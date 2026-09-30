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Como conseguir ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Paris Saint-Germain enfrenta o Barcelona na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

PSG enfrenta o Barcelona na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Parc des Princes, em Paris.

A rivalidade entre eles é famosa por confrontos icônicos de mata-mata, incluindo a lendária virada por 6 a 1 do Barcelona, a "Remontada", em 2017, além das vitórias decisivas do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona em 2021 e 2024. No encontro mais recente entre os dois na Champions League, durante a fase de liga de 2025–26, o PSG garantiu uma vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona em solo espanhol.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para PSG x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?

PSG x Barcelona começa no Parc des Princes, em Paris, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Parc des Princes

Como comprar ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain x FC Barcelona, no Parc des Princes, você pode seguir estas principais opções:

1. Portal oficial de ingressos do PSG (Billetterie PSG)

  • Venda para o público geral: Você pode criar uma conta gratuita de torcedor no site oficial de ingressos do Paris Saint-Germain. Quando os ingressos chegarem à fase "Grand Public", qualquer pessoa poderá comprá-los diretamente pelo valor de face.
  • Prioridade Red & Blue: Se você tiver uma associação Red & Blue, receberá acesso antecipado durante uma janela prioritária de vendas antes de os ingressos entrarem em venda geral.

2. Setor de torcida visitante (FC Barcelona)

  • Se você quer ficar no setor destinado aos torcedores visitantes, os ingressos são distribuídos diretamente pelo FC Barcelona. Em geral, eles são reservados para sócios oficiais do clube e grupos de torcedores registrados (penyes).

Quanto custam os ingressos para Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre Paris Saint-Germain x FC Barcelona, no Parc des Princes, variam de acordo com o canal de compra e a categoria do assento:

1. Venda primária oficial (portal de ingressos do PSG)

  • Categoria 4 / anel superior: Aproximadamente €70 a €120
  • Categoria 2 & 3 / anel intermediário: Aproximadamente €130 a €250
  • Categoria 1 / arquibancada principal lateral: Aproximadamente €260 a €450
  • Pacotes VIP & Hospitality: A partir de €550 a €1.200+

2. Mercado secundário & agregadores

  • Devido à demanda extremamente alta, em plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo os preços normalmente começam em €250 a €320 para lugares no anel superior ou com visão restrita, com preços médios em torno de €500 a €650, e assentos premium ultrapassando €1.000.

Paris Saint-Germain x Barcelona pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Paris Saint-Germain e Barcelona

O PSG registrou uma sequência mista de resultados nas últimas cinco partidas, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A atuação mais recente foi uma vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Brest, na Ligue 1, embora a derrota em casa por 2 a 1 para o Monaco e os empates consecutivos contra Lille e Rennes reflitam a inconsistência que marcou sua campanha doméstica. A vitória por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na Champions League foi sua atuação mais convincente entre essas cinco, e, no total desse recorte, o time marcou 11 gols e sofreu oito.

O Barcelona vive fase implacável, com vitórias nas últimas cinco partidas e 21 gols marcados, além de dez sofridos. O resultado mais recente foi uma vitória por 7 a 2 sobre o Racing Santander, e o time também bateu o Feyenoord por 5 a 1 na Champions League e o Valencia por 5 a 0 em LaLiga. Cinco vitórias consecutivas em duas competições apontam para um elenco que atua com considerável confiança e fluidez ofensiva.

PSG

PSG - Sequência

LIL
E2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BAR

BAR - Sequência

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
Gol marcado (sofrido)
24/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Paris Saint-Germain x Barcelona: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Champions League em 1º de outubro de 2025, quando o Barcelona recebeu o PSG e perdeu por 2 a 1. Nos últimos cinco confrontos diretos, todos disputados na Champions League, o PSG tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Barcelona, além de um empate. O PSG tem sido particularmente dominante fora de casa, vencendo por 4 a 1 no Camp Nou em abril de 2024 e em fevereiro de 2021, embora o Barcelona tenha conquistado uma vitória por 3 a 2 no Parc des Princes em abril de 2024 durante aquele mesmo confronto de ida e volta.

Confrontos

PSGEmpateBarcelona
3
1
1
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
2
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
FJ
Liga dos Campeões
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
13Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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