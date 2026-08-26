Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.
As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander terá os desfalques de Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?
Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida de LaLiga.
Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?
Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:
1. Canais oficiais do clube
- Site oficial: Visite o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.
- Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.
2. Opções de associação do clube
- Venda para sócio / detentor de carnê de temporada: Os membros oficiais do clube (socios) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes da abertura das vendas para o público geral.
3. Mercados secundários
- Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como a StubHub listam ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.
Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?
Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no San Mamés variam com base nos canais de compra, na localização do assento e na demanda:
- Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
- Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
- Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140
Se os ingressos padrão se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos como StubHub ou revendedores de viagens autorizados têm as seguintes faixas de preço típicas:
- Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
- Visão lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
- Pacotes VIP & hospitalidade (inclui assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso
Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Racing Santander x Deportivo Alaves
O Racing Santander somou uma vitória, um empate e três derrotas nos seus últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.
O Deportivo Alaves venceu três e empatou dois dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate em 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa sobre o Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período vindo contra o Racing Santander em um amistoso.
Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois times empataram em 1 a 1. Antes disso, um amistoso em julho de 2024 também terminou sem gols.
Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória em casa por 3 a 0 na Segunda Division em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso de julho de 2023. A única exceção foi um empate em 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda Division em novembro de 2022.
Confrontos
Racing Santander x Deportivo Alaves: classificação
Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação da tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D