Monaco enfrenta o Toulouse no sábado, 10 de outubro de 2026, no Stade Louis II, em Mônaco.

No confronto mais recente pela liga, em 25 de abril de 2026, as duas equipes empataram em 2 a 2 em um duelo equilibrado. Antes disso, o Monaco garantiu uma vitória apertada por 1 a 0 em casa sobre o Toulouse, no Stade Louis II, em outubro de 2025.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Monaco x Toulouse, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Monaco x Toulouse pela Ligue 1?

Monaco x Toulouse começa no Stade Louis II, em Mônaco, no sábado, 10 de outubro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 6 10 de out. de 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Como comprar ingressos para Monaco x Toulouse pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida da Ligue 1 entre AS Monaco e Toulouse, você pode seguir estas principais opções:

Bilheteria oficial do AS Monaco: A forma mais segura e direta de comprar ingressos é pelo site oficial de venda de ingressos do AS Monaco ou diretamente nas bilheterias do Stade Louis II antes do dia da partida.

Bilheteria oficial do Toulouse FC: Se você estiver torcendo para a equipe visitante, os ingressos para o setor visitante normalmente são distribuídos pelo portal oficial de venda de ingressos do Toulouse FC.

Plataformas secundárias de ingressos: Se você não conseguir garantir ingressos diretamente com o clube, plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam entradas revendidas por torcedores. Observe que os preços em marketplaces de terceiros são definidos pelos vendedores e podem ser anunciados acima ou abaixo do valor nominal oficial.

Pacotes de hospitalidade: Para assentos premium, acesso a lounges VIP e opções de catering, os ingressos de hospitalidade podem ser reservados diretamente com a equipe de vendas corporativas de ingressos do AS Monaco.

Quanto custam os ingressos para Monaco x Toulouse pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo Monaco x Toulouse pela Ligue 1 no Stade Louis II geralmente variam de acordo com a categoria do assento e a plataforma de compra:

Padrão / entrada geral (Seconde & Pesage): €15 a €30

Categoria 2 (assentos intermediários): €35 a €50

Categoria 1 (nível inferior / visão central): €55 a €85

Categoria 1 Premium / Gold: €88 a €120

Pacotes VIP e de hospitalidade: €250+

Monaco x Toulouse pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Monaco x Toulouse

O Monaco chega para este confronto em excelente forma, com vitórias em cada um dos seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain na Ligue 1, depois de um triunfo por 2 a 0 sobre o Marseille antes disso. Ao longo desses cinco jogos, o Monaco marcou dez gols e sofreu quatro, mantendo o embalo de vitórias consecutivas em compromissos nacionais e europeus.

O Toulouse tem enfrentado dificuldades para manter consistência, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Sua apresentação mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Lille na Ligue 1, e a equipe também perdeu por 2 a 0 para o Lyon anteriormente na campanha. O Toulouse empatou em 2 a 2 com o Brest entre essas derrotas, e sua única vitória nessa sequência veio contra o Al-Ain em um amistoso de pré-temporada.

Monaco x Toulouse: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou em 2 a 2, com o Toulouse recebendo o Monaco pela Ligue 1 em 25 de abril de 2026. Antes disso, o Monaco venceu o Toulouse por 1 a 0 no Stade Louis II em outubro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Monaco venceu dois, o Toulouse venceu um, e duas partidas terminaram empatadas.