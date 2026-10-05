Como conseguir ingressos para Paris FC x Rennes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Paris FC enfrenta o Rennes no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

Durante a temporada anterior, 2025–26, os dois times dividiram seus confrontos, com o Rennes garantindo uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Paris FC antes de conquistar um triunfo por 2 a 1 no jogo de volta, no Roazhon Park. O Paris FC chega para este confronto após fortes atuações no cenário doméstico, incluindo resultados positivos recentes contra grandes equipes francesas, como Lyon e Marseille.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Rennes pela Ligue 1?

Paris FC x Rennes começa no Stade Jean Bouin, em Paris.

Campeonato Francês - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Rennes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Paris FC e Rennes pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, você pode seguir estes principais caminhos:

1. Portal oficial de ingressos do Paris FC A forma mais segura e confiável de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de venda de ingressos do Paris FC.

Filiação ao clube / acesso prioritário: Membros oficiais do clube ou detentores de carnê de temporada frequentemente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas para o público em geral.

Liberação para o público geral: Os assentos restantes são disponibilizados ao público mais perto do dia da partida. Você precisará criar uma conta online gratuita para concluir sua transação e baixar seus ingressos digitais para o jogo.

2. Setor de torcida visitante (para torcedores do Rennes) Se você quiser se sentar no setor da torcida visitante para apoiar o Rennes, os ingressos normalmente são distribuídos diretamente pelo sistema oficial de venda de ingressos do Stade Rennais FC ou por torcidas organizadas.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Paris FC e Stade Rennais FC pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, variam de acordo com o setor e o canal de compra:

Ingressos oficiais diretos (bilheteria do Paris FC)

Entrada gratuita / promocional: O Paris FC tem notavelmente disponibilizado a entrada geral para partidas padrão em casa de forma gratuita ou a partir de preços simbólicos, como €0–€10 , para assentos padrão em seções específicas do estádio.

Assentos padrão / premium: Os assentos de categoria regular geralmente variam de €15 a €40 em partidas de meio de tabela da Ligue 1.

Plataformas de revenda e mercado secundário

Quando as janelas principais de venda de ingressos se encerram, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada para o dia do jogo.

Preço inicial: Os ingressos de revenda de nível básico normalmente começam em torno de €30 a €35 (~US$ 35) para assentos de categoria padrão.

Preço médio: Os anúncios médios de revenda em plataformas secundárias verificadas variam entre €60 e €70 (~US$ 70–US$ 75), dependendo da posição do assento, da visão e da demanda.

Paris FC x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Rennes

O Paris FC soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Lyon, em 12 de setembro, e venceu o Marseille por 3 a 2 fora de casa em 6 de setembro. Ao longo dessa sequência de cinco partidas, o Paris FC marcou cinco gols e sofreu três. A equipe não perde um jogo de Ligue 1 há quatro partidas.

O Rennes venceu três dos últimos cinco jogos, com um empate em cada competição da qual participou. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Sturm Graz na Europa League, em 16 de setembro, e antes disso venceu o Marseille por 1 a 0 na Ligue 1, em 11 de setembro. O Rennes marcou oito gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos, e está invicto nas últimas quatro partidas em todas as competições.

Paris FC x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 10 de maio de 2026, quando o Rennes venceu por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Paris FC derrotou o Rennes por 1 a 0 no Stade Jean Bouin em novembro de 2025. Nos dois confrontos registrados, cada lado tem uma vitória.