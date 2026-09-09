Reserve ingressos para o clássico de Manchester:

🎟️ Ingressos para Manchester United x Manchester City: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos da Premier League: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para Manchester United x Manchester City por menos de € 1.500: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o anel inferior (ao lado do gramado): RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o anel superior: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos atrás do gol: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para a torcida mandante: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para a torcida visitante: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o estádio Old Trafford: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Veja todos os ingressos para Manchester United x Manchester City: RESERVE INGRESSOS

Quando será o jogo entre Manchester United e Manchester City pela Premier League?

Data Jogo Local Ingressos Domingo, 13 de set. - 16h30 Manchester United x Manchester City Old Trafford Ingressos



Old Trafford é a casa do Manchester United desde 1910. Com capacidade para pouco menos de 75.000 pessoas, o "Teatro dos Sonhos", como é carinhosamente conhecido pelos torcedores do United, é o maior estádio de clube do Reino Unido e o segundo maior estádio de futebol no geral, atrás apenas de Wembley. Caso uma nova expansão aconteça, ela provavelmente envolverá a adição de um segundo anel à South Stand, o que elevaria a capacidade para cerca de 88.000, embora sugestões alternativas para um estádio completamente novo tenham sido feitas nos últimos anos.

Além de receber jogos do Man Utd, Old Trafford já foi usado em uma série de eventos importantes do futebol, incluindo partidas da FA Cup, com inúmeras semifinais, a final de 1915 e várias repetições de final, jogos da Inglaterra e partidas da Copa do Mundo da FIFA de 1966, da Eurocopa de 1996 e da Euro Feminina da UEFA de 2022. O estádio também recebeu a final da Champions League de 2003, totalmente italiana, quando o Milan venceu a Juventus nos pênaltis.

O que esperar de Manchester United x Manchester City?

Embora os dérbis de Manchester no Etihad Stadium tenham sido frustrantes para os torcedores do Man Utd nos últimos tempos, o United de forma alguma ficou sempre em segundo plano para a turma de Pep nos confrontos recentes. O City levou a melhor quando os dois se enfrentaram na final da FA Cup de 2023, mas o Man Utd se vingou exatamente 12 meses depois em Wembley, ao conquistar seu 13º título da competição, o que marcou seu segundo sucesso em copas sob o comando de Erik ten Hag.

Nos confrontos contra o arquirrival em Old Trafford, o Manchester United terá boas lembranças do encontro pela Premier League em janeiro de 2023. Em um duelo cheio de drama, como quase todo dérbi de Manchester, Jack Grealish colocou o City em vantagem aos 60 minutos, mas o United reagiu com dois gols no espaço de quatro minutos, marcados por Bruno Fernandes e Marcus Rashford.

Depois de não conseguir balançar as redes em seus dois jogos anteriores em casa pela Premier League contra o Man City, o United está desesperado para reencontrar a pontaria no próximo dérbi. Com nomes como Matheus Cunha e Benjamin Sesko tendo sido acrescentados ao elenco desde aquelas partidas, os torcedores do Utd terão esperança de ver sua equipe voltar a marcar. Dependendo dos compromissos internacionais, o United também pode ter de volta seu atual artilheiro, Bryan Mbeumo, para reforçar ainda mais as opções ofensivas.

Como comprar ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

É seguro dizer que a demanda por ingressos para jogos do Man Utd é astronômica, e isso afeta os processos de compra em todos os níveis. O Manchester United é, pela maioria das contas, o terceiro clube com mais torcedores no mundo, atrás apenas de Real Madrid e Barcelona. O clube tem mais de 200 milhões de seguidores nas redes sociais, e estimou que possui mais de 1 bilhão de fãs/torcedores ao redor do mundo. Somado a isso, há um número colossal de sócios com carnê de temporada, mais de 50.000, em cada jogo em casa, o que reduz o número de ingressos restantes para as partidas.

Como regra, os ingressos do Manchester United quase nunca são colocados à venda para não sócios. As vendas gerais são muito raras e frequentemente limitadas a jogos de pouca demanda. Os sócios do clube podem comprar ingressos para jogos em casa por meio de cinco grandes e 35 menores liberações a cada temporada.

