Para os times que terminam entre o 3º e o 6º lugar na Championship e ficam sem o acesso automático à Premier League, os playoffs oferecem uma nova chance. Também é um dos momentos mais emocionantes da temporada para os torcedores, com a possibilidade de uma ida ao Estádio de Wembley.

Estamos prontos para um desfecho fantástico da temporada da Championship, com equipes brigando para garantir posições vitais na liga. À medida que a expectativa aumenta, cresce também a procura por ingressos para os jogos.

Não perca a chance de ver a emocionante ação do fim da temporada. Deixe a GOAL guiar você por todas as informações sobre os ingressos dos playoffs da Championship, incluindo quanto custam e onde você pode comprá-los.

Quando são os playoffs da Championship de 2026?

A temporada regular da Championship termina no sábado, 2 de maio, juntamente com a League 1 e a League 2.

O calendário dos playoffs da Championship é o seguinte:

Data Jogo (BST) Local Ingressos Sex., 8 de maio Semifinal, jogo de ida: 6º x 3º (20h) A confirmar Ingressos Sáb., 9 de maio Semifinal, jogo de ida: 5º x 4º (12h30) A confirmar Ingressos Seg., 11 de maio Semifinal, jogo de volta: 3º x 6º (20h) A confirmar Ingressos Ter., 12 de maio Semifinal, jogo de volta: 4º x 5º (20h) A confirmar Ingressos Sáb., 23 de maio Final: A confirmar x A confirmar (15h) Estádio de Wembley (Londres) Ingressos

Local da final dos playoffs da Championship: Estádio de Wembley

Há poucos estádios no mundo como o Estádio de Wembley, que tem sido um ponto central do futebol nacional e internacional há mais de cem anos.

O estádio, que foi reconstruído no início do século 21, também recebeu muitos outros esportes, como rúgbi, boxe e NFL, além de inúmeros shows musicais de destaque.

Um enorme público de 98.000 pessoas viu Adele se apresentar lá em 2017.

Próximos jogos da Championship de 2026

Estes são apenas alguns dos principais jogos da Championship nas próximas semanas, que podem afetar a situação do acesso:

Data Jogo (BST) Local Ingressos Sáb., 18 de abril Millwall x Queens Park Rangers (12h30) The Den (Londres) Ingressos Bristol City x Norwich City (15h) Ashton Gate (Bristol) Ingressos Swansea City x Southampton (15h) Swansea.com Stadium (Swansea) Ingressos Dom., 19 de abril Ipswich Town x Middlesbrough (12h) Portman Road (Ipswich) Ingressos Ter., 21 de abril Norwich City x Derby County (19h45) Carrow Road (Norwich) Ingressos Southampton x Bristol City (19h45) St Mary's Stadium (Southampton) Ingressos Sáb., 25 de abril Queens Park Rangers x Derby County (15h) Loftus Road (Londres) Ingressos Dom., 26 de abril Coventry City x Wrexham (12h) Coventry Building Society Arena (Coventry) Ingressos Ter., 28 de abril Southampton x Ipswich Town (19h45) St Mary's Stadium (Southampton) Ingressos Sáb., 2 de maio Hull City x Norwich City (12h30) MKM Stadium (Kingston upon Hull) Ingressos Ipswich Town x Queens Park Rangers (12h30) Portman Road (Ipswich) Ingressos Wrexham x Middlesbrough (12h30) Racecourse Ground (Wrexham) Ingressos

Como comprar ingressos para os playoffs da Championship de 2026

Os ingressos oficiais para as semifinais dos playoffs da Championship de 2026 poderão ser comprados nos sites dos clubes participantes, assim que eles forem confirmados.

Ao contrário da final, os jogos das semifinais são disputados nos estádios dos times participantes, e não em campo neutro.

Para a final dos playoffs da Championship no Estádio de Wembley, os ingressos são vendidos principalmente diretamente pelos dois clubes participantes, assim que eles forem definidos após as semifinais. Cada clube recebe uma cota específica de ingressos para vender aos seus próprios torcedores.

Tanto nas semifinais quanto na final dos playoffs da Championship, os clubes normalmente liberam os ingressos em fases, priorizando os proprietários de carnê de temporada e os membros.

Além de comprar ingressos para os playoffs da Championship pelas vias oficiais, os torcedores também têm a opção de adquiri-los no mercado secundário, como no StubHub.

Quanto custam os ingressos para os playoffs da Championship de 2026?

Embora os detalhes oficiais da final dos playoffs da Championship de 2026 ainda não tenham sido confirmados, os preços do ano passado no Estádio de Wembley servem como uma boa referência e foram os seguintes:

Seção Preço Categoria 1 £105 Categoria 2 £82 Categoria 3 £67 Categoria 4 £54 Categoria 5 £37

Havia tarifas concessionárias para torcedores com 65 anos ou mais, para crianças de até 16 anos e para jovens adultos (17-21).

Embora as informações sobre as semifinais dos playoffs da Championship só sejam conhecidas quando os participantes forem confirmados, com base no preço médio dos jogos da Championship nesta temporada, espera-se que os ingressos para adultos variem de £25 a £50.

Lembre-se de acompanhar os portais oficiais de ingressos dos clubes participantes mais perto da data para mais informações, e também sites secundários como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para os playoffs da Championship de 2026?

Em relação à final dos playoffs da Championship de 2026, se você quiser garantir ingressos antes de conhecer os participantes, pode comprar pacotes oficiais de hospitalidade. O Experiences by Wembley Stadium oferece aos torcedores a experiência definitiva de dia de jogo.

Também há uma série de benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso prioritário a ingressos para grandes eventos, como shows, a NFL e boxe.

Há seis tipos diferentes de associação, como segue, variando de £2.730 a £13.458:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

O que esperar dos playoffs da Championship de 2026

O Sunderland retornou à Premier League pela primeira vez em nove temporadas, após sua triunfante vitória por 2 a 1 sobre o Sheffield United na final dos playoffs da Championship de 2025, no Estádio de Wembley, em maio passado.

Foi uma virada épica dos Black Cats, com o super reserva Tommy Watson marcando o gol da vitória aos 95 minutos.

Embora tenha sido o primeiro sucesso do Sunderland nos playoffs da Championship, outros clubes ao longo dos anos ficaram conhecidos por seus feitos heroicos no confronto de fim de temporada. Quando o Crystal Palace venceu o Watford por 1 a 0 em Wembley em 2013, graças a um gol de Kevin Phillips na prorrogação, foi a quarta vez que o clube conquistou o acesso à elite da Inglaterra pela via dos playoffs.

As finais recentes dos playoffs da Championship têm sido confrontos tensos e de tirar o fôlego, com margens de vitória de um gol. No entanto, em 1998, vimos uma das melhores finais de playoffs da Championship de todos os tempos, com o Sunderland tendo de se contentar com o segundo lugar naquela ocasião.

Apesar de ter saído na frente em três ocasiões, o Sunderland não conseguiu superar um determinado Charlton Athletic. O lendário Clive Mendonca, dos Addicks, empatou o placar em 4 a 4 com seu gol aos 103 minutos da prorrogação, levando a partida para os pênaltis. Depois de 13 cobranças perfeitas, Michael Gray desperdiçou pelo Sunderland, o que significou o acesso do Charlton após um confronto verdadeiramente épico.

Quem são os vencedores recentes dos playoffs da Championship?