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Como conseguir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Racing Santander enfrenta o Deportivo Alavés na LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander terá os desfalques de Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida de LaLiga.

crest
La Liga - Rodada 5
Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:

1. Canais oficiais do clube

  • Site oficial: Visite o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.
  • Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

2. Opções de associação do clube

  • Venda para sócio / detentor de carnê de temporada: Os membros oficiais do clube (socios) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes da abertura das vendas para o público geral.

3. Mercados secundários

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como a StubHub listam ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no San Mamés variam com base nos canais de compra, na localização do assento e na demanda:

  • Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
  • Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
  • Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140

Se os ingressos padrão se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos como StubHub ou revendedores de viagens autorizados têm as seguintes faixas de preço típicas:

  • Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
  • Visão lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
  • Pacotes VIP & hospitalidade (inclui assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander x Deportivo Alaves

O Racing Santander somou uma vitória, um empate e três derrotas nos seus últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

O Deportivo Alaves venceu três e empatou dois dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate em 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa sobre o Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período vindo contra o Racing Santander em um amistoso.

SAN

SAN - Sequência

SPG
V4-1
VIL
E2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALA

ALA - Sequência

SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
E1-1
VIL
V1-0
OSA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois times empataram em 1 a 1. Antes disso, um amistoso em julho de 2024 também terminou sem gols.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória em casa por 3 a 0 na Segunda Division em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso de julho de 2023. A única exceção foi um empate em 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda Division em novembro de 2022.

Confrontos

Racing SantanderEmpateDeportivo Alaves
0
1
4
Amistosos de clubes
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
Amistosos de clubes
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
Amistosos de clubes
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
Segunda Division
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Racing Santander x Deportivo Alaves: classificação

Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação da tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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