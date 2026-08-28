Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
La Liga
team-logoOsasuna
Estadio El Sadar
team-logoRayo Vallecano
Book Osasuna vs Rayo Vallecano Tickets
GOAL-e
Com a ajuda da

Como conseguir ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Osasuna
Rayo Vallecano
La Liga

O Osasuna enfrenta o Rayo Vallecano em LaLiga. Veja como você pode garantir seus ingressos

Osasuna enfrenta o Rayo Vallecano na quarta-feira, 20 de setembro de 2026, no Estadio El Sadar, em Pamplona.

O Osasuna tem uma vantagem clara nos confrontos diretos recentes, incluindo uma vitória por 3 a 1 no encontro mais recente contra o Rayo Vallecano, em janeiro de 2026. O Rayo Vallecano tentará acabar com sua recente dificuldade como visitante, tendo sofrido cinco derrotas em seus seis compromissos anteriores fora de casa.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Osasuna x Rayo Vallecano acontece no Estadio El Sadar, em Pamplona, com o horário de início confirmado nos detalhes da partida acima.

crest
La Liga - Rodada 7
Estadio El Sadar

Como comprar ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

Para comprar ingressos para a partida entre Osasuna e Rayo Vallecano no Estadio El Sadar, em Pamplona, você tem algumas opções que vão de fontes oficiais a plataformas secundárias de ingressos:

  • Portal oficial de ingressos do CA Osasuna: A maneira mais segura de comprar ingressos de admissão geral é diretamente pelo site oficial de ingressos do Osasuna (entradas.osasuna.es). Os ingressos para partidas específicas de LaLiga normalmente começam a ser vendidos ao público geral algumas semanas antes da data marcada do jogo, após o acesso prioritário para sócios oficiais do clube (socios).
  • Bilheteria do El Sadar (taquillas): Os ingressos restantes podem ser comprados diretamente nas bilheterias do estádio no Estadio El Sadar, em Pamplona, nos dias que antecedem a partida ou no dia do jogo, sujeitos à disponibilidade.
  • Mercados secundários e agregadores de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou se você estiver comprando de última hora, mercados secundários de ingressos, como o StubHub, oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga?

O custo dos ingressos para a partida de Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga no Estadio El Sadar varia com base na categoria do assento, na plataforma de compra e na disponibilidade de ingressos:

  • Admissão geral oficial do clube: Os ingressos diretos ao público geral pela bilheteria oficial do CA Osasuna normalmente começam em torno de € 30 a € 35 para lugares básicos (como os setores padrão atrás do gol/lateral curta), com assentos centrais da arquibancada variando de € 50 a € 90.
  • Ingressos para o setor visitante: Os ingressos padrão do setor destinado aos torcedores visitantes do Rayo Vallecano geralmente são vendidos pelo preço fixo de visitante em LaLiga de € 30.
  • Mercados secundários e plataformas de revenda: Em plataformas secundárias de ingressos, como o StubHub, os preços atualmente variam entre as categorias:
    • Entrada (lateral curta / anel superior): Aproximadamente € 38 – € 65
    • Intermediário (arquibancada principal / setores da tribuna): Aproximadamente € 90 – € 135
    • Premium / categoria 1 VIP: Aproximadamente € 250 – € 350+

Osasuna x Rayo Vallecano por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Osasuna x Rayo Vallecano

O Osasuna venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente foi um empate por 0 a 0 com o Levante em LaLiga, seu primeiro compromisso competitivo da temporada. Antes disso, perdeu por 2 a 0 para o Al-Ain e por 2 a 1 para o SSC Napoli na pré-temporada, embora as vitórias sobre Norwich City e Ipswich Town tenham mostrado que poderia conseguir resultados em amistosos.

O Rayo Vallecano venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo Alaves em LaLiga em 20 de agosto, após uma derrota por 2 a 1 para o Sevilla na rodada de abertura. A derrota por 3 a 0 para o Ipswich Town esteve entre os pontos baixos de sua pré-temporada, e também perdeu para o Feyenoord em um amistoso. A única vitória do Rayo nessa sequência foi um triunfo amistoso por 3 a 2 sobre o Sporting Charleroi. Ao longo dos cinco jogos, marcou seis gols e sofreu oito.

OSA

OSA - Sequência

CEL
V1-2
GET
V1-0
ALA
D5-2
ESP
D0-2
ATM
D4-0
Gol marcado (sofrido)
5/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
RAY

RAY - Sequência

ALA
E1-1
BAR
D5-2
SAN
V3-2
RMA
D4-1
ESP
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Osasuna x Rayo Vallecano: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em LaLiga em 24 de janeiro de 2026, quando o Rayo Vallecano recebeu o Osasuna e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Osasuna venceu por 2 a 0 no El Sadar quando as equipes se enfrentaram em setembro de 2025. Ao longo dos últimos cinco confrontos por LaLiga, o Osasuna tem o retrospecto mais forte, com três vitórias contra uma do Rayo, além de um empate, 1 a 1 no El Sadar em janeiro de 2025.

Confrontos

OsasunaEmpateRayo Vallecano
2
1
2
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
Osasuna badge
Osasuna
OSA
3
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
2
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
0
FJ
La Liga
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
1
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
3
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
La Liga
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
2
Osasuna badge
Osasuna
OSA
1
FJ
8Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Osasuna x Rayo Vallecano

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
BétisBétisBET
751197+216
E
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
D
V
V
E
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
E
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
E
D
E
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
E
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
E
E
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
E
E
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
E
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
E
D
D
D
V
14
Celta de VigoCelta de VigoCEL
714286+27
V
E
E
E
D
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
D
D
V
E
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
E
V
E
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
E
D
D
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
E
E
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google