Essas liberações de ingressos são imprevisíveis, por isso os torcedores costumam se cadastrar para receber alertas. Para algumas das partidas de maior destaque, como o clássico de Manchester, o Manchester United realiza sorteios para sócios cerca de oito semanas antes do início dos jogos. É necessário fazer depósitos, e as taxas de sucesso podem ser de apenas 10%, devido à forte demanda. Liberações extras de ingressos então acontecem para partidas individuais nas semanas e dias que antecedem o confronto.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de os torcedores comprarem ingressos do Manchester United, quem deseja assistir ao clássico de Manchester pode considerar sites secundários de revenda, como o Viagogo, que pode oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Manchester City pela Premier League?

Pela primeira vez nesta temporada, os ingressos para jogos em Old Trafford serão precificados de acordo com a categoria da partida, colocando o Manchester United em linha com a maioria dos outros clubes da Premier League.

Há três categorias de preços para jogos da Premier League, categorias A, B e C, e uma quarta, categoria D, para alguns jogos de copa, refletindo os diferentes níveis de demanda por diferentes partidas. Todas as concessões para torcedores juniores e seniores serão mantidas.

Os preços por categoria de ingresso são os seguintes:

Categoria D: £ 32-£ 52 (apenas jogos de copa)

Categoria C: £ 37-£ 60 (2 jogos de Premier League)

Categoria B: £ 57-£ 86 (11 jogos de Premier League)

Categoria A: £ 59-£ 97 (6 jogos de Premier League)

(NB: O jogo contra o Manchester City foi, sem surpresa, classificado na Categoria A)

Os preços também variam para ingressos com desconto, com maiores de 65 anos e jovens de 18 a 21 anos pagando entre £ 34 e £ 65, enquanto menores de 18 anos podem entrar por apenas £ 14 na Family Stand ou pagar até £ 47 no setor 93:20.

Quais pacotes de hospitalidade estão disponíveis para Manchester United x Manchester City?

Os pacotes de hospitalidade do Manchester United também são uma ótima forma de não sócios garantirem lugares para o jogo. Eles costumam se esgotar mais lentamente do que os ingressos nos mercados primário e secundário, então podem ser uma boa escolha quando outras opções são limitadas.

O que você recebe com os pacotes de hospitalidade do Man Utd depende da suíte. No entanto, alguns benefícios valem para todos os ingressos VIP em Old Trafford. Entre eles estão:

Assentos acolchoados de luxo

Acesso a lounges exclusivos

Refeições e bebidas de cortesia

Sessões de perguntas e respostas com ex-estrelas do Man United

Entretenimento no dia do jogo

Descontos na Megastore

Horário de funcionamento estendido, começando três horas antes do pontapé inicial

Abaixo está uma seleção dos pacotes de hospitalidade disponíveis para jogos do Manchester United em Old Trafford:

Museum Experience Post-Match (a partir de £ 340)

Um assento na Sir Alex Ferguson Stand, com acesso pós-jogo ao Museu do Manchester United por 90 minutos, combinado com refeição casual e bar de cortesia.

The International (a partir de £ 425)

Um dos pacotes mais descontraídos e informais, em um ambiente tradicional no coração da Stretford End. Experiência de refeição casual com seleção de bebidas de cortesia.

Red Cafe (a partir de £ 549)

Uma vista deslumbrante do seu assento em Old Trafford, na Sir Alex Ferguson Stand, com recepção com bebidas, menu de três pratos, lanches pós-jogo e cerveja, vinho e refrigerantes de cortesia.

Trinity Club (pré-jogo a partir de £ 425, pós-jogo a partir de £ 299)

Um assento na East Stand, anel 2, com bufê quente e frio e bar incluído.

Warwick Suite Executive Box (a partir de £ 1250)

Um espaço privativo conectado à nossa luxuosa Warwick Suite, oferecendo um menu premium de bufê, bar totalmente incluído e tortas clássicas ao fim do jogo.