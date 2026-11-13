O Racing Santander recebe o Deportivo de A Coruña no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.
No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em janeiro de 2026, o Racing Santander venceu o Deportivo de A Coruña fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco encontros antes de chegar à primeira divisão, o Racing Santander ficou invicto, com quatro vitórias e um empate.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo de A Coruña, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga?
Racing Santander x Deportivo de A Coruña será disputado no Estadio El Sardinero, em Santander, no domingo, 6 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga?
Estas são as opções para comprar ingressos para o próximo jogo entre Racing Santander e Deportivo de A Coruña pela La Liga:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial ou pelo portal de ingressos do Racing Santander para garantir lugares no Estadio El Sardinero pelo preço original.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da La Liga quando a oferta inicial se esgota.
Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga?
Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Racing Santander e Deportivo de A Coruña pela La Liga:
1. Canais oficiais do clube
- Ingresso comum: Geralmente custa de € 40 a € 70.
- Assentos premium do clube e do setor inferior: Geralmente custam de € 120 a € 250 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Setor superior e revenda geral: Os preços começam em torno de € 160 a € 300.
- Setor inferior e revenda premium: Os preços frequentemente variam de € 350 a mais de € 900.
Racing Santander x Deportivo de A Coruña pela La Liga: tudo o que você precisa saber
Fase de Racing Santander e Deportivo de A Coruña
O Racing Santander soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Málaga fora de casa por 2 a 1 pela La Liga. Também derrotou o Espanyol por 2 a 1 anteriormente nessa sequência. As duas derrotas foram para o Real Madrid, por 3 a 0, e para o Osasuna, por 2 a 0. O Racing marcou cinco gols e sofreu seis nessas cinco partidas.
O Deportivo de A Coruña soma uma vitória, um empate e duas derrotas nos últimos quatro jogos pela La Liga. A sequência também inclui uma vitória sobre o Auriense pela Copa do Rei. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Osasuna. Antes, a equipe havia empatado por 1 a 1 com o Levante. As derrotas para o Atlético de Madrid e a Real Sociedad mostram o desafio de enfrentar os times mais fortes da divisão. O Deportivo marcou sete gols e sofreu oito nessas cinco partidas.
Racing Santander x Deportivo de A Coruña: retrospecto recente
O encontro mais recente entre os clubes aconteceu em janeiro de 2026, pela Segunda División, quando o Racing Santander venceu o Deportivo de A Coruña fora de casa por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Racing tem ampla vantagem, com quatro vitórias contra nenhuma do Deportivo, além de um empate. Todas as cinco partidas foram disputadas na Segunda División ou na Primera Federación.