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Como conseguir ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth: preços da Premier League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Manchester United enfrenta o AFC Bournemouth pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Manchester United recebe o AFC Bournemouth no domingo, 25 de outubro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

Historicamente, o Manchester United leva vantagem no confronto direto, com 14 vitórias em jogos oficiais, contra cinco do Bournemouth. Apesar da superioridade do United no retrospecto geral, o Bournemouth tem sido um adversário difícil nas últimas temporadas, com vitórias marcantes na Premier League.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League?

O Manchester United enfrenta o AFC Bournemouth em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 25 de outubro de 2026.

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Como comprar ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Manchester United e AFC Bournemouth em Old Trafford, em 25 de outubro de 2026, há algumas opções principais:

1. Site oficial do Manchester United (distribuição principal)

  • Exigência de associação: Para comprar ingressos comuns diretamente pelo Manchester United, normalmente é preciso ter uma associação oficial ao clube, como Premium, Full ou Lite Membership.
  • Sorteio de ingressos e abertura das vendas: Os ingressos comuns são vendidos por meio de inscrições em sorteios ou disponibilizados em datas programadas aos associados oficiais antes da partida.

2. Cota de ingressos para a torcida visitante do AFC Bournemouth

  • Para torcedores visitantes: Os torcedores visitantes devem comprar os ingressos pelo sistema oficial de vendas do AFC Bournemouth. A distribuição segue o programa de pontos de fidelidade do clube para titulares de carnês de temporada e associados ativos do Bournemouth.

3. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub costumam ter lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth?

Os preços dos ingressos para o jogo da Premier League entre Manchester United e AFC Bournemouth em Old Trafford dependem de onde e como são comprados:

1. Preços oficiais dos ingressos vendidos diretamente pelo clube (valor original)

Para comprar diretamente do Manchester United, é preciso ser associado oficial do clube. Os ingressos individuais pelo valor original normalmente custam:

  • Adultos:£ 40 a £ 70 (dependendo do setor da arquibancada e da localização do assento).
  • Ingressos com desconto (menores de 16 anos e maiores de 65 anos):£ 20 a £ 40.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Como os ingressos comuns para jogos de grande procura contra adversários da primeira divisão geralmente se esgotam durante a fase oficial de vendas aos associados, os preços em plataformas de revenda como aStubHubvariam conforme a demanda:

  • Assentos mais baratos: Cerca de £ 78 a £ 99 por ingresso.
  • Assentos de categoria intermediária: Cerca de £ 125 a £ 208 por ingresso.
  • Assentos premium ou próximos ao campo no setor inferior:£ 250 ou mais por ingresso.

Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e AFC Bournemouth

O Manchester United venceu uma vez nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, além de somar dois empates e sofrer duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Fulham, fora de casa. Antes disso, perdeu para o Manchester City na Premier League e para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. A vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League foi o único resultado convincente nessa sequência, na qual o United sofreu sete gols em cinco jogos.

O Bournemouth tem sido mais competitivo, com uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Entre os destaques estão a vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City na Copa da Liga Inglesa e o triunfo por 2 a 1 fora de casa contra a Real Sociedad na Liga Europa. A derrota por 1 a 0 para o Liverpool, fora de casa, pela Premier League, foi a única nesse período. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nas cinco partidas.

MUN

MUN - Sequência

MCI
D0-1
BHA
D2-3
FUL
E1-1
TOT
E1-1
ATM
D2-0
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BOU

BOU - Sequência

LIN
V4-0
BRE
E2-2
RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
Gol marcado (sofrido)
9/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester United x AFC Bournemouth: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes foi em março de 2026, quando empataram por 2 a 2 no Vitality Stadium, estádio do Bournemouth, pela Premier League. Antes disso, uma partida em dezembro de 2025, em Old Trafford, terminou em um surpreendente empate por 4 a 4. Nos últimos cinco confrontos registrados, nenhum dos dois conseguiu estabelecer uma superioridade clara: os empates foram frequentes, e ambas as equipes mostraram tendência a marcar e sofrer gols.

Confrontos

Manchester UnitedEmpateBournemouth
1
3
1
Premier League
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Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FJ
Premier League
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Manchester United
MUN
4
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Bournemouth
BOU
4
FJ
Amistosos de clubes
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Manchester United
MUN
4
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Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
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Manchester United
MUN
1
FJ
Premier League
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Manchester United
MUN
0
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Bournemouth
BOU
3
FJ
11Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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