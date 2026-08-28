Como conseguir ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Osasuna enfrenta o Rayo Vallecano na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

O Osasuna tem uma vantagem clara nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 no encontro mais recente contra o Rayo Vallecano, em janeiro de 2026. O Rayo Vallecano tentará acabar com sua recente dificuldade como visitante, tendo sofrido cinco derrotas em seus seis compromissos anteriores fora de casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Osasuna x Rayo Vallecano acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona, com o horário de início confirmado nos detalhes da partida acima.

La Liga - Rodada 7 19 de set. de 2026 - 08:00 Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Osasuna e Rayo Vallecano no Estadio El Sadar, em Pamplona, você tem algumas opções que vão de fontes oficiais a plataformas secundárias de ingressos:

Portal oficial de ingressos do CA Osasuna: A maneira mais segura de comprar ingressos de admissão geral é diretamente pelo site oficial de ingressos do Osasuna (entradas.osasuna.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente começam a ser vendidos ao público geral algumas semanas antes da data marcada do jogo, após o acesso prioritário para sócios oficiais do clube (socios).

Bilheteria do El Sadar (taquillas): Os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio no Estadio El Sadar, em Pamplona, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeitos à disponibilidade.

Mercados secundários e agregadores de ingressos : Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou se você estiver comprando de última hora, mercados secundários de ingressos, como o StubHub, oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

O custo dos ingressos para a partida de Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga no Estadio El Sadar varia com base na categoria do assento, na plataforma de compra e na disponibilidade de ingressos:

Admissão geral oficial do clube: Os ingressos diretos ao público geral pela bilheteria oficial do CA Osasuna normalmente começam em torno de € 30 a € 35 para lugares básicos (como os setores padrão atrás do gol/lateral curta), com assentos centrais da arquibancada variando de € 50 a € 90 .

Ingressos para o setor visitante: Os ingressos padrão do setor destinado aos torcedores visitantes do Rayo Vallecano geralmente são vendidos pelo preço fixo de visitante em LaLiga de € 30 .

Mercados secundários e plataformas de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como o StubHub, os preços atualmente variam entre as categorias:

Entrada (lateral curta / anel superior): Aproximadamente € 38 – € 65 Intermediário (arquibancada principal / setores da tribuna): Aproximadamente € 90 – € 135 Premium / categoria 1 VIP: Aproximadamente € 250 – € 350+



Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna x Rayo Vallecano

O Osasuna venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Levante em LaLiga, seu primeiro compromisso competitivo da temporada. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli na pré-temporada, embora as vitórias sobre Norwich City e Ipswich Town tenham mostrado que poderia conseguir resultados em amistosos.

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves em LaLiga em 20 de agosto, após uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town esteve entre os pontos baixos de sua pré-temporada, e também perdeu para o Feyenoord em um amistoso. A única vitória do Rayo nessa sequência foi um triunfo amistoso por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi. Ao longo dos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu oito.

Osasuna x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 24 de janeiro de 2026, quando o Rayo Vallecano recebeu o Osasuna e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Osasuna venceu por 2 a 0 no El Sadar quando as equipes se enfrentaram em setembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Osasuna tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Rayo, além de um empate, 1 a 1 no El Sadar em janeiro de 2025.