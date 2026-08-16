Como conseguir ingressos para Newcastle United x Liverpool: preços da Premier League 2026/27, informações sobre a partida, horário de início e mais

Newcastle x Liverpool é sempre um dos confrontos mais aguardados de qualquer temporada da Premier League e, felizmente para os torcedores dos dois clubes envolvidos, assim como para os neutros, as equipes vão se enfrentar em St James' no domingo, 23 de agosto, durante a rodada de abertura. Não perca a chance de garantir seu lugar hoje.

Para aumentar ainda mais a expectativa, Newcastle e Liverpool têm novos técnicos no comando, após a recente e chocante saída de Eddie Howe e a demissão de Arne Slot em maio.

No elenco, ambos perderam jogadores conhecidos, como Mo Salah e Anthony Gordon, e contrataram uma leva de jovens reforços, incluindo Bazoumana Touré (Newcastle) e Jérémy Jacquet (Liverpool).

Com os dois lados ansiosos para começar bem a nova campanha, este promete ser mais um duelo memorável. Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Newcastle United x Liverpool, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Newcastle United e Liverpool?

Newcastle United x Liverpool está marcado para começar às 16h30 BST de domingo, 23 de agosto, no St James' Park, em Newcastle.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 11:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Liverpool pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde entradas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê mantêm seus lugares ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida se esgotar, os membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Liverpool pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Associação oficial obrigatória: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante sejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a portadores de carnê de temporada do mais alto nível, com o máximo de pontos de fidelidade. Elas praticamente nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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