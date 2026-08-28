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Como conseguir ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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RB Leipzig enfrenta o Hamburger SV na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

RB Leipzig enfrenta o Hamburger SV no domingo, 13 de setembro de 2026, na Red Bull Arena, em Leipzig.

As duas equipes buscarão somar pontos cruciais para ganhar embalo no início da classificação da elite. Os dois clubes se enfrentaram pela última vez pela Bundesliga em março de 2026, quando o RB Leipzig garantiu uma vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Hamburg.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre RB Leipzig e Hamburger SV pela Bundesliga?

RB Leipzig x Hamburger SV acontece na Red Bull Arena, em Leipzig, com o início da partida programado.

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Bundesliga - Rodada 3
Red Bull Arena Leipzig

Como comprar ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para o jogo entre RB Leipzig e Hamburger SV pela Bundesliga, você pode adquiri-los por plataformas oficiais ou secundárias de ingressos:

  • Loja oficial de ingressos do RB Leipzig: O principal e mais seguro lugar para comprar ingressos para jogos em casa é diretamente pela loja oficial de ingressos do RB Leipzig ou pelo aplicativo RBL Ticket. Torcedores mandantes podem registrar uma conta para ver o mapa de assentos, checar a disponibilidade e comprar ingressos pelos preços padrão de face.
  • Troca oficial de ingressos (mercado de revenda): Se os lugares padrão se esgotarem, o RB Leipzig opera uma troca oficial secundária de ingressos (RBL Ticketmarkt) em seu site, onde os detentores de carnê revendem legalmente seus lugares pelo valor de face.
  • Cota do clube visitante: Torcedores visitantes que quiserem ficar no setor do Hamburger SV devem comprar ingressos pela loja oficial de bilheteria do clube ou pelo portal do torcedor do Hamburger SV.
  • Mercado secundário e agregadores de ingressos: Plataformas como StubHub oferecem opções de revenda caso os canais oficiais estejam totalmente esgotados, embora os preços nessas plataformas variem acima do valor de face dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo entre RB Leipzig e Hamburger SV na Red Bull Arena variam dependendo de você comprá-los pelo valor de face nos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda no mercado secundário.

Preços oficiais de face dos ingressos (venda primária)

  • Área em pé / setor da torcida (Sektor B): £13 – £17
  • Categoria 4–5 (atrás dos gols / cantos do anel superior): £20 – £34
  • Categoria 2–3 (laterais / cantos do anel inferior): £38 – £56
  • Categoria 1 (tribuna principal central e tribuna oposta): £60 – £85
  • Ingressos com desconto e para jovens: £9 – £25 (disponíveis na maioria das categorias padrão para estudantes, idosos e crianças)

Preços de revenda e mercado secundário

Devido à alta demanda e à disponibilidade limitada para não-membros, os preços nas plataformas secundárias autorizadas de ingressos (como a StubHub) variam com base na demanda do mercado: 

  • Preços iniciais (menor valor disponível): ~£15 – £25 (para assentos individuais ou áreas em pé mais altas)
  • Preço médio de revenda: ~£60 – £120 (dependendo da fileira escolhida, da demanda por assentos lado a lado e da proximidade da data do jogo)

RB Leipzig x Hamburger SV pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de RB Leipzig e Hamburger SV

O Leipzig chega para esta partida com um retrospecto de três vitórias e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 0 sobre o Eintracht Trier pela DFB-Pokal, atuação que trouxe alguma confiança após uma pré-temporada difícil. Antes disso, perdeu por 3 a 1 para o Bayern de Munique e por 2 a 0 para o Leeds United em amistosos. O Leipzig marcou 12 gols nesses cinco jogos e sofreu seis.

O Hamburg chega em boa fase. Seus últimos cinco resultados mostram três vitórias, um empate e uma derrota. O mais recente deles foi um triunfo por 3 a 0 sobre o SC Verl fora de casa pela DFB-Pokal, após um empate por 2 a 2 com o Lille e uma vitória por 2 a 1 sobre o Toulouse na pré-temporada. O Hamburg marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu sete, com o resultado contra o Verl representando um jogo sem sofrer gols em sua primeira partida competitiva.

RBL

RBL - Sequência

FCB
D3-1
ETR
V0-6
BMG
V3-0
SVW
D3-1
COM
D4-1
Gol marcado (sofrido)
12/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
HSV

HSV - Sequência

LIL
E2-2
TFC
V1-2
VEL
V0-3
BVB
D2-0
M05
D0-5
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

RB Leipzig x Hamburger SV: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou em 2 a 1 para o Leipzig, disputado no estádio do Hamburg pela Bundesliga em 1º de março de 2026. Antes disso, o Leipzig venceu por 2 a 1 em casa em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Leipzig venceu quatro vezes e houve um empate, marcando 11 gols contra cinco do Hamburg.

Confrontos

LeipzigEmpateHamburgo
4
1
0
Bundesliga
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
2
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FJ
Copa da Alemanha
Leipzig badge
Leipzig
RBL
4
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
0
FJ
Copa da Alemanha
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Hamburgo badge
Hamburgo
HSV
1
FJ
12Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de RB Leipzig e Hamburger SV

Na atual tabela da Bundesliga, o Hamburger SV ocupa a 10ª colocação, enquanto o RB Leipzig está quatro posições abaixo, em 14º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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