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La Liga
team-logoRayo Vallecano
Estadio Butarque
team-logoEspanyol
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Como conseguir ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Rayo Vallecano
Espanyol
La Liga

Rayo Vallecano enfrenta o Espanyol em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Rayo Vallecano e Espanyol se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

No último encontro entre as equipes pela liga em Vallecas, o Rayo Vallecano conquistou uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o Espanyol. Os dois times chegam para o confronto em busca de pontos cruciais para ganhar embalo nos estágios iniciais da campanha na liga.

Deixe a GOAL fornecer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Espanyol por LaLiga?

Rayo Vallecano x Espanyol acontece no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, com início marcado para o horário confirmado nos detalhes da partida acima.

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La Liga - Rodada 6
Estadio Butarque

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você pode usar os seguintes métodos:

  • Bilheteria oficial (Taquillas): O Rayo Vallecano é único entre os clubes da elite espanhola por normalmente não vender ingressos de entrada geral para partidas online por meio de seu site. Os ingressos são vendidos presencialmente na bilheteria do estádio localizada na Calle del Payaso Fofó. As bilheterias geralmente abrem de 2 a 3 dias antes do dia da partida, assim como no próprio dia do jogo.
  • Mercado secundário e agregadores de ingressos: Se você estiver viajando e quiser garantir ingressos com antecedência antes de chegar a Madri, pode comprar lugares por meio de plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga no Estadio de Vallecas geralmente dependem de você comprar ingressos oficiais diretamente na bilheteria do clube ou adquirir entradas em marketplaces secundários de revenda.

  • Bilheteria oficial (jogo de categoria padrão): Os ingressos oficiais para jogos em casa em Vallecas normalmente variam de € 25 a € 35 para assentos básicos atrás dos gols (Fondo) até € 50 a € 85 para assentos centrais laterais (Tribuna Central / Lateral).
  • Marketplaces secundários de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços de entrada para este confronto específico começam em cerca de € 80 a € 85, com preços médios dos anúncios variando entre € 320 e € 360, dependendo da proximidade ao gramado e da categoria do assento.

Rayo Vallecano x Espanyol pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Momento de Rayo Vallecano x Espanyol

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves na LaLiga em 20 de agosto, e perdeu por 2 a 1 para o Sevilla na estreia pela liga em 15 de agosto. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town na pré-temporada foi outro revés, embora o Rayo tenha conseguido uma vitória por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi em um amistoso. Ao longo dessas cinco partidas, marcou seis gols e sofreu oito.

O Espanyol venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado de destaque foi a vitória por 3 a 0 sobre o Levante pela LaLiga em 16 de agosto, e empatou por 3 a 3 com o Middlesbrough e por 2 a 2 com o Burnley na pré-temporada. Sua partida mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Real Madrid em 22 de agosto. O Espanyol marcou nove gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

RAY

RAY - Sequência

SEV
D2-1
ALA
E1-1
BAR
D5-2
SAN
V3-2
RMA
D4-1
Gol marcado (sofrido)
8/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ESP

ESP - Sequência

LEV
V3-0
RMA
D1-2
RSO
D2-1
SEV
E1-1
OSA
V0-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Rayo Vallecano x Espanyol: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela LaLiga em 23 de abril de 2026, quando o Rayo Vallecano venceu por 1 a 0 em casa. Antes disso, o Espanyol conquistou uma vitória por 1 a 0 em seu próprio estádio em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros pela LaLiga, cada lado venceu duas vezes, com a vitória do Espanyol por 4 a 0 em Vallecas, em abril de 2025, sendo o resultado mais contundente da base de dados.

Confrontos

Rayo VallecanoEmpateEspanyol
1
0
4
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
0
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
Espanyol badge
Espanyol
ESP
4
FJ
La Liga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FJ
3Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Rayo Vallecano x Espanyol

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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