O Newcastle United recebe o Arsenal no sábado, 21 de novembro de 2026, no St James' Park, em Newcastle upon Tyne.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 25 de abril de 2026, o Arsenal venceu por 1 a 0 no Emirates Stadium. O Arsenal levou a melhor nos confrontos recentes, com quatro vitórias nos últimos seis jogos contra o Newcastle United em todas as competições.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Newcastle United x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Newcastle United x Arsenal será disputado no St James' Park, em Newcastle upon Tyne, no sábado, 21 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 12:30 St James' Park

Como comprar ingressos para Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Newcastle United e Arsenal no St James' Park, há algumas opções principais, dependendo do seu tipo de associação e das suas preferências:

1. Canais oficiais dos clubes

Sócios e titulares de carnês de temporada do Newcastle United: Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United, por telefone ou na bilheteria do St James' Park. A venda costuma ocorrer em fases de prioridade conforme a categoria de associação.

Os ingressos para a torcida da casa podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Newcastle United, por telefone ou na bilheteria do St James' Park. A venda costuma ocorrer em fases de prioridade conforme a categoria de associação. Cota de ingressos para a torcida visitante do Arsenal: Os torcedores do Arsenal podem solicitar ingressos pelo site oficial do clube. Os ingressos para visitantes são distribuídos aos sócios de acordo com os pontos acumulados em jogos fora de casa e a categoria de associação, como Silver e Red. Os contemplados recebem lugares no setor Leazes Stand.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Newcastle United x Arsenal pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Newcastle United e Arsenal variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Os preços originais para jogos de categoria A, a mais alta, no St James' Park geralmente variam de aproximadamente £ 39 a £ 75 conforme a localização do assento no estádio.

Os preços originais para jogos de categoria A, a mais alta, no St James' Park geralmente variam de aproximadamente conforme a localização do assento no estádio. Ingressos com desconto para jovens e idosos: Há ingressos com desconto para jovens e idosos, geralmente entre £ 21 e £ 58 , dependendo da faixa etária específica e do setor.

Há ingressos com desconto para jovens e idosos, geralmente entre , dependendo da faixa etária específica e do setor. Pacotes de hospitalidade: As opções oficiais de hospitalidade do clube têm preços iniciais mais altos e oferecem acesso a lounges premium e assentos acolchoados.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais: Começam em torno de £ 93 para lugares no anel superior atrás do gol.

Começam em torno de para lugares no anel superior atrás do gol. Preço médio no mercado: Fica entre £ 332 e £ 373 , dependendo da oferta e da demanda no momento.

Fica entre , dependendo da oferta e da demanda no momento. Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: No mercado de revenda, os pacotes VIP e de hospitalidade podem custar a partir de £ 283.

Newcastle United x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Newcastle United e Arsenal

O Newcastle venceu dois e perdeu três dos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Aston Villa pela Premier League. Nesse período, também sofreu derrotas pesadas por 4 a 1 tanto para o Coventry City quanto para o Leeds United. As duas vitórias foram contra o Hull City, por 2 a 1 na Premier League, e o Millwall, por 1 a 0 na Copa da Liga Inglesa. Nos cinco jogos, o Newcastle marcou oito gols e sofreu oito, o que reflete uma irregularidade tanto no ataque quanto na defesa.

O Arsenal venceu três e perdeu dois dos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest pela Premier League, após vencer o Lille por 3 a 0 na Champions League. As derrotas nesse período foram contra o Brighton, por 3 a 0 na Premier League, enquanto as vitórias sobre o Leeds United, por 2 a 1, e o Ipswich Town, por 4 a 2 na Copa da Liga Inglesa, completam o retrospecto. O Arsenal marcou 10 gols nesses cinco jogos.

Newcastle United x Arsenal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Premier League, em 25 de abril de 2026, quando o Arsenal recebeu o Newcastle United e venceu por 1 a 0. Nos últimos cinco confrontos registrados, o Arsenal venceu três, enquanto o Newcastle conquistou uma vitória, por 2 a 0 na Copa da Liga Inglesa, no St James' Park, em fevereiro de 2025. A outra partida terminou com vitória do Arsenal por 2 a 1 no St James' Park, em setembro de 2025.