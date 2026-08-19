Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a chave. O clima positivo estará tomando conta de Old Trafford para a estreia em casa do Manchester United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião garantindo seus ingressos hoje.
O período de Michael Carrick como técnico interino se mostrou uma revelação tão grande, que a lenda do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes do encerramento da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu com autoridade por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após a terceira colocação, Carrick estará determinado a buscar glórias em todas as frentes nos próximos meses.
Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. O Manchester United de José Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no 'Teatro dos Sonhos' durante 2016 e 2017. Será que o United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no palco icônico?
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o jogo entre Manchester United e Ipswich Town pela Premier League?
O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.
Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League
Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.
Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:
- Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
- Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.
- Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
- Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.
Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?
O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:
- Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.
- Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
- Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e em setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
- Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em plataformas de revenda.
Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes
A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.
Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.
Forma
Retrospecto recente do confronto
Confrontos
Notícias das equipes e elencos
Escalações de Manchester United x Ipswich
Time titular
Reservas
Técnico
- M. Carrick
- G. O'Neil
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
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|2
|3
|0
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|4
|+6
|9
V
E
E
E
V
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
E
V
E
E
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|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
V
E
V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
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|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
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|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
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|5
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|2
|2
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|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
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|1
|3
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|10
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|4
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D
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|1
|3
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|3
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E
E
E
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|4
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|10
|-9
|3
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D
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|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D