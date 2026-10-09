Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam no domingo, 18 de outubro de 2026, no City Ground, em Nottingham.

Ao longo de 109 confrontos históricos em todas as competições, o Arsenal leva vantagem com 56 vitórias, contra 29 do Nottingham Forest, além de 24 empates. Apesar do domínio histórico do Arsenal, o City Ground tem se mostrado um estádio difícil para o Arsenal nos últimos anos, com destaque para a vitória do Forest por 1 a 0 em maio de 2023, que acabou com as esperanças de título do Arsenal.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Nottingham Forest x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League?

Premier League - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 11:30 City Ground, Nottingham

Como comprar ingressos para Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League?

Para comprar ingressos para a partida de Premier League entre Nottingham Forest e Arsenal, você pode seguir estes principais métodos oficiais, dependendo de em qual setor de torcedores deseja se sentar:

1. Torcedores mandantes (setores do Nottingham Forest)

Associação MyForest: Os ingressos para jogos em casa no City Ground têm prioridade para membros oficiais do MyForest. Você precisa se inscrever em uma associação no portal oficial de ingressos do Nottingham Forest.

Fases de venda: Os ingressos são disponibilizados em faixas de pontos de fidelidade com base na presença em jogos anteriores. Se restarem ingressos após a compra pelas faixas de maior fidelidade, eles passam para membros gerais do MyForest e, em raras ocasiões, para venda ao público em geral.

Hospitalidade oficial: Para acesso garantido sem pontos de prioridade, você pode comprar pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo diretamente com o Nottingham Forest ou com parceiros autorizados de hospitalidade.

2. Torcedores visitantes (setores do Arsenal)

Cota de ingressos de visitante do Arsenal: Os ingressos de visitante no City Ground são destinados diretamente ao Arsenal Football Club.

Associação e Away Points: Os ingressos de visitante são distribuídos com base no sistema de Away Points do Arsenal. As vendas são abertas em fases para detentores de carnê de temporada (Platinum/Gold) e membros (Silver/Red), de acordo com o número de pontos de visitante acumulados em partidas anteriores.

Troca de ingressos de visitante: Se o setor visitante se esgotar, o Arsenal opera uma troca oficial de ingressos de visitante para que membros comprem e vendam ingressos pelo valor de face.

3. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos como StubHub muitas vezes têm lugares anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League?

Os preços oficiais de face dos ingressos para a partida de Premier League entre Nottingham Forest x Arsenal dependem de se você compra por meio das cotas oficiais dos clubes ou de plataformas secundárias de revenda:

1. Preços oficiais de face

Setor visitante (torcedores do Arsenal): Pelas regras da Premier League, os ingressos padrão de adulto para visitantes no City Ground são limitados a £30 . Os preços com desconto (idosos/juniores) variam de £18 a £22 .

Setor mandante (torcedores do Nottingham Forest): Os ingressos padrão de adulto da Categoria A da Premier League no City Ground normalmente variam de £42 a £55 , dependendo do setor escolhido, enquanto os ingressos com desconto variam de £25 a £35 .

Hospitalidade oficial no dia do jogo: Os pacotes premium de hospitalidade comprados diretamente com o Nottingham Forest começam em aproximadamente £150 a £250+ por pessoa.

2. Preços no mercado secundário e de revenda

Se as cotas oficiais estiverem esgotadas, os ingressos anunciados em plataformas secundárias de ingressos, como StubHub, os preços normalmente dependendo devido à alta demanda:

Preços iniciais de revenda: Os preços de revenda para este confronto começam em torno de £150 a £175 para assentos básicos no setor mandante.

Faixa média de revenda: Lugares de visão intermediária e ingressos de revenda do setor visitante ficam, em média, entre £220 e £310 .

Nottingham Forest x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Nottingham Forest e Arsenal

O Nottingham Forest venceu uma, empatou duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua atuação mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Tottenham Hotspur na Premier League, em 5 de setembro. O Forest também empatou por 2 a 2 com o Liverpool antes de sofrer derrotas para o Leeds United tanto na Copa da Liga Inglesa (0 a 2) quanto na Premier League (0 a 1). Ao longo dessas cinco partidas, o Forest marcou dois gols e sofreu cinco.

O Arsenal venceu todas as suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli na Champions League, em 9 de setembro, e também venceu o Chelsea por 2 a 1 na Premier League, em 6 de setembro. O Arsenal derrotou Aston Villa por 1 a 0, Coventry City por 3 a 0 e Manchester City por 3 a 0 na Supercopa da Inglaterra durante essa sequência. O Arsenal marcou dez gols e sofreu apenas dois ao longo dessas cinco partidas.

Nottingham Forest x Arsenal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em empate por 0 a 0 no City Ground, em 17 de janeiro de 2026, pela Premier League. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos, o Arsenal venceu três, com duas dessas vitórias por 3 a 0 no Emirates Stadium. O Nottingham Forest não venceu o Arsenal em nenhum dos cinco jogos mais recentes, com as outras duas partidas terminando empatadas. O Arsenal marcou oito gols nesse período e sofreu apenas um.