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Como conseguir ingressos para Real Betis x FC Porto: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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O Real Betis enfrenta o FC Porto na Champions League. Veja como garantir seus ingressos.

O Real Betis chega à partida após uma vitória por 3–2 sobre o Lille na rodada de abertura. O FC Porto busca a recuperação depois de perder por 2–0 para o Manchester City em sua estreia.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x FC Porto, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Real Betis x FC Porto pela Champions League?

Real Betis x FC Porto acontece no Estadio Benito Villamarin, em Sevilha, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Estadio Benito Villamarin

Como comprar ingressos para Real Betis x FC Porto pela Champions League?

Para garantir ingressos para Real Betis x FC Porto pela Champions League no Estadio Benito Villamarín, em Sevilha, há algumas opções, dependendo da prioridade de compra e da disponibilidade de lugares:

  • Portal oficial de ingressos do Real Betis: A principal e mais segura forma de comprar ingressos para os setores da torcida da casa é diretamente pela loja oficial de ingressos online do Real Betis. Sócios do clube (socios) têm prioridade, mas os ingressos comuns restantes são disponibilizados ao público em geral cerca de 1 a 3 semanas antes da partida.
  • Bilheteria do estádio (Taquilla): É possível comprar ingressos físicos diretamente nas bilheterias do estádio em Sevilha. Em geral, a bilheteria funciona de segunda a sexta-feira durante o horário comercial e, se ainda houver lugares disponíveis, no dia da partida até o início do jogo.
  • Setor visitante (torcedores do FC Porto): Para quem deseja ficar no setor reservado à torcida visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Porto a seus sócios e titulares de carnês de temporada por meio do portal oficial do clube.
  • Plataformas de revenda e parceiros autorizados: Se os ingressos oficiais destinados ao público em geral se esgotarem rapidamente, plataformas como a StubHub oferecem ingressos para revenda.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x FC Porto pela Champions League?

Os preços dos ingressos oficiais e dos oferecidos em plataformas de revenda para Real Betis x FC Porto pela Champions League variam bastante conforme o setor e a fase de venda:

  • Preço oficial dos ingressos comuns: € 50 a € 120 para lugares básicos nos setores superiores atrás dos gols (Gol Norte e Gol Sur) ou no setor superior da Preferencia, quando disponibilizados ao público em geral.
  • Preço oficial dos ingressos premium e nas laterais do campo: € 120 a € 220 para lugares centrais nas laterais do campo, nos setores Fondo ou Preferencia Inferior.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: € 350 a € 650 ou mais para lugares premium com acesso aos lounges do estádio e comidas e bebidas de cortesia.

Mercado de revenda

Para torcedores que buscam ingressos em plataformas de revenda como a StubHub, os preços dependem do setor e da demanda à medida que a partida se aproxima.

  • Preços iniciais na revenda: € 115 a € 130 para os ingressos mais baratos em setores atrás dos gols nas plataformas de revenda.
  • Preços médios na revenda: € 200 a € 350 para lugares comuns nas laterais do campo ou em setores intermediários à medida que a partida se aproxima.

Real Betis x FC Porto pela Champions League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e FC Porto

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco jogos oficiais e perdeu um. O resultado mais recente foi uma vitória por 2-1 fora de casa sobre o Villarreal em LaLiga. Nessa mesma sequência, também venceu o Real Madrid por 1-0 e o Lille por 3-2 na Champions League. A única derrota foi por 5-2 para o Levante. O Betis marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O FC Porto venceu quatro de seus últimos cinco jogos oficiais e perdeu um. O resultado mais recente foi uma vitória por 4-1 sobre o Casa Pia AC na Liga Portugal. Também venceu o Academico Viseu por 3-0 e o Arouca por 2-0 em competições nacionais. A única derrota na sequência foi por 2-0 para o Manchester City na Champions League. O Porto marcou dez gols e sofreu três nas cinco partidas.

BET

BET - Sequência

LIL
V2-3
VIL
V1-2
GET
V1-0
COR
E1-1
OSA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
POR

POR - Sequência

MCI
D0-2
CAP
V1-4
BEN
V3-1
COR
V1-3
MAR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Real Betis x FC Porto: Histórico recente do confronto

O único encontro registrado entre as equipes nos dados disponíveis é um empate por 1-1 em um amistoso entre clubes em 19 de julho de 2019, quando o FC Porto recebeu o Real Betis. Não há outros confrontos oficiais entre as equipes no conjunto de dados.

Confrontos

BétisEmpatePorto
0
0
1
Amistosos de clubes
Porto badge
Porto
POR
1
Bétis badge
Bétis
BET
1
FJ
1Gols marcados1
Jogos sobre 2.5 gols0/1
Ambas as equipes marcaram1/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
2
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
4
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
5
PSGPSGPSG
110061+53
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
11
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
13
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
17
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
18
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
22
RomaRomaROM
10101101
E
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
26
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
28
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
29
PortoPortoPOR
100102-20
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
31
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
32
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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