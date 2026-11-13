O Racing Santander recebe o Deportivo de A Coruña no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em janeiro de 2026, o Racing Santander venceu o Deportivo de A Coruña fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros antes de chegar à primeira divisão, o Racing Santander ficou invicto, com quatro vitórias e um empate.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo de A Coruña, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga?

Racing Santander x Deportivo de A Coruña será disputado no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

La Liga - Rodada 15 6 de dez. de 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga?

Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Racing Santander e Deportivo de A Coruña pela La Liga:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial ou pelo portal de ingressos do Racing Santander para garantir lugares no Estadio El Sardinero pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando a oferta inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Racing Santander e Deportivo de A Coruña pela La Liga:

1. Canais oficiais do clube

Ingresso comum: Geralmente custa de € 40 a € 70 .

Geralmente custa de . Assentos premium do clube e do setor inferior: Geralmente custam de € 120 a € 250 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior e revenda geral: Os preços começam em torno de € 160 a € 300 .

Os preços começam em torno de . Setor inferior e revenda premium: Os preços frequentemente variam de € 350 a mais de € 900.

Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga: tudo o que você precisa saber

Fase de Racing Santander e Deportivo de A Coruña

O Racing Santander soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Málaga fora de casa por 2 a 1 pela La Liga. Também derrotou o Espanyol por 2 a 1 anteriormente nessa sequência. As duas derrotas foram para o Real Madrid, por 3 a 0, e para o Osasuna, por 2 a 0. O Racing marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

O Deportivo de A Coruña soma uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos quatro jogos pela La Liga. A sequência também inclui uma vitória sobre o Auriense pela Copa do Rei. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna. Antes, a equipe havia empatado por 1 a 1 com o Levante. As derrotas para o Atlético de Madrid e a Real Sociedad mostram o desafio de enfrentar os times mais fortes da divisão. O Deportivo marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Racing Santander x Deportivo de A Coruña: retrospecto recente

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em janeiro de 2026, pela Segunda División, quando o Racing Santander venceu o Deportivo de A Coruña fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Racing tem ampla vantagem, com quatro vitórias contra nenhuma do Deportivo, além de um empate. Todas as cinco partidas foram disputadas na Segunda División ou na Primera Federación.