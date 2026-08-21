Como conseguir ingressos para Newcastle United x Hull City: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Ainda não fez uma visita à catedral do futebol que é o St James' Park nesta temporada? Você terá a oportunidade perfeita muito em breve, já que o Newcastle United recebe o Hull City em um duelo da Premier League no sábado, 19 de setembro. Garanta seus ingressos hoje mesmo.

Os torcedores do Newcastle já viram alguns thrillers cheios de ação no St James' Park, e a nova temporada mal começou. O Toon estreou com um épico empate por 2 a 2 contra o Liverpool na liga e depois bateu o West Brom por 3 a 2 na Carabao Cup, fazendo a torcida alvinegra voltar para casa feliz.

Na temporada passada, o Newcastle conquistou vitórias em casa por 2 a 1 e 4 a 3 sobre os promovidos Burnley e Leeds, respectivamente. Matthias Jaissle, que assumiu o comando técnico no verão, espera que o Newcastle consiga manter essa boa fase contra o estreante na Premier League, Hull City.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Newcastle United x Hull City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Newcastle United e Hull City?

Newcastle United x Hull City acontece no St James' Park (Newcastle), no sábado, 19 de setembro, com início previsto para as 15h BST.

Premier League - Rodada 5 19 de set. de 2026 - 10:00 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Hull City pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Portadores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais portadores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não vão usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os membros que não foram contemplados no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral, não associado, praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Hull City pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços em faixas para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar nos sorteios ou nas revendas.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante sejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os portadores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos de associação.

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