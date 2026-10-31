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Como conseguir ingressos para o Der Klassiker: Borussia Dortmund x Bayern de Munique, veja Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, ao vivo, preços da Bundesliga e mais

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H. Kane
S. Guirassy

O Borussia Dortmund enfrenta o Bayern de Munique em março, pela Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos.

A expectativa chega ao auge na Alemanha e em toda a Europa sempre que Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam no 'Der Klassiker', seja na Allianz Arena ou no Signal Iduna Park, os dois maiores estádios do país.

É um jogo que você não vai querer perder. Garanta hoje seus ingressos para o próximo confronto entre os gigantes alemães.

O duelo ganhou grande importância porque os dois clubes estão entre os mais vitoriosos da Bundesliga nos últimos tempos: juntos, conquistaram 16 dos últimos 17 títulos alemães. O primeiro encontro desta temporada, em Munique, em 31 de outubro, terminou em um jogo emocionante com quatro gols e empate entre as equipes.

Se você ainda não conhece o icônico Signal Iduna Park, em Dortmund, ou está ansioso para voltar, esta pode ser a oportunidade perfeita. Confira com a GOAL todas as informações essenciais sobre ingressos para o próximo 'Der Klassiker', incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.

Quando será o próximo Borussia Dortmund x Bayern de Munique pela Bundesliga?

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Bundesliga - Rodada 25
Signal Iduna Park

Onde comprar ingressos para o Der Klassiker

Os ingressos oficiais para os jogos do Borussia Dortmund em casa são distribuídos pelos canais de venda do clube. O grande número de sócios-torcedores e a alta demanda por carnês de temporada fazem com que os ingressos destinados ao público geral no site oficial se esgotem quase imediatamente após o início das vendas.

Se você não conseguir ingressos na venda inicial, a StubHub é uma opção caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para o Der Klassiker?

Os preços oficiais definidos pelo Borussia Dortmund para jogos comuns da Bundesliga em casa variam de € 18,50 a € 95,00. Há um acréscimo de 20% nas categorias de assentos para jogos de destaque da Bundesliga, especificamente contra Bayern de Munique e Schalke.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as equipes pela Bundesliga na Allianz Arena, em Munique, terminou em 2 a 2 em 31 de outubro de 2026. O Bayern de Munique saiu na frente duas vezes, mas o Borussia Dortmund buscou o empate em ambas. Fabio Silva marcou o gol decisivo do empate aos 89 minutos.

O Bayern está invicto nos últimos cinco duelos do Der Klassiker, com três vitórias e dois empates. Nesses cinco confrontos, o Bayern marcou 11 gols, enquanto o Dortmund fez oito.

Confrontos

Borussia DortmundEmpateBayern de Munique
0
2
3
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
8Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5
BVB

BVB - Sequência

FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FCB

FCB - Sequência

RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
E2-2
Gol marcado (sofrido)
19/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
8530278+1918
E
V
V
E
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
E
V
E
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
V
D
D
V
E
4
LeipzigLeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
V
V
E
E
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
E
8
MainzMainzM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
D
E
D
E
D
10
StuttgartStuttgartSTU
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
E
V
E
D
V
13
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
15
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
16
SchalkeSchalkeS04
813449-56
D
E
D
D
E
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
81161122-114
E
V
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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