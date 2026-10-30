A Liga das Nações da UEFA continua com a Noruega recebendo o País de Gales no Ullevaal Stadion, em Oslo. As duas seleções europeias chegam à partida determinadas a somar pontos importantes para melhorar suas posições no grupo.

GOAL traz todas as informações oficiais sobre a partida, detalhes dos preços dos ingressos e o passo a passo para reservar seu lugar.

Quando começa Noruega x País de Gales pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Noruega x País de Gales será disputado no Estádio Ullevaal, em Oslo. O horário exato do início da partida será confirmado pela emissora da sua região.

Liga das Nações A - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 12:00 Ullevaal

Onde comprar ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos oficiais para a partida são distribuídos principalmente pela Ticketmaster Norway, parceira oficial de venda de ingressos da Federação Norueguesa de Futebol, responsável pelas vendas ao público em geral para os jogos em casa, em Oslo. Os torcedores devem se cadastrar na plataforma e comprar com antecedência assim que os ingressos destinados ao público em geral forem disponibilizados.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou não houver mais lugares comuns disponíveis na plataforma oficial, plataformas de revenda como a StubHub são uma opção.

Quanto custam os ingressos para Noruega x País de Gales?

Os ingressos comuns para a partida na plataforma oficial custam a partir de aproximadamente € 40 a € 50 para os setores atrás dos gols no Ullevaal Stadion.

Em plataformas de revenda como a StubHub, os preços começam em torno de € 161 quando os ingressos comuns da venda oficial se esgotam.

Noruega x País de Gales pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Noruega e País de Gales

A Noruega chega à partida com três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com oito gols marcados e nove sofridos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. Antes disso, havia vencido dois jogos consecutivos no mata-mata, contra o Brasil e a Costa do Marfim, ambos por 2 a 1, após uma derrota por 4 a 1 para a França na fase de grupos. A Noruega iniciou essa sequência de cinco partidas com uma vitória por 3 a 2 sobre o Senegal.

O País de Gales soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos, com 11 gols marcados e oito sofridos. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para a Romênia em um amistoso em junho. Antes disso, empatou por 1 a 1 com Gana e Irlanda do Norte e foi derrotado pela Bósnia e Herzegovina no placar agregado das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Sua única vitória nessa sequência foi sobre a Macedônia do Norte, por 7 a 1, em novembro de 2025.

Noruega x País de Gales: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções ocorreu em novembro de 2011, quando o País de Gales venceu por 4 a 1 no Cardiff City Stadium, em um amistoso. Nos últimos cinco confrontos registrados, o País de Gales venceu duas vezes, a Noruega uma, e duas partidas terminaram empatadas. O histórico é equilibrado, e a Noruega não venceu o País de Gales em nenhum dos últimos quatro encontros.