Racing Santander enfrenta o Valencia no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

Os jogos entre as duas equipes geralmente têm sido competitivos e divertidos, com média de 2,8 gols por partida em seus confrontos oficiais. O último encontro competitivo de liga entre eles aconteceu em 29 de janeiro de 2012 e terminou em um emocionante empate por 2 a 2 no Estadio El Sardinero.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Racing Santander x Valencia pela LaLiga?

Racing Santander x Valencia começa no Estadio El Sardinero, no domingo, 11 de outubro de 2026.

La Liga - Rodada 8 11 de out. de 2026 - 15:00 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Valencia pela LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Valencia, você pode seguir estas principais opções:

Site oficial do Racing Santander: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube quando as vendas forem abertas ao público em geral.

Bilheteria do Estadio El Sardinero: Compre ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, em Santander, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

Setor visitante oficial do Valencia: Se você torce pelo Valencia, consulte o site oficial do Valencia CF para ingressos da carga destinada à torcida visitante.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Valencia pela LaLiga?

Os preços dos ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Valencia variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:

Ingressos oficiais com valor de face: Os ingressos padrão de dia de jogo comprados diretamente com o Racing Santander geralmente variam de € 30 a € 70 para setores padrão de admissão geral, como atrás dos gols ou anéis superiores, subindo para € 80 a € 150+ em áreas premium da arquibancada principal ou em assentos centrais com vista para o meio-campo.

Ingressos para o setor visitante: Os ingressos oficiais destinados aos torcedores visitantes do Valencia normalmente custam entre € 30 e € 50 , dentro dos tetos padrão de preços da LaLiga para setores de torcida visitante.

Plataformas secundárias de ingressos: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a demanda. Os lugares de admissão geral normalmente começam em cerca de € 120 a € 230 , enquanto as categorias centrais ou premium podem variar de € 350 a € 700+ .

Racing Santander x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander e Valencia

O Racing Santander somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Rayo Vallecano na LaLiga, em 5 de setembro, depois de uma vitória anterior por 3 a 2 sobre o Elche, em 28 de agosto. O Racing marcou e sofreu gols em todos os quatro compromissos competitivos nesta temporada, e uma derrota por 1 a 0 para o Getafe no início da campanha destacou sua fragilidade defensiva. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou 12 gols e sofreu 11.

O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos. Sua única vitória veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, enquanto seu retrospecto na LaLiga é de três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 5 a 0 para o Barcelona, em 6 de setembro, e a equipe também foi derrotada por 3 a 1 pelo Deportivo de A Coruña na semana anterior. O Valencia marcou apenas um gol e sofreu nove em suas três partidas da LaLiga nesta temporada.

Racing Santander x Valencia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 29 de janeiro de 2012, quando Racing Santander e Valencia empataram por 2 a 2 no Estadio El Sardinero. Os cinco confrontos diretos registrados entre os clubes datam todos das temporadas 2010-11 e 2011-12, com duas vitórias do Valencia, nenhuma do Racing e três empates. O Valencia marcou 10 gols nesses cinco encontros, contra oito do Racing.