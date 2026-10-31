Como conseguir ingressos para o Der Klassiker: Borussia Dortmund x Bayern de Munique, veja Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ao vivo, preços da Bundesliga e mais

A expectativa chega ao auge na Alemanha e em toda a Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no 'Der Klassiker', seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.
É um jogo que você não vai querer perder. Garanta hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.
O duelo ganhou grande importância porque os dois clubes estão entre os mais vitoriosos da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. O primeiro encontro desta temporada, em Munique, em 31 de outubro, terminou em um jogo emocionante com quatro gols e empate entre as equipes.
Se você ainda não conhece o icônico Signal Iduna Park, em Dortmund, ou está ansioso para voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Confira com a GOAL todas as informações essenciais sobre ingressos para o próximo 'Der Klassiker', incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.
Quando será o próximo Borussia Dortmund x Bayern de Munique pela Bundesliga?
Onde comprar ingressos para o Der Klassiker
Os ingressos oficiais para os jogos do Borussia Dortmund em casa são distribuídos pelos canais de venda do clube. O grande número de sócios-torcedores e a alta demanda por carnês de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após o início das vendas.
Se você não conseguir ingressos na venda inicial, a StubHub é uma opção caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.
Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?
Os preços oficiais definidos pelo Borussia Dortmund para jogos comuns da Bundesliga em casa variam de € 18,50 a € 95,00. Há um acréscimo de 20% nas categorias de assentos para jogos de destaque da Bundesliga, especificamente contra Bayern de Munique e Schalke.
Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.
Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente
O encontro mais recente entre as equipes pela Bundesliga na Allianz Arena, em Munique, terminou em 2 a 2 em 31 de outubro de 2026. O Bayern de Munique saiu na frente duas vezes, mas o Borussia Dortmund buscou o empate em ambas. Fabio Silva marcou o gol decisivo do empate aos 89 minutos.
O Bayern está invicto nos últimos cinco duelos do Der Klassiker, com três vitórias e dois empates. Nesses cinco confrontos, o Bayern marcou 11 gols, enquanto o Dortmund fez oito.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|8
|5
|3
|0
|27
|8
|+19
|18
E
V
V
E
V
|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
E
V
E
E
V
|3
|8
|5
|1
|2
|18
|10
|+8
|16
V
D
D
V
E
|4
|8
|5
|0
|3
|22
|11
|+11
|15
V
V
D
V
D
|5
|8
|4
|3
|1
|17
|14
|+3
|15
V
V
E
E
V
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
D
D
V
V
V
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
V
D
V
D
E
|8
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
D
D
V
D
V
|9
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
D
E
D
E
D
|10
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
V
D
D
V
D
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
D
V
V
D
D
|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
E
V
E
D
V
|13
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
D
V
V
V
D
|14
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
E
D
V
D
E
|15
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
D
V
D
E
V
|16
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
D
E
D
D
E
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
E
E
V
D
D
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
E
V
D
D
D