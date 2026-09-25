Manchester City enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.
Ao longo de sete encontros históricos entre os dois gigantes europeus na Champions League, o Manchester City leva vantagem, com quatro vitórias, contra duas do PSG. O confronto mais recente entre eles terminou com uma emocionante vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 2 sobre o City, no Parc des Princes, durante a campanha da Champions League 2024-25.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League?
Manchester City x Paris Saint-Germain começa no Etihad Stadium, em Manchester, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League?
Para comprar ingressos para a partida de Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League, no Etihad Stadium, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, siga estas opções principais:
1. Bilheteria oficial do Manchester City
- Comprar diretamente com o Manchester City garante acesso oficial pelo valor de face.
2. Pacotes de hospitalidade
- Os pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o público em geral, sem exigência rigorosa de associação.
Quanto custam os ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o confronto de Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League variam dependendo se você compra ingressos oficiais pelo valor de face ou se compra por meio de plataformas secundárias:
1. Ingressos oficiais pelo valor de face (venda direta do clube)
Quando comprados diretamente com o Manchester City, para admissão geral via acesso por associação:
- Assentos padrão para adultos: variam de € 45 a € 95, dependendo do setor (Shortside Upper vs. Longside Lower) e do status de concessão.
- Descontos para jovens / idosos: geralmente variam de € 25 a € 60.
2. Plataformas secundárias e de revenda
Se a compra for feita por plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, devido à alta demanda:
- Preço inicial / mínimo: cerca de € 115 – € 135 para assentos no setor Shortside Upper Tier.
- Preço médio de revenda: aproximadamente € 280 – € 320.
- Assentos no setor Longside Lower Tier: variam de € 170 a € 250.
- Pacotes de hospitalidade / VIP: começam em cerca de € 180 e podem chegar a € 2.400+ para camarotes executivos e acesso ao túnel.
Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Manchester City e Paris Saint-Germain
O Manchester City chega para este confronto com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Manchester United, pela Premier League, em 13 de setembro, com Erling Haaland marcando o único gol. Antes disso, nessa sequência, o City venceu o FC Porto por 2 a 0 na Champions League e bateu o Crystal Palace por 4 a 1 na Premier League. A equipe sofreu apenas quatro gols nesses cinco jogos, marcou nove e saiu sem sofrer gols em duas ocasiões nesse período.
O momento recente do PSG é mais irregular. O time de Luis Enrique venceu três dos últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu um. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Brest, pela Ligue 1, em 13 de setembro, e a equipe derrotou o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions League em 9 de setembro. No entanto, a derrota por 2 a 1 para o Monaco e os empates consecutivos por 2 a 2 contra Lille e Rennes anteriormente nessa sequência mostram uma fragilidade que o City tentará explorar.
Manchester City x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Champions League em 22 de janeiro de 2025, quando o PSG venceu o Manchester City por 4 a 2, em Paris. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o City venceu três e o PSG dois, com os jogos das semifinais da Champions League de 2021, vencidos pelo City no placar agregado, compondo uma parte significativa desse histórico. Os dois clubes marcaram, juntos, 19 gols nesses cinco jogos.
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