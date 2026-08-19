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Como conseguir ingressos para Manchester United x Ipswich Town: pacotes de hospitalidade, preços da Premier League 2026/27, informações da partida e mais

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A temporada promete ser enorme para o Manchester United, e você pode estar em Old Trafford na estreia do time em casa na Premier League

Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a chave. O clima positivo estará tomando conta de Old Trafford para a estreia em casa do Manchester United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião garantindo seus ingressos hoje.

O período de Michael Carrick como técnico interino se mostrou uma revelação tão grande, que a lenda do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes do encerramento da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu com autoridade por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após a terceira colocação, Carrick estará determinado a buscar glórias em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. O Manchester United de José Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no 'Teatro dos Sonhos' durante 2016 e 2017. Será que o United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no palco icônico?

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester United e Ipswich Town pela Premier League?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.

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Old Trafford

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Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e em setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

Forma

MUN

MUN - Sequência

ATM
V2-1
PSG
E1-1
LEE
V1-1
MIL
D2-4
HUL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
IPS

IPS - Sequência

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Manchester UnitedEmpateIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Carabao Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FJ
12Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Manchester United x Ipswich

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formação
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotH. MaguireH. MaguireM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. MbeumoK. MainooK. MainooB. FernandesB. FernandesM. CunhaM. CunhaK. ScherpenK. ScherpenJ. GreavesJ. GreavesI. DiopI. DiopL. DavisL. DavisD. O'SheaD. O'SheaS. LukicS. LukicD. MaedaD. MaedaJ. EncisoJ. EncisoA. FatawuA. FatawuM. NunezM. NunezEmersonnEmersonn
Ipswich crest
Ipswich
IPS
4-2-3-1
Manchester United

Time titular

Ipswich

Reservas

Técnico

  • M. Carrick
  • G. O'Neil
Manchester United

Lesões e suspensões

Ipswich

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento


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