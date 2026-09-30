PSG enfrenta o Barcelona na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

A rivalidade entre eles é famosa por confrontos icônicos de mata-mata, incluindo a lendária virada por 6 a 1 do Barcelona, a "Remontada", em 2017, além das vitórias decisivas do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona em 2021 e 2024. No encontro mais recente entre os dois na Champions League, durante a fase de liga de 2025–26, o PSG garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona em solo espanhol.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?

PSG x Barcelona começa no Parc des Princes, em Paris, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain x FC Barcelona, no Parc des Princes, você pode seguir estas principais opções:

1. Portal oficial de ingressos do PSG (Billetterie PSG)

Venda para o público geral: Você pode criar uma conta gratuita de torcedor no site oficial de ingressos do Paris Saint-Germain. Quando os ingressos chegarem à fase "Grand Public", qualquer pessoa poderá comprá-los diretamente pelo valor de face.

Prioridade Red & Blue: Se você tiver uma associação Red & Blue, receberá acesso antecipado durante uma janela prioritária de vendas antes de os ingressos entrarem em venda geral.

2. Setor de torcida visitante (FC Barcelona)

Se você quer ficar no setor destinado aos torcedores visitantes, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Barcelona. Em geral, eles são reservados para sócios oficiais do clube e grupos de torcedores registrados (penyes).

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain x FC Barcelona, no Parc des Princes, variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:

1. Venda primária oficial (portal de ingressos do PSG)

Categoria 4 / anel superior: Aproximadamente €70 a €120

Categoria 2 & 3 / anel intermediário: Aproximadamente €130 a €250

Categoria 1 / arquibancada principal lateral: Aproximadamente €260 a €450

Pacotes VIP & Hospitality: A partir de €550 a €1.200+

2. Mercado secundário & agregadores

Devido à demanda extremamente alta, em plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo os preços normalmente começam em €250 a €320 para lugares no anel superior ou com visão restrita, com preços médios em torno de €500 a €650 , e assentos premium ultrapassando €1.000 .

Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Paris Saint-Germain e Barcelona

O PSG registrou uma sequência mista de resultados nas últimas cinco partidas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A atuação mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Brest, na Ligue 1, embora a derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco e os empates consecutivos contra Lille e Rennes reflitam a inconsistência que marcou sua campanha doméstica. A vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League foi sua atuação mais convincente entre essas cinco, e, no total desse recorte, o time marcou 11 gols e sofreu oito.

O Barcelona vive fase implacável, com vitórias nas últimas cinco partidas e 21 gols marcados, além de dez sofridos. O resultado mais recente foi uma vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, e o time também bateu o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League e o Valencia por 5 a 0 em LaLiga. Cinco vitórias consecutivas em duas competições apontam para um elenco que atua com considerável confiança e fluidez ofensiva.

Paris Saint-Germain x Barcelona: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Champions League em 1º de outubro de 2025, quando o Barcelona recebeu o PSG e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados na Champions League, o PSG tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Barcelona, além de um empate. O PSG tem sido particularmente dominante fora de casa, vencendo por 4 a 1 no Camp Nou em abril de 2024 e em fevereiro de 2021, embora o Barcelona tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 no Parc des Princes em abril de 2024 durante aquele mesmo confronto de ida e volta.