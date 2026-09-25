Racing Santander enfrenta o Valencia no domingo, 11 de outubro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.
Os jogos entre as duas equipes geralmente têm sido competitivos e divertidos, com média de 2,8 gols por partida em seus confrontos oficiais. O último encontro competitivo de liga entre eles aconteceu em 29 de janeiro de 2012 e terminou em um emocionante empate por 2 a 2 no Estadio El Sardinero.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Valencia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Racing Santander x Valencia pela LaLiga?
Racing Santander x Valencia começa no Estadio El Sardinero, no domingo, 11 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Racing Santander x Valencia pela LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Valencia, você pode seguir estas principais opções:
- Site oficial do Racing Santander: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube quando as vendas forem abertas ao público em geral.
- Bilheteria do Estadio El Sardinero: Compre ingressos presencialmente na bilheteria do estádio, em Santander, antes do dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
- Setor visitante oficial do Valencia: Se você torce pelo Valencia, consulte o site oficial do Valencia CF para ingressos da carga destinada à torcida visitante.
Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Valencia pela LaLiga?
Os preços dos ingressos para a partida da LaLiga entre Racing Santander e Valencia variam dependendo de onde você os compra e da categoria do assento:
- Ingressos oficiais com valor de face: Os ingressos padrão de dia de jogo comprados diretamente com o Racing Santander geralmente variam de € 30 a € 70 para setores padrão de admissão geral, como atrás dos gols ou anéis superiores, subindo para € 80 a € 150+ em áreas premium da arquibancada principal ou em assentos centrais com vista para o meio-campo.
- Ingressos para o setor visitante: Os ingressos oficiais destinados aos torcedores visitantes do Valencia normalmente custam entre € 30 e € 50, dentro dos tetos padrão de preços da LaLiga para setores de torcida visitante.
- Plataformas secundárias de ingressos: Em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, os preços variam de acordo com a demanda. Os lugares de admissão geral normalmente começam em cerca de € 120 a € 230, enquanto as categorias centrais ou premium podem variar de € 350 a € 700+.
Racing Santander x Valencia pela LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Racing Santander e Valencia
O Racing Santander somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua atuação mais recente foi uma derrota por 3 a 2 para o Rayo Vallecano na LaLiga, em 5 de setembro, depois de uma vitória anterior por 3 a 2 sobre o Elche, em 28 de agosto. O Racing marcou e sofreu gols em todos os quatro compromissos competitivos nesta temporada, e uma derrota por 1 a 0 para o Getafe no início da campanha destacou sua fragilidade defensiva. Ao longo dos cinco jogos, a equipe marcou 12 gols e sofreu 11.
O Valencia venceu um, empatou um e perdeu três de seus últimos cinco jogos. Sua única vitória veio em um amistoso de pré-temporada contra o Hercules, enquanto seu retrospecto na LaLiga é de três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 5 a 0 para o Barcelona, em 6 de setembro, e a equipe também foi derrotada por 3 a 1 pelo Deportivo de A Coruña na semana anterior. O Valencia marcou apenas um gol e sofreu nove em suas três partidas da LaLiga nesta temporada.
Racing Santander x Valencia: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu pela LaLiga em 29 de janeiro de 2012, quando Racing Santander e Valencia empataram por 2 a 2 no Estadio El Sardinero. Os cinco confrontos diretos registrados entre os clubes datam todos das temporadas 2010-11 e 2011-12, com duas vitórias do Valencia, nenhuma do Racing e três empates. O Valencia marcou 10 gols nesses cinco encontros, contra oito do Racing.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D