Como conseguir ingressos para o Der Klassiker: Borussia Dortmund x Bayern de Munique, veja Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ao vivo, preços da Bundesliga e mais

A expectativa chega ao auge na Alemanha e em toda a Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no 'Der Klassiker', seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.

É um jogo que você não vai querer perder. Garanta hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.

O duelo ganhou grande importância porque os dois clubes estão entre os mais vitoriosos da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. O primeiro encontro desta temporada, em Munique, em 31 de outubro, terminou em um jogo emocionante com quatro gols e empate entre as equipes.

Se você ainda não conhece o icônico Signal Iduna Park, em Dortmund, ou está ansioso para voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Confira com a GOAL todas as informações essenciais sobre ingressos para o próximo 'Der Klassiker', incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.

Quando será o próximo Borussia Dortmund x Bayern de Munique pela Bundesliga?

Bundesliga - Rodada 25 6 de mar. de 2027 - 09:30 Signal Iduna Park

Onde comprar ingressos para o Der Klassiker

Os ingressos oficiais para os jogos do Borussia Dortmund em casa são distribuídos pelos canais de venda do clube. O grande número de sócios-torcedores e a alta demanda por carnês de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após o início das vendas.

Se você não conseguir ingressos na venda inicial, a StubHub é uma opção caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?

Os preços oficiais definidos pelo Borussia Dortmund para jogos comuns da Bundesliga em casa variam de € 18,50 a € 95,00. Há um acréscimo de 20% nas categorias de assentos para jogos de destaque da Bundesliga, especificamente contra Bayern de Munique e Schalke.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as equipes pela Bundesliga na Allianz Arena, em Munique, terminou em 2 a 2 em 31 de outubro de 2026. O Bayern de Munique saiu na frente duas vezes, mas o Borussia Dortmund buscou o empate em ambas. Fabio Silva marcou o gol decisivo do empate aos 89 minutos.

O Bayern está invicto nos últimos cinco duelos do Der Klassiker, com três vitórias e dois empates. Nesses cinco confrontos, o Bayern marcou 11 gols, enquanto o Dortmund fez oito.