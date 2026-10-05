Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Francês
team-logoParis FC
Stade Jean Bouin
team-logoRennes
Book Paris FC vs Rennes Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Paris FC x Rennes: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Paris FC
Rennes
Campeonato Francês

Paris FC enfrenta o Rennes na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Paris FC enfrenta o Rennes no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade Jean Bouin, em Paris.

Durante a temporada anterior, 2025–26, os dois times dividiram seus confrontos, com o Rennes garantindo uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Paris FC antes de conquistar um triunfo por 2 a 1 no jogo de volta, no Roazhon Park. O Paris FC chega para este confronto após fortes atuações no cenário doméstico, incluindo resultados positivos recentes contra grandes equipes francesas, como Lyon e Marseille.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Paris FC x Rennes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Paris FC x Rennes pela Ligue 1?

Paris FC x Rennes começa no Stade Jean Bouin, em Paris.

crest
Campeonato Francês - Rodada 7
Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Rennes pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a próxima partida entre Paris FC e Rennes pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, você pode seguir estes principais caminhos:

1. Portal oficial de ingressos do Paris FC A forma mais segura e confiável de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de venda de ingressos do Paris FC.

  • Filiação ao clube / acesso prioritário: Membros oficiais do clube ou detentores de carnê de temporada frequentemente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas para o público em geral.
  • Liberação para o público geral: Os assentos restantes são disponibilizados ao público mais perto do dia da partida. Você precisará criar uma conta online gratuita para concluir sua transação e baixar seus ingressos digitais para o jogo.

2. Setor de torcida visitante (para torcedores do Rennes) Se você quiser se sentar no setor da torcida visitante para apoiar o Rennes, os ingressos normalmente são distribuídos diretamente pelo sistema oficial de venda de ingressos do Stade Rennais FC ou por torcidas organizadas.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Rennes pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Paris FC e Stade Rennais FC pela Ligue 1, no Stade Jean-Bouin, variam de acordo com o setor e o canal de compra:

Ingressos oficiais diretos (bilheteria do Paris FC)

  • Entrada gratuita / promocional: O Paris FC tem notavelmente disponibilizado a entrada geral para partidas padrão em casa de forma gratuita ou a partir de preços simbólicos, como €0–€10, para assentos padrão em seções específicas do estádio.
  • Assentos padrão / premium: Os assentos de categoria regular geralmente variam de €15 a €40 em partidas de meio de tabela da Ligue 1.

Plataformas de revenda e mercado secundário

Quando as janelas principais de venda de ingressos se encerram, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada para o dia do jogo.

  • Preço inicial: Os ingressos de revenda de nível básico normalmente começam em torno de €30 a €35 (~US$ 35) para assentos de categoria padrão.
  • Preço médio: Os anúncios médios de revenda em plataformas secundárias verificadas variam entre €60 e €70 (~US$ 70–US$ 75), dependendo da posição do assento, da visão e da demanda.

Paris FC x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Rennes

O Paris FC soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Lyon, em 12 de setembro, e venceu o Marseille por 3 a 2 fora de casa em 6 de setembro. Ao longo dessa sequência de cinco partidas, o Paris FC marcou cinco gols e sofreu três. A equipe não perde um jogo de Ligue 1 há quatro partidas.

O Rennes venceu três dos últimos cinco jogos, com um empate em cada competição da qual participou. Seu resultado mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Sturm Graz na Europa League, em 16 de setembro, e antes disso venceu o Marseille por 1 a 0 na Ligue 1, em 11 de setembro. O Rennes marcou oito gols e sofreu quatro nos últimos cinco jogos, e está invicto nas últimas quatro partidas em todas as competições.

PAR

PAR - Sequência

TRO
E0-0
NCE
V3-0
OM
V2-3
OL
E0-0
STR
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
REN

REN - Sequência

SCO
V1-2
OM
V1-0
SGR
E0-0
OL
D4-0
LAV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
3/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Paris FC x Rennes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu pela Ligue 1 em 10 de maio de 2026, quando o Rennes venceu por 2 a 1 em casa. Antes disso, o Paris FC derrotou o Rennes por 1 a 0 no Stade Jean Bouin em novembro de 2025. Nos dois confrontos registrados, cada lado tem uma vitória.

Confrontos

Paris FCEmpateRennes
0
0
2
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
2
Paris FC badge
Paris FC
PAR
1
FJ
Campeonato Francês
Paris FC badge
Paris FC
PAR
0
Rennes badge
Rennes
REN
1
FJ
1Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2
#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google