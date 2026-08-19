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Premier League
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City Ground, Nottingham
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Book Nottingham Forest vs Leeds United Tickets
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Como conseguir ingressos para Nottingham Forest x Leeds United: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Premier League
Nottingham Forest
Leeds

Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a estreia do Nottingham Forest na Premier League

O Nottingham Forest iniciou sua campanha na Premier League com uma vitória na temporada passada e vai buscar outro começo positivo desta vez, sob o comando do ex-técnico do Palace, Oliver Glasner. A equipe enfrenta o Leeds United no City Ground no sábado, 22 de agosto.

O Forest viveu uma montanha-russa de emoções na temporada passada. Apesar de ter trocado de técnico em nada menos que quatro ocasiões e brigado contra o rebaixamento na Premier League, a equipe teve uma campanha europeia memorável e encontrou estabilidade sob o comando de Vítor Pereira, perdendo apenas um de seus últimos 10 jogos de EPL.

Os torcedores que quiserem comprar ingressos para a estreia no City Ground vão esperar um jogo animado, já que os dois confrontos entre Forest e Leeds na temporada passada terminaram em 3 a 1 a favor dos mandantes. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Leeds United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Nottingham Forest e Leeds United?

O Nottingham Forest recebe o Leeds United no City Ground, em Nottingham, com pontapé inicial marcado para as 15h (BST) de sábado, 22 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 1
City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Leeds United pela Premier League?

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiverem em busca de ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos de Premier League para Nottingham Forest x Leeds United?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em diferentes faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top-6 ou adversários de dérbi entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou aos sorteios básicos para associados.

Forma

NFO

NFO - Sequência

SCP
D4-1
UDI
D1-0
BAR
D0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
Gol marcado (sofrido)
5/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LEE

LEE - Sequência

SUN
V1-0
LIV
V2-4
RBL
V2-0
MUN
D1-1
FCA
V4-0
Gol marcado (sofrido)
12/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Nottingham ForestEmpateLeeds
2
0
3
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
Leeds badge
Leeds
LEE
1
FJ
Amistosos de clubes
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Leeds badge
Leeds
LEE
2
FJ
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Nottingham Forest x Leeds

3-4-2-1
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Formação
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-3
M. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeI. SangareI. SangareD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. JesusJ. TraffordJ. TraffordJ. BijolJ. BijolJ. RodonJ. RodonT. MuharemovicT. MuharemovicA. StachA. StachJ. JustinJ. JustinJ. BogleJ. BogleE. AmpaduE. AmpaduB. AaronsonB. AaronsonD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinH. WilsonH. Wilson
Leeds crest
Leeds
LEE
3-4-2-1
Nottingham Forest

Time titular

Leeds

Reservas

Técnico

  • O. Glasner
  • D. Farke
Nottingham Forest

Lesões e suspensões

Leeds

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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