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Como conseguir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves: preços da LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Racing Santander enfrenta o Deportivo Alavés em LaLiga. Veja como garantir seus ingressos

Racing Santander enfrenta o Deportivo Alaves no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio El Sardinero, em Santander.

As equipes se enfrentaram pela última vez em um amistoso de verão em 8 de agosto de 2026, que terminou em 1 a 1 antes de o Alaves prevalecer por 7 a 6 na disputa de pênaltis. O Racing Santander não contará com Pedro Felipe e Giorgi Guliashvili por lesão, enquanto o Deportivo Alaves viaja sem o suspenso Facundo Garcés e o atacante lesionado Lucas Boyé.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Racing Santander x Deportivo Alaves acontece no Estadio El Sardinero, com informações oficiais de transmissão não disponíveis no momento para este confronto de LaLiga.

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La Liga - Rodada 5
Estadio El Sardinero

Como comprar ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida de LaLiga entre Racing Santander e Deportivo Alavés no Estadio El Sardinero:

1. Canais oficiais do clube

  • Site oficial: Acesse o portal oficial de ingressos do Racing Santander (realracingclub.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente são colocados à venda para o público geral de 1 a 2 semanas antes do dia do jogo.
  • Bilheteria do estádio (Taquillas): Você pode comprar os ingressos restantes diretamente no Estadio El Sardinero, em Santander, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeito à disponibilidade.

2. Opções de associação ao clube

  • Venda para sócio / portador de carnê de temporada: Membros oficiais do clube (socios) frequentemente têm acesso prioritário ou descontos antes da abertura das vendas para o público geral.

3. Mercados secundários

  • Plataformas secundárias de ingressos: Se a carga geral se esgotar, mercados secundários como o StubHub oferecem ingressos de revenda, embora os preços variem em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga?

Os preços dos ingressos para uma partida entre Athletic Bilbao e Elche em San Mamés variam com base nos canais de compra, localização dos assentos e demanda:

  • Fundos curtos (Fondo Norte / Fondo Sur): ~€30 a €50
  • Anel superior lateral (Preferencial / Lateral High): ~€55 a €90
  • Tribuna principal lateral (Tribuna Principal / Central): ~€85 a £140

Se os ingressos padrão se esgotarem pelos canais oficiais, plataformas secundárias de troca de ingressos, como StubHub, ou revendedores de viagens autorizados praticam, em geral, as seguintes faixas de preço:

  • Entrada / atrás do gol: ~€60 a €80
  • Vista lateral / tribuna principal: ~€80 a €140
  • Pacotes VIP & hospitalidade (incluem assentos premium e acesso a lounge/catering): ~€250 a €450+ por ingresso

Racing Santander x Deportivo Alaves por LaLiga: Tudo o que você precisa saber

Forma de Racing Santander x Deportivo Alaves

O Racing Santander registrou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado competitivo mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Getafe em LaLiga, e a equipe empatou por 2 a 2 com o Villarreal na semana anterior. A única vitória nessa sequência veio em um amistoso de pré-temporada contra o Sporting Gijon, vencido por 4 a 1. O Racing sofreu gols em todas as cinco partidas e perdeu por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers durante o verão.

O Deportivo Alaves venceu três e empatou dois de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi um empate em 1 a 1 fora de casa contra o Rayo Vallecano em LaLiga, e antes disso venceu o Getafe por 3 a 0 na rodada de abertura da temporada. O Alaves também registrou vitórias por 3 a 0 contra o Castellon e por 1 a 0 fora de casa contra o Girona na pré-temporada, com sua única derrota nesse período acontecendo contra o Racing Santander em um amistoso.

SAN

SAN - Sequência

SPG
V4-1
VIL
E2-2
GET
D1-0
ELC
V3-2
RAY
D3-2
Gol marcado (sofrido)
11/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALA

ALA - Sequência

SAN
V1-1
GET
V3-0
RAY
E1-1
VIL
V1-0
OSA
V5-2
Gol marcado (sofrido)
11/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Racing Santander x Deportivo Alaves: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em um amistoso de pré-temporada em 7 de agosto de 2026, quando os dois lados empataram em 1 a 1. Antes disso, um amistoso de julho de 2024 também terminou sem gols.

Nos últimos cinco confrontos diretos, o Alaves tem o retrospecto competitivo mais forte, incluindo uma vitória em casa por 3 a 0 na Segunda División em janeiro de 2023 e um triunfo por 2 a 1 em um amistoso de julho de 2023. A única exceção foi um empate em 1 a 1 quando o Racing recebeu o Alaves na Segunda División em novembro de 2022.

Confrontos

Racing SantanderEmpateDeportivo Alaves
0
1
4
Amistosos de clubes
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
Amistosos de clubes
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
0
FJ
Amistosos de clubes
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
FJ
Segunda Division
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
3
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
FJ
Segunda Division
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Racing Santander x Deportivo Alaves

Em LaLiga, o Deportivo Alaves ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, enquanto o Racing Santander está em 13º.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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