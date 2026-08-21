Como conseguir ingressos para Nottingham Forest x Coventry City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Os torcedores do Nottingham Forest estarão esperançosos de que suas caras contratações de verão, Ousmane Diomande e Liam Delap, já estejam adaptados e em grande forma quando o Coventry City chegar ao City Ground para o confronto da Premier League no sábado, 19 de setembro.

O Forest venceu de forma impressionante os recém-promovidos Leeds United (3 a 1) e Burnley (4 a 1) na temporada passada, e estará confiante de que também pode causar muitos problemas ao Coventry City, que está de volta à elite pela primeira vez em 25 anos.

Quando os times se enfrentaram pela última vez na Championship, há cinco temporadas, o Forest levou a melhor no City Ground, com Brennan Johnson e James Garner balançando as redes um em cada tempo para os mandantes.

O Forest pode superar mais uma vez seu rival das Midlands? Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Coventry City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo de Premier League entre Nottingham Forest e Coventry City?

Nottingham Forest x Coventry City acontece no City Ground (Nottingham), no sábado, 19 de setembro, com pontapé inicial previsto para as 17h30 BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Coventry City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Coventry City pela Premier League?

O custo de um ingresso de Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados entre as categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização das partidas: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Elas praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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