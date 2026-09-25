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Como conseguir ingressos para Racing Santander x Valencia: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Racing Santander enfrenta o Valencia em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Racing Santander enfrenta o Valencia no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

Os jogos entre as duas equipes geralmente têm sido competitivos e divertidos, com média de 2,8 gols por partida em seus confrontos oficiais. O último encontro competitivo de liga entre eles aconteceu em 29 de janeiro de 2012 e terminou em um emocionante empate por 2 a 2 no Estadio El Sardinero.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Racing Santander x Valencia pela LaLiga?

Racing Santander x Valencia começa no Estadio El Sardinero, no domingo, 11 de outubro de 2026.

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La Liga - Rodada 8
Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Valencia pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Valencia, você pode seguir estas principais opções:

  • Site oficial do Racing Santander: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube quando as vendas forem abertas ao público em geral.
  • Bilheteria do Estadio El Sardinero: Compre ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, em Santander, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
  • Setor visitante oficial do Valencia: Se você torce pelo Valencia, consulte o site oficial do Valencia CF para ingressos da carga destinada à torcida visitante.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Valencia pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Valencia variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:

  • Ingressos oficiais com valor de face: Os ingressos padrão de dia de jogo comprados diretamente com o Racing Santander geralmente variam de € 30 a € 70 para setores padrão de admissão geral, como atrás dos gols ou anéis superiores, subindo para € 80 a € 150+ em áreas premium da arquibancada principal ou em assentos centrais com vista para o meio-campo.
  • Ingressos para o setor visitante: Os ingressos oficiais destinados aos torcedores visitantes do Valencia normalmente custam entre € 30 e € 50, dentro dos tetos padrão de preços da LaLiga para setores de torcida visitante.
  • Plataformas secundárias de ingressos: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a demanda. Os lugares de admissão geral normalmente começam em cerca de € 120 a € 230, enquanto as categorias centrais ou premium podem variar de € 350 a € 700+.

Racing Santander x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander e Valencia

O Racing Santander somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Rayo Vallecano na LaLiga, em 5 de setembro, depois de uma vitória anterior por 3 a 2 sobre o Elche, em 28 de agosto. O Racing marcou e sofreu gols em todos os quatro compromissos competitivos nesta temporada, e uma derrota por 1 a 0 para o Getafe no início da campanha destacou sua fragilidade defensiva. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou 12 gols e sofreu 11.

O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos. Sua única vitória veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, enquanto seu retrospecto na LaLiga é de três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 5 a 0 para o Barcelona, em 6 de setembro, e a equipe também foi derrotada por 3 a 1 pelo Deportivo de A Coruña na semana anterior. O Valencia marcou apenas um gol e sofreu nove em suas três partidas da LaLiga nesta temporada.

SAN

SAN - Sequência

ELC
V3-2
RAY
D3-2
ALA
V2-1
BAR
D7-2
CEL
D5-0
Gol marcado (sofrido)
9/18
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
VAL

VAL - Sequência

COR
D3-1
BAR
D0-5
SEV
D1-0
ALA
V0-1
RSO
D2-3
Gol marcado (sofrido)
4/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Racing Santander x Valencia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 29 de janeiro de 2012, quando Racing Santander e Valencia empataram por 2 a 2 no Estadio El Sardinero. Os cinco confrontos diretos registrados entre os clubes datam todos das temporadas 2010-11 e 2011-12, com duas vitórias do Valencia, nenhuma do Racing e três empates. O Valencia marcou 10 gols nesses cinco encontros, contra oito do Racing.

Confrontos

Racing SantanderEmpateValencia
0
3
2
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Valencia badge
Valencia
VAL
2
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
4
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
3
FJ
La Liga
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Valencia badge
Valencia
VAL
1
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
1
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
La Liga
Valencia badge
Valencia
VAL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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