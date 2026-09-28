A Polônia recebe a Romênia em um emocionante confronto do Grupo H da Liga das Nações da Uefa no prestigioso PGE Narodowy, em Varsóvia, em 2 de outubro de 2026. Este duelo europeu de alto nível coloca frente a frente duas seleções competitivas na briga pela primeira posição de seu grupo.

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Quando acontece o pontapé inicial de Polônia x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Polônia x Romênia acontece no Estádio Nacional, em Varsóvia, com horário de início a ser confirmado.

Liga das Nações B - Rodada 3 2 de out. de 2026 - 14:45 National Stadium, Warszawa

Onde comprar ingressos para Polônia x Romênia?

Os ingressos oficiais da partida podem ser comprados diretamente no portal de ingressos da Associação Polonesa de Futebol (PZPN), responsável pelas vendas primárias dos jogos da seleção da Polônia em casa. O portal oficial é sua principal opção para garantir ingressos pelo valor de face durante os períodos de pré-venda e venda geral ao público.

Se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas, plataformas secundárias como StubHub são o caminho a seguir.

Quanto custam os ingressos para Polônia x Romênia?

Os preços padrão dos ingressos no portal oficial da PZPN normalmente começam em € 25 para lugares da categoria geral atrás dos gols, com aumento de acordo com a categoria do assento e a localização dentro do PGE Narodowy.

Em mercados secundários como StubHub, os preços dos ingressos no mercado secundário atualmente começam em € 52 por assento, com os valores finais variando de acordo com o setor, a localização e a demanda do mercado em tempo real.

Polônia x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Polônia e Romênia

A Polônia registrou uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com a Nigéria, e a equipe também sofreu uma derrota por 2 a 0 para a Ucrânia em um amistoso. Antes disso, venceu a Albânia por 2 a 1 e Malta por 3 a 2 durante as Eliminatórias da Copa do Mundo. O time de Urban marcou sete gols e sofreu seis nesses cinco jogos.

A Romênia somou duas vitórias, um empate e duas derrotas em suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou com vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales, e a equipe também empatou por 1 a 1 com a Geórgia. Perdeu para Eslováquia e Turquia nesse período, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo na sequência. O time de Hagi marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos.

Polônia x Romênia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas seleções aconteceu em junho de 2017, quando a Polônia venceu por 3 a 1 em casa em um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes disso, a Polônia venceu por 3 a 0 fora de casa, na Romênia, em novembro de 2016, na mesma campanha classificatória. Nos cinco confrontos diretos registrados, a Polônia leva clara vantagem com três vitórias contra duas da Romênia, sem empates entre as seleções.



