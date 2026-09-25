O Paris Saint-Germain enfrenta o Le Mans no sábado, 10 de outubro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

Historicamente, o PSG tem ampla vantagem neste confronto, tendo vencido quatro dos cinco encontros diretos anteriores entre as equipes em todas as competições. O duelo competitivo mais recente aconteceu em fevereiro de 2025, na Coupe de France, quando o Paris Saint-Germain garantiu uma vitória fora de casa por 2 a 0.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris Saint-Germain x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o jogo entre Paris Saint-Germain x Le Mans pela Ligue 1?

Paris Saint-Germain x Le Mans acontece no Parc des Princes, em Paris, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 14:45 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Le Mans pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre Paris Saint-Germain x Le Mans FC no Parc des Princes em sábado, 10 de outubro de 2026, siga estes passos nas principais opções de compra:

1. Site oficial de ingressos do PSG

Ingressos avulsos diretos: Acesse o portal oficial de ingressos do Paris Saint-Germain ( billetterie.psg.fr ).

Revenda oficial (Ticketplace): Se os ingressos padrão de admissão geral estiverem esgotados, o PSG opera uma plataforma integrada de revenda chamada Ticketplace em seu site oficial. Os detentores de carnê de temporada anunciam seus assentos ali com segurança, a preços de tabela regulamentados.

2. Pacotes oficiais de ingresso e viagem

Se você estiver visitando Paris vindo do exterior, parceiros de viagem autorizados oferecem pacotes completos para torcedores. Esses pacotes normalmente incluem um ingresso oficial de categoria 1 ou categoria 2 para a partida, além de hospedagem em hotel local e opções de café da manhã.

3. Experiências VIP e hospitality

Para ter acesso a lounges do estádio, serviço de alimentação antes da partida e assentos premium, vá até a aba VIP Offers no site oficial de ingressos do PSG ou selecione pacotes de hospitality por meio de agências autorizadas.

4. Plataformas secundárias de ingressos

Se você não conseguir garantir ingressos diretamente com o clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam entradas revendidas por torcedores. Observe que os preços em marketplaces de terceiros são definidos pelos vendedores e podem estar acima ou abaixo do valor oficial de face.

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Le Mans pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para Paris Saint-Germain x Le Mans FC no Parc des Princes variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

1. Ingressos oficiais diretos e Ticketplace

Ingressos avulsos padrão: Os ingressos avulsos com valor de face, vendidos diretamente pela bilheteria oficial do PSG, partem de € 45 para lugares de admissão geral no anel superior ou com visão restrita.

Assentos intermediários e centrais: Os ingressos de categoria 1 e das arquibancadas laterais normalmente variam entre € 75 e € 150 , dependendo da proximidade do gramado e da visão.

2. Pacotes VIP e hospitality

Lounges de hospitality: Pacotes premium de ingressos, incluindo serviço de alimentação antes da partida, open bar e acesso a lounge VIP, partem de € 449 por pessoa.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Os ingressos de revenda em marketplaces secundários, como a StubHub, variam significativamente de acordo com a demanda.

Revenda de entrada: Em plataformas secundárias verificadas, os preços iniciais geralmente começam em torno de € 70 a € 85 .

Preço médio de revenda: O preço médio de mercado para assentos padrão varia de € 140 a € 180 .

Paris Saint-Germain x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris Saint-Germain e Le Mans

O PSG chega para este confronto com uma campanha de uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco na Ligue 1, revés que veio após empates contra Lille (2 a 2) e Rennes (2 a 2). A única vitória nessa sequência foi contra o Aston Villa (2 a 1), na Supercopa da Uefa. O PSG marcou oito gols e sofreu sete nesses cinco compromissos, um retrospecto defensivo que vai preocupar a comissão técnica.

O Le Mans registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 fora de casa contra o Nice, pela Ligue 1, e a equipe também empatou por 2 a 2 fora de casa com o Brest no início da campanha. A derrota por 3 a 2 para o Rennes representa seu revés recente mais pesado. Ao longo dos cinco jogos, o Le Mans marcou sete gols e sofreu oito.

Paris Saint-Germain x Le Mans: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu na Coupe de France, em fevereiro de 2025, quando o Paris Saint-Germain venceu o Le Mans fora de casa por 2 a 0. Nos cinco confrontos diretos registrados, o PSG leva clara vantagem com três vitórias contra uma do Le Mans, com uma vitória adicional do PSG também no conjunto de dados. O PSG marcou 11 gols nesses encontros e sofreu apenas um.