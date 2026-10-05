Como conseguir ingressos para Paris FC x Rennes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paris FC enfrenta o Rennes no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.
Durante a temporada anterior, 2025–26, os dois times dividiram seus confrontos, com o Rennes garantindo uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Paris FC antes de conquistar um triunfo por 2 a 1 no jogo de volta, no Roazhon Park. O Paris FC chega para este confronto após fortes atuações no cenário doméstico, incluindo resultados positivos recentes contra grandes equipes francesas, como Lyon e Marseille.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Rennes pela Ligue 1?
Paris FC x Rennes começa no Stade Jean Bouin, em Paris.
Como comprar ingressos para Paris FC x Rennes pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a próxima partida entre Paris FC e Rennes pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, você pode seguir estes principais caminhos:
1. Portal oficial de ingressos do Paris FC A forma mais segura e confiável de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de venda de ingressos do Paris FC.
- Filiação ao clube / acesso prioritário: Membros oficiais do clube ou detentores de carnê de temporada frequentemente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas para o público em geral.
- Liberação para o público geral: Os assentos restantes são disponibilizados ao público mais perto do dia da partida. Você precisará criar uma conta online gratuita para concluir sua transação e baixar seus ingressos digitais para o jogo.
2. Setor de torcida visitante (para torcedores do Rennes) Se você quiser se sentar no setor da torcida visitante para apoiar o Rennes, os ingressos normalmente são distribuídos diretamente pelo sistema oficial de venda de ingressos do Stade Rennais FC ou por torcidas organizadas.
Quanto custam os ingressos para Paris FC x Rennes pela Ligue 1?
Os preços dos ingressos para a partida entre Paris FC e Stade Rennais FC pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, variam de acordo com o setor e o canal de compra:
Ingressos oficiais diretos (bilheteria do Paris FC)
- Entrada gratuita / promocional: O Paris FC tem notavelmente disponibilizado a entrada geral para partidas padrão em casa de forma gratuita ou a partir de preços simbólicos, como €0–€10, para assentos padrão em seções específicas do estádio.
- Assentos padrão / premium: Os assentos de categoria regular geralmente variam de €15 a €40 em partidas de meio de tabela da Ligue 1.
Plataformas de revenda e mercado secundário
Quando as janelas principais de venda de ingressos se encerram, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada para o dia do jogo.
- Preço inicial: Os ingressos de revenda de nível básico normalmente começam em torno de €30 a €35 (~US$ 35) para assentos de categoria padrão.
- Preço médio: Os anúncios médios de revenda em plataformas secundárias verificadas variam entre €60 e €70 (~US$ 70–US$ 75), dependendo da posição do assento, da visão e da demanda.
Paris FC x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Momento de Paris FC e Rennes
O Paris FC soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Lyon, em 12 de setembro, e venceu o Marseille por 3 a 2 fora de casa em 6 de setembro. Ao longo dessa sequência de cinco partidas, o Paris FC marcou cinco gols e sofreu três. A equipe não perde um jogo de Ligue 1 há quatro partidas.
O Rennes venceu três dos últimos cinco jogos, com um empate em cada competição da qual participou. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Sturm Graz na Europa League, em 16 de setembro, e antes disso venceu o Marseille por 1 a 0 na Ligue 1, em 11 de setembro. O Rennes marcou oito gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos, e está invicto nas últimas quatro partidas em todas as competições.
Paris FC x Rennes: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 10 de maio de 2026, quando o Rennes venceu por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Paris FC derrotou o Rennes por 1 a 0 no Stade Jean Bouin em novembro de 2025. Nos dois confrontos registrados, cada lado tem uma vitória.
Confrontos
|#
|J
|V
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|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|+5
|13
V
E
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V
|2
|5
|3
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|11
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