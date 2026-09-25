Rayo Vallecano e Athletic Bilbao se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri.

Historicamente, o Athletic Club tem dominado este confronto, com 14 vitórias em 24 encontros na primeira divisão com o Rayo Vallecano. O Rayo Vallecano tem enfrentado dificuldades para conseguir resultados contra o time basco, vencendo apenas 4 dessas partidas, enquanto 6 terminaram empatadas.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Rayo Vallecano x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Rayo Vallecano x Athletic Bilbao em LaLiga?

Rayo Vallecano x Athletic Bilbao começa no Campo de Futbol de Vallecas, em Madri, no domingo, 11 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 8 10 de out. de 2026 - 08:00 Campo de Futbol de Vallecas

Como comprar ingressos para Rayo Vallecano x Athletic Bilbao em LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Rayo Vallecano x Athletic Bilbao no Campo de Fútbol de Vallecas, em Madri, você pode seguir estas principais opções:

1. Presencialmente no estádio (taquillas)

Ao contrário da maioria dos grandes clubes de LaLiga, o Rayo Vallecano depende bastante da venda física de ingressos. Os ingressos oficiais para o público em geral são disponibilizados nas bilheterias do estádio (taquillas) no Campo de Fútbol de Vallecas durante a semana que antecede a partida, sujeitos à disponibilidade. Você pode comprá-los diretamente na bilheteria até o pontapé inicial no dia do jogo.

2. Torcedores visitantes (setor do Athletic Bilbao)

Se você torce pelo Athletic Bilbao e quer ficar no setor destinado à torcida visitante, os ingressos para visitantes normalmente são distribuídos diretamente pelo Athletic Club por meio de seus canais oficiais para sócios registrados ou torcidas organizadas (peñas).

3. Plataformas secundárias de ingressos e revendedores

O Rayo Vallecano raramente vende ingressos online diretamente por um portal oficial para torcedores em geral, e torcedores internacionais e visitantes podem garantir lugares por meio de plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Rayo Vallecano x Athletic Bilbao em LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida entre Rayo Vallecano x Athletic Bilbao variam dependendo de você comprar ingressos oficiais de entrada geral na bilheteria do estádio ou adquirir lugares por meio de plataformas secundárias de revenda.

Preços oficiais de bilheteria (Campo de Fútbol de Vallecas)

Quando comprados diretamente na bilheteria do estádio (taquillas) durante a semana da partida, os ingressos oficiais normalmente variam de:

Lugares padrão (Fondo / Lateral, anéis superiores): Aproximadamente € 25 a € 50

Lugares premium (Tribuna Central / Preferred Upper Stand): Aproximadamente € 50 a € 90

Mercado secundário e plataformas de revenda

Para torcedores internacionais, turistas ou quem compra online antes de viajar, os preços dos ingressos em plataformas secundárias como a StubHub geralmente começam mais altos devido à demanda e à precificação dinâmica:

Preço inicial / entrada geral: Em torno de € 150 a € 160

Lugares de categoria intermediária e melhores: Em torno de € 200 a € 350

Pacotes VIP e lugares premium: Até € 500+

Rayo Vallecano x Athletic Bilbao em LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Rayo Vallecano e Athletic Bilbao

Os últimos cinco jogos do Rayo Vallecano em todas as competições renderam uma vitória, um empate e três derrotas. Sua apresentação mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Racing Santander em LaLiga, em 5 de setembro, o que encerrou uma sequência de derrotas consecutivas na liga para o Barcelona, por 5 a 2, e para o Sevilla, por 2 a 1, no início da campanha. O Rayo também empatou por 1 a 1 com o Deportivo Alaves nesse recorte de cinco partidas. Ao longo desses cinco jogos, marcou sete gols e sofreu 12.

O Athletic Bilbao registrou duas vitórias e três derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua forma em LaLiga tem sido forte recentemente, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Atletico Madrid em 5 de setembro, após um triunfo por 2 a 0 fora de casa sobre o Celta Vigo em 30 de agosto. Antes dessa sequência, o Bilbao perdeu para o Barcelona, por 2 a 0, e para o Sevilla, por 3 a 1, na liga. O Athletic marcou nove gols e sofreu seis ao longo das cinco partidas.

Rayo Vallecano x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga, em 28 de fevereiro de 2026, quando as equipes empataram por 1 a 1 no Campo de Futbol de Vallecas. Antes disso, o Athletic Bilbao venceu por 1 a 0 em San Mames, em agosto de 2025, e por 3 a 1 em casa, em abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos em LaLiga, o Athletic Bilbao venceu três, o Rayo Vallecano não venceu nenhum, e duas partidas terminaram empatadas.