O Paris FC recebe o Le Mans no sábado, 5 de Desember de 2026, no Stade Jean-Bouin, em Paris.

Entre os confrontos oficiais anteriores, destaca-se uma partida da Ligue 2 em 21 de dezembro de 2019, quando o Le Mans venceu por 3 a 0 fora de casa. Os dois clubes também se enfrentaram em um amistoso em julho de 2020, no qual o Paris FC venceu por 3 a 1.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Paris FC x Le Mans, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Paris FC x Le Mans pela Ligue 1?

Paris FC x Le Mans começa no sábado, 5 de Desember de 2026, no Stade Jean-Bouin, em Paris.

Campeonato Francês - Rodada 13 5 de dez. de 2026 - 14:45 Stade Jean Bouin

Como comprar ingressos para Paris FC x Le Mans pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Paris FC x Le Mans pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheteria oficial do clube: A maneira mais segura e direta é pelo portal oficial de ingressos do Paris FC (ou do Le Mans FC, para quem viajar como torcedor visitante), que oferece ingressos comuns e pré-vendas para sócios do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Paris FC x Le Mans pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço estimadas para os ingressos do próximo jogo entre Paris FC e Le Mans pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente começam em aproximadamente € 20 a € 25 para os assentos mais básicos.

Geralmente começam em aproximadamente para os assentos mais básicos. Setores premium ou centrais nas laterais: Normalmente custam entre € 45 e € 75 , dependendo do setor específico.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços determinados pela demanda:

Assentos mais baratos e nos setores superiores: Começam em torno de € 17 a € 20 .

Começam em torno de . Setores centrais da arquibancada inferior: Geralmente custam de € 35 a € 55.

Paris FC x Le Mans pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Paris FC e Le Mans

O Paris FC venceu três, perdeu duas e não empatou nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Monaco na Ligue 1. Antes, também venceu o Rennes por 4 a 3 nessa sequência. As derrotas por 2 a 1 para o Lens e por 1 a 0 para o Lorient foram os pontos baixos do período. Nesses cinco jogos, o Paris FC marcou 11 gols e sofreu nove.

O Le Mans não venceu, empatou uma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Troyes na Ligue 1. Nessa sequência, também perdeu por 3 a 1 para o Paris Saint-Germain e por 3 a 0 para o Toulouse. Seu único ponto veio de um empate por 1 a 1 com o Auxerre. O Le Mans marcou quatro gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

Paris FC x Le Mans: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente registrado entre Paris FC e Le Mans aconteceu em uma partida da Ligue 2 em 21 de dezembro de 2019, quando o Le Mans venceu por 3 a 0 fora de casa, no Stade Jean-Bouin. Esse é o único confronto direto disponível no conjunto de dados atual. Um retrospecto histórico mais completo será atualizado à medida que novos registros estiverem disponíveis.