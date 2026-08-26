Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander não contará com Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão não disponíveis no momento para este confronto de LaLiga.

La Liga - Rodada 5 12 de set. de 2026 - 08:00 Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial: Acesse o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.

Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

2. Opções de associação ao clube

Venda para sócio / portador de carnê de temporada: Membros oficiais do clube ( socios ) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes da abertura das vendas para o público geral.

3. Mercados secundários

Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como o StubHub oferecem ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam com base nos canais de compra, localização dos assentos e demanda:

Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur) : ~€30 a €50

Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High) : ~€55 a €90

Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central) : ~€85 a £140

Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos, como StubHub, ou revendedores de viagens autorizados praticam, em geral, as seguintes faixas de preço:

Entrada / atrás do gol : ~€60 a €80

Vista lateral / tribuna principal : ~€80 a €140

Pacotes VIP & hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander x Deportivo Alaves

O Racing Santander registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

O Deportivo Alaves venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa contra o Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período acontecendo contra o Racing Santander em um amistoso.

Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois lados empataram em 1 a 1. Antes disso, um amistoso de julho de 2024 também terminou sem gols.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória em casa por 3 a 0 na Segunda División em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso de julho de 2023. A única exceção foi um empate em 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda División em novembro de 2022.

Classificação de Racing Santander x Deportivo Alaves

Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.