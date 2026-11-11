O Monza recebe o Como no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Brianteo, em Monza.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 5 de abril de 2025, o Como conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Monza, no Stadio Brianteo. O confronto anterior pela Serie A, durante a temporada 2024–25, terminou em um disputado empate por 1 a 1 em Como.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monza x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Monza x Como pela Serie A?

Monza x Como acontece no Stadio Brianteo, em Monza, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 14 5 de dez. de 2026 - 09:00 Stadio Brianteo

Como comprar ingressos para Monza x Como pela Serie A?

Para comprar ingressos para Monza x Como pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial do clube mandante, o AC Monza, por meio de seu portal de ingressos. Essa é a maneira mais segura e direta de garantir ingressos pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Monza x Como pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Monza x Como pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Curva / Atrás dos gols: € 25 a € 35

€ 25 a € 35 Distinti / Setores laterais: € 45 a € 65

€ 45 a € 65 Tribuna / Arquibancada principal: € 80 a € 150+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / Assentos padrão: € 60 a € 95

€ 60 a € 95 Premium / Vista dos setores laterais: € 120 a € 250+

€ 120 a € 250+ Opções VIP / Hospitalidade: € 300+

Monza x Como pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Monza e Como

O Monza chega a este confronto com uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo nessa sequência foi uma confortável vitória por 4 a 0 em casa contra o Cagliari, mas a equipe perdeu três partidas consecutivas desde então. Essas derrotas foram para Lazio (3 a 1), Torino (3 a 2), Napoli (1 a 4) e, mais recentemente, Bologna (2 a 1). Nessas cinco partidas, o Monza marcou nove gols e sofreu 13.

O Como venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, em uma sequência que inclui vitórias sobre Fiorentina, Sassuolo e Torino pela Serie A, além de um triunfo por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Venezia pela Serie A. No total, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas dois nessa sequência de cinco jogos.

Monza x Como: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 5 de abril de 2025, quando o Como venceu por 3 a 1 no Stadio Brianteo pela Serie A. O confronto anterior, disputado em Como em novembro de 2024, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Como venceu duas vezes, o Monza venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas.