O Monza recebe o Como no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Brianteo, em Monza.
No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 5 de abril de 2025, o Como conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Monza, no Stadio Brianteo. O confronto anterior pela Serie A, durante a temporada 2024–25, terminou em um disputado empate por 1 a 1 em Como.
A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monza x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Monza x Como pela Serie A?
Monza x Como acontece no Stadio Brianteo, em Monza, no sábado, 5 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Monza x Como pela Serie A?
Para comprar ingressos para Monza x Como pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial do clube mandante, o AC Monza, por meio de seu portal de ingressos. Essa é a maneira mais segura e direta de garantir ingressos pelo preço original.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Monza x Como pela Serie A?
Confira os preços dos ingressos para Monza x Como pela Serie A:
1. Canais oficiais do clube
- Curva / Atrás dos gols: € 25 a € 35
- Distinti / Setores laterais: € 45 a € 65
- Tribuna / Arquibancada principal: € 80 a € 150+
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns / Assentos padrão: € 60 a € 95
- Premium / Vista dos setores laterais: € 120 a € 250+
- Opções VIP / Hospitalidade: € 300+
Monza x Como pela Serie A: tudo o que você precisa saber
Momento de Monza e Como
O Monza chega a este confronto com uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo nessa sequência foi uma confortável vitória por 4 a 0 em casa contra o Cagliari, mas a equipe perdeu três partidas consecutivas desde então. Essas derrotas foram para Lazio (3 a 1), Torino (3 a 2), Napoli (1 a 4) e, mais recentemente, Bologna (2 a 1). Nessas cinco partidas, o Monza marcou nove gols e sofreu 13.
O Como venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, em uma sequência que inclui vitórias sobre Fiorentina, Sassuolo e Torino pela Serie A, além de um triunfo por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Venezia pela Serie A. No total, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas dois nessa sequência de cinco jogos.
Monza x Como: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 5 de abril de 2025, quando o Como venceu por 3 a 1 no Stadio Brianteo pela Serie A. O confronto anterior, disputado em Como em novembro de 2024, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Como venceu duas vezes, o Monza venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
D
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D