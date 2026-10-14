O Manchester United recebe o AFC Bournemouth no domingo, 25 de outubro de 2026, em Old Trafford, em Manchester.

Historicamente, o Manchester United leva vantagem no confronto direto, com 14 vitórias em jogos oficiais, contra cinco do Bournemouth. Apesar da superioridade do United no retrospecto geral, o Bournemouth tem sido um adversário difícil nas últimas temporadas, com vitórias marcantes na Premier League.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League?

O Manchester United enfrenta o AFC Bournemouth em Old Trafford, em Manchester, no domingo, 25 de outubro de 2026.

Como comprar ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo da Premier League entre Manchester United e AFC Bournemouth em Old Trafford, em 25 de outubro de 2026, há algumas opções principais:

1. Site oficial do Manchester United (distribuição principal)

Exigência de associação: Para comprar ingressos comuns diretamente pelo Manchester United, normalmente é preciso ter uma associação oficial ao clube, como Premium, Full ou Lite Membership.

Sorteio de ingressos e abertura das vendas: Os ingressos comuns são vendidos por meio de inscrições em sorteios ou disponibilizados em datas programadas aos associados oficiais antes da partida.

2. Cota de ingressos para a torcida visitante do AFC Bournemouth

Para torcedores visitantes: Os torcedores visitantes devem comprar os ingressos pelo sistema oficial de vendas do AFC Bournemouth. A distribuição segue o programa de pontos de fidelidade do clube para titulares de carnês de temporada e associados ativos do Bournemouth.

3. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos como a StubHub costumam ter lugares anunciados por revendedores quando os ingressos oficiais se esgotam, embora os preços possam diferir do valor original.

Quanto custam os ingressos para Manchester United x AFC Bournemouth?

Os preços dos ingressos para o jogo da Premier League entre Manchester United e AFC Bournemouth em Old Trafford dependem de onde e como são comprados:

1. Preços oficiais dos ingressos vendidos diretamente pelo clube (valor original)

Para comprar diretamente do Manchester United, é preciso ser associado oficial do clube. Os ingressos individuais pelo valor original normalmente custam:

Adultos: £ 40 a £ 70 (dependendo do setor da arquibancada e da localização do assento).

Ingressos com desconto (menores de 16 anos e maiores de 65 anos):£ 20 a £ 40 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Como os ingressos comuns para jogos de grande procura contra adversários da primeira divisão geralmente se esgotam durante a fase oficial de vendas aos associados, os preços em plataformas de revenda como aStubHubvariam conforme a demanda:

Assentos mais baratos: Cerca de £ 78 a £ 99 por ingresso.

Assentos de categoria intermediária: Cerca de £ 125 a £ 208 por ingresso.

Assentos premium ou próximos ao campo no setor inferior:£ 250 ou mais por ingresso.

Manchester United x AFC Bournemouth pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester United e AFC Bournemouth

O Manchester United venceu uma vez nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições, além de somar dois empates e sofrer duas derrotas. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Fulham, fora de casa. Antes disso, perdeu para o Manchester City na Premier League e para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. A vitória por 4 a 0 sobre o Sabah FK na Champions League foi o único resultado convincente nessa sequência, na qual o United sofreu sete gols em cinco jogos.

O Bournemouth tem sido mais competitivo, com uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Entre os destaques estão a vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City na Copa da Liga Inglesa e o triunfo por 2 a 1 fora de casa contra a Real Sociedad na Liga Europa. A derrota por 1 a 0 para o Liverpool, fora de casa, pela Premier League, foi a única nesse período. A equipe marcou nove gols e sofreu seis nas cinco partidas.

Manchester United x AFC Bournemouth: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os clubes foi em março de 2026, quando empataram por 2 a 2 no Vitality Stadium, estádio do Bournemouth, pela Premier League. Antes disso, uma partida em dezembro de 2025, em Old Trafford, terminou em um surpreendente empate por 4 a 4. Nos últimos cinco confrontos registrados, nenhum dos dois conseguiu estabelecer uma superioridade clara: os empates foram frequentes, e ambas as equipes mostraram tendência a marcar e sofrer gols.