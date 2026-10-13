O Real Betis chega à partida após uma vitória por 3–2 sobre o Lille na rodada de abertura. O FC Porto busca a recuperação depois de perder por 2–0 para o Manchester City em sua estreia.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x FC Porto, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Real Betis x FC Porto pela Champions League?

Real Betis x FC Porto acontece no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x FC Porto pela Champions League?

Para garantir ingressos para Real Betis x FC Porto pela Champions League no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha, há algumas opções, dependendo da prioridade de compra e da disponibilidade de lugares:

Portal oficial de ingressos do Real Betis: A principal e mais segura forma de comprar ingressos para os setores da torcida da casa é diretamente pela loja oficial de ingressos online do Real Betis. Sócios do clube ( socios ) têm prioridade, mas os ingressos comuns restantes são disponibilizados ao público em geral cerca de 1 a 3 semanas antes da partida.

Bilheteria do estádio ( Taquilla ): É possível comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do estádio em Sevilha. Em geral, a bilheteria funciona de segunda a sexta-feira durante o horário comercial e, se ainda houver lugares disponíveis, no dia da partida até o início do jogo.

Setor visitante (torcedores do FC Porto): Para quem deseja ficar no setor reservado à torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Porto a seus sócios e titulares de carnês de temporada por meio do portal oficial do clube.

Plataformas de revenda e parceiros autorizados: Se os ingressos oficiais destinados ao público em geral se esgotarem rapidamente, plataformas como a StubHub oferecem ingressos para revenda.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x FC Porto pela Champions League?

Os preços dos ingressos oficiais e dos oferecidos em plataformas de revenda para Real Betis x FC Porto pela Champions League variam bastante conforme o setor e a fase de venda:

Preço oficial dos ingressos comuns: € 50 a € 120 para lugares básicos nos setores superiores atrás dos gols (Gol Norte e Gol Sur) ou no setor superior da Preferencia, quando disponibilizados ao público em geral.

Preço oficial dos ingressos premium e nas laterais do campo: € 120 a € 220 para lugares centrais nas laterais do campo, nos setores Fondo ou Preferencia Inferior.

Pacotes VIP e de hospitalidade: € 350 a € 650 ou mais para lugares premium com acesso aos lounges do estádio e comidas e bebidas de cortesia.

Mercado de revenda

Para torcedores que buscam ingressos em plataformas de revenda como a StubHub, os preços dependem do setor e da demanda à medida que a partida se aproxima.

Preços iniciais na revenda: € 115 a € 130 para os ingressos mais baratos em setores atrás dos gols nas plataformas de revenda.

Preços médios na revenda: € 200 a € 350 para lugares comuns nas laterais do campo ou em setores intermediários à medida que a partida se aproxima.

Real Betis x FC Porto pela Champions League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e FC Porto

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco jogos oficiais e perdeu um. O resultado mais recente foi uma vitória por 2-1 fora de casa sobre o Villarreal em LaLiga. Nessa mesma sequência, também venceu o Real Madrid por 1-0 e o Lille por 3-2 na Champions League. A única derrota foi por 5-2 para o Levante. O Betis marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O FC Porto venceu quatro de seus últimos cinco jogos oficiais e perdeu um. O resultado mais recente foi uma vitória por 4-1 sobre o Casa Pia AC na Liga Portugal. Também venceu o Academico Viseu por 3-0 e o Arouca por 2-0 em competições nacionais. A única derrota na sequência foi por 2-0 para o Manchester City na Champions League. O Porto marcou dez gols e sofreu três nas cinco partidas.

Real Betis x FC Porto: Histórico recente do confronto

O único encontro registrado entre as equipes nos dados disponíveis é um empate por 1-1 em um amistoso entre clubes em 19 de julho de 2019, quando o FC Porto recebeu o Real Betis. Não há outros confrontos oficiais entre as equipes no conjunto de dados.