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Como conseguir ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Manchester City
PSG
Liga dos Campeões

O Manchester City enfrenta o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Veja como você pode garantir seus ingressos

Manchester City enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

Ao longo de sete encontros históricos entre os dois gigantes europeus na Champions League, o Manchester City leva vantagem, com quatro vitórias, contra duas do PSG. O confronto mais recente entre eles terminou com uma emocionante vitória do Paris Saint-Germain por 4 a 2 sobre o City, no Parc des Princes, durante a campanha da Champions League 2024-25.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League?

Manchester City x Paris Saint-Germain começa no Etihad Stadium, em Manchester, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida de Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League, no Etihad Stadium, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, siga estas opções principais:

1. Bilheteria oficial do Manchester City

  • Comprar diretamente com o Manchester City garante acesso oficial pelo valor de face.

2. Pacotes de hospitalidade

  • Os pacotes de hospitalidade estão disponíveis para o público em geral, sem exigência rigorosa de associação.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o confronto de Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League variam dependendo se você compra ingressos oficiais pelo valor de face ou se compra por meio de plataformas secundárias:

1. Ingressos oficiais pelo valor de face (venda direta do clube)

Quando comprados diretamente com o Manchester City, para admissão geral via acesso por associação:

  • Assentos padrão para adultos: variam de € 45 a € 95, dependendo do setor (Shortside Upper vs. Longside Lower) e do status de concessão.
  • Descontos para jovens / idosos: geralmente variam de € 25 a € 60.

2. Plataformas secundárias e de revenda

Se a compra for feita por plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, devido à alta demanda:

  • Preço inicial / mínimo: cerca de € 115 – € 135 para assentos no setor Shortside Upper Tier.
  • Preço médio de revenda: aproximadamente € 280 – € 320.
  • Assentos no setor Longside Lower Tier: variam de € 170 a € 250.
  • Pacotes de hospitalidade / VIP: começam em cerca de € 180 e podem chegar a € 2.400+ para camarotes executivos e acesso ao túnel.

Manchester City x Paris Saint-Germain pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Manchester City e Paris Saint-Germain

O Manchester City chega para este confronto com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Manchester United, pela Premier League, em 13 de setembro, com Erling Haaland marcando o único gol. Antes disso, nessa sequência, o City venceu o FC Porto por 2 a 0 na Champions League e bateu o Crystal Palace por 4 a 1 na Premier League. A equipe sofreu apenas quatro gols nesses cinco jogos, marcou nove e saiu sem sofrer gols em duas ocasiões nesse período.

O momento recente do PSG é mais irregular. O time de Luis Enrique venceu três dos últimos cinco jogos, empatou dois e perdeu um. A partida mais recente foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Brest, pela Ligue 1, em 13 de setembro, e a equipe derrotou o Slovan Bratislava por 6 a 1 na Champions League em 9 de setembro. No entanto, a derrota por 2 a 1 para o Monaco e os empates consecutivos por 2 a 2 contra Lille e Rennes anteriormente nessa sequência mostram uma fragilidade que o City tentará explorar.

MCI

MCI - Sequência

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
Gol marcado (sofrido)
14/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
PSG

PSG - Sequência

LIL
E2-2
ASM
D1-2
SLB
V6-1
B29
V0-1
OM
V1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Manchester City x Paris Saint-Germain: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu na Champions League em 22 de janeiro de 2025, quando o PSG venceu o Manchester City por 4 a 2, em Paris. Nos cinco confrontos anteriores registrados, o City venceu três e o PSG dois, com os jogos das semifinais da Champions League de 2021, vencidos pelo City no placar agregado, compondo uma parte significativa desse histórico. Os dois clubes marcaram, juntos, 19 gols nesses cinco jogos.

Confrontos

Manchester CityEmpatePSG
3
0
2
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
Liga dos Campeões
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
PSG badge
PSG
PSG
0
FJ
Liga dos Campeões
PSG badge
PSG
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
8Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final


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