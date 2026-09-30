Newcastle United enfrenta o Aston Villa no sábado, 17 de outubro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

Nas últimas temporadas, os confrontos entre as duas equipes têm sido marcados por placares altos, com média de mais de três gols por partida nos últimos seis encontros entre elas pela Premier League. O confronto competitivo mais recente aconteceu em 14 de fevereiro de 2026, na quarta fase da FA Cup, quando o Newcastle venceu por 3 a 1 fora de casa, no Villa Park.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Newcastle United x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece o pontapé inicial de Newcastle United x Aston Villa pela Premier League?

Newcastle United x Aston Villa acontece no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 12:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Aston Villa pela Premier League?

Para comprar ingressos para uma partida de Premier League entre Newcastle United e Aston Villa, você pode seguir estas principais vias oficiais, dependendo de o jogo ser disputado no St James' Park (Newcastle):

Compras oficiais diretas

1. Programa oficial de associação do clube

Partidas de Premier League com alta demanda quase sempre exigem uma associação oficial ativa para ambos os clubes.

Torcedores mandantes: faça uma associação oficial do Newcastle United (para jogos no St. James' Park). A associação dá acesso às janelas de venda de ingressos e aos sorteios. Torcedores visitantes: os ingressos para visitantes são distribuídos por meio do portal de ingressos do clube visitante e, em geral, são reservados para membros de níveis altos de fidelidade ou detentores de carnê de temporada com pontos de compra suficientes.



2. Sorteios de ingressos e datas de venda geral

Newcastle United (St. James' Park): os ingressos para a torcida da casa normalmente são distribuídos por meio de um sistema de sorteio para membros algumas semanas antes do dia da partida. Se restarem ingressos após a fase de sorteio, eles entram em venda geral ou no portal de revenda para membros.

3. Hospitalidade oficial no dia do jogo

Se os ingressos de entrada geral se esgotarem ou se você estiver vindo do exterior sem associação, pacotes oficiais executivos/de hospitalidade estão disponíveis diretamente nos sites oficiais de ambos os clubes. Esses pacotes não exigem uma associação padrão.

4. Plataformas secundárias de ingressos

Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, frequentemente têm assentos anunciados por revendedores se os ingressos oficiais se esgotarem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Aston Villa pela Premier League?

Os preços padrão de ingressos para o dia do jogo de Newcastle United x Aston Villa na Premier League variam conforme você compre ingressos oficiais pelo valor de face ou assentos de hospitalidade/mercado secundário.

1. Ingressos oficiais para o dia do jogo pelo valor de face

O Newcastle United categoriza os jogos em casa no St. James' Park em faixas:

Entrada geral para adultos: £49 – £80 (dependendo da categoria do setor, variando do Level 7 / Family Area até os assentos da Categoria 1).

Concessões (idosos com 65+ e jovens adultos de 18 a 21 anos): £34 – £62 .

Juniores (menores de 18 anos): £21 – £33 .

Torcedores visitantes: as regras padrão da Premier League limitam os ingressos para visitantes a £30 para adultos.

2. Opções de hospitalidade e mercado secundário

Como a demanda por partidas de Premier League é alta, os ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub, são negociados a preços dinâmicos de mercado, ditados pela oferta:

Plataformas secundárias de revenda: os preços normalmente começam em aproximadamente £75 – £110 para assentos gerais, com valores médios em torno de £280 , dependendo da demanda.

Hospitalidade oficial no dia do jogo: opções premium para o dia da partida, como Bar 1892, Platinum Club ou acesso ao lounge executivo, variam de £105 – £450+ por pessoa.

Newcastle United x Aston Villa pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Newcastle United e Aston Villa

O Newcastle United venceu três, empatou duas e não perdeu nenhuma das últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente foi uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Millwall pela Carabao Cup em 8 de setembro, com o resultado anterior na Premier League sendo um empate por 2 a 2 fora de casa contra o AFC Bournemouth em 5 de setembro. Antes disso, o Newcastle venceu o Tottenham Hotspur por 2 a 0 fora de casa e empatou por 2 a 2 com o Liverpool, somando dez gols marcados e seis sofridos nessas cinco partidas.

Os últimos cinco resultados do Aston Villa mostram uma vitória, um empate e três derrotas. A partida mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Club Brugge pela Champions League em 8 de setembro, que veio depois de um empate sem gols fora de casa contra o Hull City na Premier League. Antes disso, o Villa perdeu por 1 a 0 para o Arsenal, por 4 a 0 fora de casa para o Brighton e por 2 a 1 para o Borussia Moenchengladbach em um amistoso de pré-temporada. O time de Emery marcou seis gols e sofreu nove nessas cinco partidas.

Newcastle United x Aston Villa: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu na FA Cup em 14 de fevereiro de 2026, quando o Newcastle United venceu o Aston Villa por 3 a 1 no Villa Park. Nos últimos cinco jogos registrados entre as equipes, o Newcastle tem duas vitórias contra duas do Villa, além de um empate. O Newcastle marcou oito gols nesse período, e o Villa também marcou oito, com o confronto mais recente pela Premier League no St James' Park terminando em 2 a 0 para o Villa, em janeiro de 2026.