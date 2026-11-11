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Como conseguir ingressos para Monza x Como: preços da Serie A, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Monza enfrenta o Como na Serie A. Veja como garantir seus ingressos

O Monza recebe o Como no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Brianteo, em Monza.

No encontro mais recente entre as equipes pela liga, em 5 de abril de 2025, o Como conquistou uma convincente vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Monza, no Stadio Brianteo. O confronto anterior pela Serie A, durante a temporada 2024–25, terminou em um disputado empate por 1 a 1 em Como.

GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Monza x Como, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Monza x Como pela Serie A?

Monza x Como acontece no Stadio Brianteo, em Monza, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

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Campeonato Italiano - Rodada 14
Stadio Brianteo

Como comprar ingressos para Monza x Como pela Serie A?

Para comprar ingressos para Monza x Como pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos do clube: Compre diretamente pelo site oficial do clube mandante, o AC Monza, por meio de seu portal de ingressos. Essa é a maneira mais segura e direta de garantir ingressos pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Monza x Como pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Monza x Como pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

  • Curva / Atrás dos gols: € 25 a € 35
  • Distinti / Setores laterais: € 45 a € 65
  • Tribuna / Arquibancada principal: € 80 a € 150+

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Ingressos comuns / Assentos padrão: € 60 a € 95
  • Premium / Vista dos setores laterais: € 120 a € 250+
  • Opções VIP / Hospitalidade: € 300+

Monza x Como pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Monza e Como

O Monza chega a este confronto com uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo nessa sequência foi uma confortável vitória por 4 a 0 em casa contra o Cagliari, mas a equipe perdeu três partidas consecutivas desde então. Essas derrotas foram para Lazio (3 a 1), Torino (3 a 2), Napoli (1 a 4) e, mais recentemente, Bologna (2 a 1). Nessas cinco partidas, o Monza marcou nove gols e sofreu 13.

O Como venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, em uma sequência que inclui vitórias sobre Fiorentina, Sassuolo e Torino pela Serie A, além de um triunfo por 4 a 1 sobre o Manchester United na Champions League. Sua partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Venezia pela Serie A. No total, o Como marcou 11 gols e sofreu apenas dois nessa sequência de cinco jogos.

MON

MON - Sequência

CGL
V4-0
TOR
D3-2
NAP
D1-4
BOL
D2-1
ATA
D0-1
Gol marcado (sofrido)
8/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
COM

COM - Sequência

SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
INT
D2-0
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Monza x Como: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 5 de abril de 2025, quando o Como venceu por 3 a 1 no Stadio Brianteo pela Serie A. O confronto anterior, disputado em Como em novembro de 2024, terminou em 1 a 1. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Como venceu duas vezes, o Monza venceu uma, e duas partidas terminaram empatadas.

Confrontos

A.C. MonzaEmpateComo
1
2
2
Campeonato Italiano
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
3
FJ
Campeonato Italiano
Como badge
Como
COM
1
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
FJ
Serie B
Como badge
Como
COM
2
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
0
FJ
Serie B
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
3
Como badge
Como
COM
2
FJ
Serie C
A.C. Monza badge
A.C. Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
1
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram4/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
11920259+1629
E
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
119112813+1528
V
D
V
V
V
3
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
E
V
4
MilanMilanMIL
117312313+1024
V
V
D
V
V
5
ComoComoCOM
117221810+823
D
V
V
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
115331512+318
E
V
D
V
D
8
BolognaBolognaBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
NapoliNapoliNAP
114341814+415
E
D
V
E
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
E
D
D
V
V
12
AtalantaAtalantaATA
114251720-314
V
D
E
E
D
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
D
V
V
V
D
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
E
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
E
V
E
D
D
16
ParmaParmaPAR
11227917-88
D
V
E
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
112181725-87
D
D
D
D
V
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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