Real Betis enfrenta o Barcelona no sábado, 17 de outubro de 2026, no Estadio de La Cartuja, em Sevilha.

Historicamente, o clube catalão tem ampla vantagem no confronto direto contra o Betis, com 88 vitórias em 144 encontros em todas as competições. No duelo mais recente pela liga, em maio de 2026, o Barcelona venceu a equipe andaluza por 3 a 1.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Real Betis x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Real Betis x Barcelona por LaLiga?

Real Betis x Barcelona começa no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, no sábado, 17 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 9 17 de out. de 2026 - 12:30 Estadio de La Cartuja

Como comprar ingressos para Real Betis x Barcelona por LaLiga?

Para garantir ingressos para Real Betis x FC Barcelona no Estadio de La Cartuja, em Sevilha, siga estas opções:

1. Portal oficial de ingressos do Real Betis

O Real Betis disponibiliza os ingressos em fases. Membros do clube Soy Bético e portadores de carnê de temporada recebem acesso prioritário primeiro. Os ingressos gerais restantes são colocados à venda cerca de 7 a 10 dias antes da partida. No entanto, para jogos de grande apelo como contra o FC Barcelona, a disponibilidade na venda geral é extremamente limitada.

2. Bilheteria do estádio (Taquilla)

Se os ingressos não se esgotarem completamente online durante a venda geral, os bilhetes restantes poderão ser comprados presencialmente na bilheteria do Estadio de La Cartuja, em Sevilha, nos dias que antecedem a partida.

3. Plataformas secundárias de ingressos e revenda

Se os canais oficiais estiverem esgotados, os ingressos costumam ser anunciados em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub . Os preços nas plataformas secundárias variam de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Real Betis x Barcelona por LaLiga?

Os preços dos ingressos para Real Betis x FC Barcelona variam de acordo com o canal de venda e a localização do assento:

1. Ingressos oficiais pelo valor de face (bilheteria do Real Betis)

Faixa para categoria de grande apelo: Jogos padrão de categoria A contra adversários como o FC Barcelona normalmente variam entre € 60 e € 160+ para assentos de admissão geral.

Preço para membros: Membros do clube Real Betis ( Soy Bético ) e sócios com carnê de temporada frequentemente recebem preços com desconto entre € 40 e € 100 durante suas janelas iniciais de acesso prioritário.

VIP e hospitalidade: Assentos premium e pacotes de hospitalidade geralmente custam entre € 250 e € 500+ por pessoa.

2. Revenda e marketplaces secundários

Se as cargas oficiais se esgotarem ou a demanda aumentar mais perto do dia do jogo, ingresso anunciado em plataformas secundárias de ingressos como a StubHub.

Admissão geral: Devido à alta demanda e à disponibilidade limitada na venda geral, os preços nos marketplaces secundários começam em torno de € 209 a € 226 para ingressos padrão nos setores superiores.

Setor intermediário e assentos inferiores à beira do campo: Assentos centrais ou nos níveis inferiores em plataformas secundárias variam entre € 290 e € 450+ .

Real Betis x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Real Betis e Barcelona

O Real Betis venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas competitivas. Seu resultado mais recente foi uma vitória em casa por 1 a 0 sobre o Getafe em LaLiga, e também conquistou um triunfo fora de casa por 2 a 1 sobre o Villarreal. Ao longo dos cinco jogos, o Betis marcou nove gols e sofreu sete, com sua única derrota sendo um revés por 5 a 2 para o Levante.

O Barcelona venceu todos os seus últimos cinco compromissos competitivos, sem um único empate ou derrota. Sua apresentação mais recente terminou com vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, e também bateu o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, o Barcelona marcou 23 gols e sofreu apenas oito, registrando quatro vitórias por mais de um gol de diferença.

Real Betis x Barcelona: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em LaLiga em 17 de maio de 2026, quando o Barcelona recebeu o Real Betis e venceu por 3 a 1. Antes disso, o Betis bateu o Barcelona por 3 a 5 no Estadio de La Cartuja em dezembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco encontros em todas as competições, o Barcelona soma três vitórias contra uma do Betis, além de um empate.