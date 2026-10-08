O Derby della Madonnina é uma das rivalidades mais históricas e intensas do futebol, reunindo dois gigantes do futebol italiano no icônico San Siro. Milan e Inter de Milão medem forças em um confronto de alto risco da Serie A que cativa milhões de torcedores em todo o mundo.

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Quando será o pontapé inicial de Milan x Inter pela Serie A?

Campeonato Italiano - Rodada 10 31 de out. de 2026 - 15:45 San Siro

Onde comprar ingressos para Milan x InterMilan?

Os ingressos oficiais para a partida são disponibilizados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos do Milan e pelas cotas destinadas aos fã-clubes. Dada a enorme demanda pelo Derby della Madonnina, as cotas para venda geral no site oficial do clube se esgotam quase instantaneamente.

Plataformas secundárias como StubHub são a melhor opção se as ofertas no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Milan x InterMilan?

Os preços oficiais dos ingressos no site principal do clube começam em € 45 para assentos padrão no terceiro anel, subindo de acordo com a localização e a visão no San Siro.

Se as cotas oficiais de venda geral se esgotarem, plataformas secundárias de revenda como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora, com preços de entrada no mercado secundário a partir de cerca de € 140.

Milan x Inter pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Milan e Inter

O Milan soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 em casa contra a Lazio, pela Serie A, depois de um empate anterior por 1 a 1 contra a Juventus. Antes dessas igualdades, o Milan venceu dois jogos consecutivos da liga contra Venezia (2 a 0) e Torino (1 a 2 fora de casa). Ao longo dessas cinco partidas, o Milan marcou dez gols e sofreu cinco, com sua única derrota tendo sido contra o Manchester United em um amistoso de pré-temporada.

A Inter venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A, em 5 de setembro, partida que venceu depois de estar perdendo por 2 a 0. Também bateu Cagliari (1 a 0) e Monza (4 a 1) na liga. Sua única derrota nessa sequência foi um revés por 2 a 1 para o Real Madrid na Champions League, em 8 de setembro. A Inter marcou onze gols e sofreu seis nessas cinco partidas.

Histórico recente do confronto entre Milan e Inter

O encontro mais recente entre esses dois clubes terminou com vitória do Milan por 1 a 0 no San Siro, pela Serie A, em 8 de março de 2026. Antes disso, a Inter venceu o Milan por 1 a 0 no San Siro em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados, que incluem dois jogos da Coppa Italia e um amistoso de pré-temporada, o Milan venceu dois, a Inter venceu um, e duas partidas terminaram empatadas.







