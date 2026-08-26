Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander terá os desfalques de Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão ainda não disponíveis para esta partida de LaLiga.

La Liga - Rodada 5 12 de set. de 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial: Visite o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.

Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

2. Opções de associação do clube

Venda para sócio / detentor de carnê de temporada: Os membros oficiais do clube ( socios ) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes da abertura das vendas para o público geral.

3. Mercados secundários

Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como a StubHub listam ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche no San Mamés variam com base nos canais de compra, na localização do assento e na demanda:

Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~€30 a €50

Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High) : ~€55 a €90

Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central) : ~€85 a £140

Se os ingressos padrão se esgotarem nos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos como StubHub ou revendedores de viagens autorizados têm as seguintes faixas de preço típicas:

Entrada / atrás do gol : ~€60 a €80

Visão lateral / tribuna principal : ~€80 a €140

Pacotes VIP & hospitalidade (inclui assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander x Deportivo Alaves

O Racing Santander somou uma vitória, um empate e três derrotas nos seus últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe ficou no empate por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

O Deportivo Alaves venceu três e empatou dois dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate em 1 a 1 fora de casa com o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa sobre o Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período vindo contra o Racing Santander em um amistoso.

Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois times empataram em 1 a 1. Antes disso, um amistoso em julho de 2024 também terminou sem gols.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória em casa por 3 a 0 na Segunda Division em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso de julho de 2023. A única exceção foi um empate em 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda Division em novembro de 2022.

Racing Santander x Deportivo Alaves: classificação

Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação da tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.