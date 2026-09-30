PSG enfrenta o Barcelona na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.
A rivalidade entre eles é famosa por confrontos icônicos de mata-mata, incluindo a lendária virada por 6 a 1 do Barcelona, a "Remontada", em 2017, além das vitórias decisivas do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona em 2021 e 2024. No encontro mais recente entre os dois na Champions League, durante a fase de liga de 2025–26, o PSG garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona em solo espanhol.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?
PSG x Barcelona começa no Parc des Princes, em Paris, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?
Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain x FC Barcelona, no Parc des Princes, você pode seguir estas principais opções:
1. Portal oficial de ingressos do PSG (Billetterie PSG)
- Venda para o público geral: Você pode criar uma conta gratuita de torcedor no site oficial de ingressos do Paris Saint-Germain. Quando os ingressos chegarem à fase "Grand Public", qualquer pessoa poderá comprá-los diretamente pelo valor de face.
- Prioridade Red & Blue: Se você tiver uma associação Red & Blue, receberá acesso antecipado durante uma janela prioritária de vendas antes de os ingressos entrarem em venda geral.
2. Setor de torcida visitante (FC Barcelona)
- Se você quer ficar no setor destinado aos torcedores visitantes, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Barcelona. Em geral, eles são reservados para sócios oficiais do clube e grupos de torcedores registrados (penyes).
Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?
Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain x FC Barcelona, no Parc des Princes, variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:
1. Venda primária oficial (portal de ingressos do PSG)
- Categoria 4 / anel superior: Aproximadamente €70 a €120
- Categoria 2 & 3 / anel intermediário: Aproximadamente €130 a €250
- Categoria 1 / arquibancada principal lateral: Aproximadamente €260 a €450
- Pacotes VIP & Hospitality: A partir de €550 a €1.200+
2. Mercado secundário & agregadores
- Devido à demanda extremamente alta, em plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo os preços normalmente começam em €250 a €320 para lugares no anel superior ou com visão restrita, com preços médios em torno de €500 a €650, e assentos premium ultrapassando €1.000.
Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Forma de Paris Saint-Germain e Barcelona
O PSG registrou uma sequência mista de resultados nas últimas cinco partidas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A atuação mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Brest, na Ligue 1, embora a derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco e os empates consecutivos contra Lille e Rennes reflitam a inconsistência que marcou sua campanha doméstica. A vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League foi sua atuação mais convincente entre essas cinco, e, no total desse recorte, o time marcou 11 gols e sofreu oito.
O Barcelona vive fase implacável, com vitórias nas últimas cinco partidas e 21 gols marcados, além de dez sofridos. O resultado mais recente foi uma vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, e o time também bateu o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League e o Valencia por 5 a 0 em LaLiga. Cinco vitórias consecutivas em duas competições apontam para um elenco que atua com considerável confiança e fluidez ofensiva.
Paris Saint-Germain x Barcelona: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Champions League em 1º de outubro de 2025, quando o Barcelona recebeu o PSG e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados na Champions League, o PSG tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Barcelona, além de um empate. O PSG tem sido particularmente dominante fora de casa, vencendo por 4 a 1 no Camp Nou em abril de 2024 e em fevereiro de 2021, embora o Barcelona tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 no Parc des Princes em abril de 2024 durante aquele mesmo confronto de ida e volta.
Confrontos
|#
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|Sequência
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|1
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|3
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|1
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D