longo dessas cinco partidas.

Real Betis x Feyenoord: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na Liga Europa, em 29 de janeiro de 2026, quando o Real Betis venceu o Feyenoord por 2 a 1 no Estadio Benito Villamarín. Esse é o único confronto registrado entre os dois lados nos dados fornecidos, com o Betis ficando com a vitória em casa nesse duelo europeu.