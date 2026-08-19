Depois de um par de temporadas difíceis, os torcedores do Manchester United estão esperançosos de que o time finalmente virou a chave. O clima positivo estará tomando conta de Old Trafford para a estreia em casa do Manchester United na Premier League contra o Ipswich Town, no domingo, 30 de agosto, e você pode estar lá para aproveitar a ocasião garantindo seus ingressos hoje.

O período de Michael Carrick como técnico interino se mostrou uma revelação tão grande, que a lenda do Manchester United recebeu o cargo em definitivo dois dias antes do encerramento da temporada contra o Brighton, que o Manchester United venceu com autoridade por 3 a 0. Com vaga garantida na Champions League após a terceira colocação, Carrick estará determinado a buscar glórias em todas as frentes nos próximos meses.

Uma das chaves para qualquer sucesso futuro do Manchester United é transformar Old Trafford na fortaleza que já foi. O Manchester United de José Mourinho ficou famoso por uma histórica sequência de 40 jogos de invencibilidade no 'Teatro dos Sonhos' durante 2016 e 2017. Será que o United vai atropelar o recém-promovido Ipswich no palco icônico?

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester United x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester United e Ipswich Town pela Premier League?

O Manchester United recebe o Ipswich Town em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 30 de agosto, com início marcado para 16h30 BST.

Como comprar ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados por meio do portal oficial de ingressos de cada clube ou de parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube, como Red Memberships, One Hotspur e Official Membership. Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para participar do sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar bilhetes devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro são praticamente inexistentes para partidas da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar bilhetes em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x Ipswich Town pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços por faixa para categorias Adulto, Júnior, normalmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis, como Categoria A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e em setores inferiores têm preços premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para entrar em sorteios ou em plataformas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso valerá pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para os detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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