Manchester City enfrenta o Ipswich Town no sábado, 17 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O Ipswich já levou vantagem anteriormente, incluindo uma memorável dobradinha sobre o City na liga durante a temporada 2000-01. No entanto, os encontros mais recentes na elite do futebol viram o Manchester City dominar o confronto, vencendo por 4 a 1 no Etihad Stadium em agosto de 2024, graças a um hat-trick de Erling Haaland.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x Ipswich Town, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Manchester City x Ipswich Town pela Premier League?

Manchester City x Ipswich Town acontece no Etihad Stadium, em Manchester, no sábado, 17 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 7 17 de out. de 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Ipswich Town pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo de Premier League entre Manchester City e Ipswich Town, siga estas opções principais:

1. Site oficial do Manchester City

Exigência de associação: Os ingressos de entrada geral para jogos da Premier League no Etihad Stadium são vendidos quase exclusivamente para membros oficiais Cityzens Matchday ou Junior Members. Você precisará primeiro comprar uma associação antes de acessar o portal de ingressos.

Novos lotes e troca de ingressos: Os jogos esgotam rapidamente, mas ingressos adicionais frequentemente ficam disponíveis mais perto do dia da partida por meio de novos lotes oficiais ou de titulares de carnê que colocam seus assentos no Manchester City Ticket Exchange oficial.

Pacotes de hospitalidade: Se os ingressos de entrada geral estiverem esgotados, as opções oficiais de hospitalidade, que incluem lugares para o jogo combinados com comida, bebidas ou acesso a lounge, não exigem uma associação padrão e podem ser compradas diretamente no site do clube.

2. Ingressos para torcida visitante (setor do Ipswich Town)

Se você estiver procurando lugar no setor visitante, os ingressos devem ser comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Ipswich Town FC. Eles são estritamente restritos a membros registrados do Ipswich Town ou detentores de carnê, com base em pontos de fidelidade.

3. Plataformas autorizadas de venda secundária de ingressos

Se os ingressos gerais oficiais não estiverem disponíveis, marketplaces secundários de ingressos, como StubHub, hospedam anúncios de revenda entre torcedores para entrada geral e lugares de hospitalidade. Os preços nas plataformas secundárias podem variar de acordo com a demanda.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Ipswich Town pela Premier League?

Os preços oficiais dos ingressos para a partida de Premier League entre Manchester City x Ipswich Town variam de acordo com a categoria do assento, setor e faixa etária.

1. Ingressos oficiais da casa (setor do Manchester City)

Os ingressos de entrada geral no Etihad Stadium são divididos por categoria e concessão:

Adultos: £30 – £60

Idosos (acima de 65 anos) / Jovens adultos (18–21) / Torcedores com deficiência: £22,50 – £45

Juniores (menores de 18 anos): £10 – £30

2. Ingressos oficiais para torcida visitante (setor do Ipswich Town)

Preço máximo para adulto: £30 (Segundo os regulamentos da Premier League, todos os ingressos de visitante para adultos em todos os estádios têm preço máximo de £30)

Concessões e juniores: £14 – £25

3. Pacotes de hospitalidade

Hospitalidade oficial do City: Variam de £130 a £450+ por pessoa, dependendo do lounge, da inclusão de comida/bebida e da localização do assento.

4. Revenda e plataformas do mercado secundário

Em plataformas secundárias de ingressos, como StubHub, o preço de face não se aplica, e os ingressos normalmente começam em torno de £50 a £110+ por ingresso, dependendo da disponibilidade e da localização do assento.

Manchester City x Ipswich Town pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Manchester City e Ipswich Town

O Manchester City venceu quatro de suas últimas cinco partidas competitivas, com sua única derrota tendo vindo contra o Arsenal na Community Shield. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Porto na Champions League, e também registrou um triunfo por 4 a 1 sobre o Crystal Palace na Premier League durante essa sequência. O City marcou oito gols nessas cinco partidas e sofreu cinco, chegando para este confronto com três vitórias consecutivas em todas as competições.

O Ipswich Town venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente pela Premier League terminou com derrota por 2 a 0 para o Liverpool, e antes disso foi derrotado por 5 a 2 pelo Manchester United. Sua única vitória na liga nessa sequência veio contra o Sunderland. Em cinco partidas, o Ipswich marcou oito gols, mas sofreu dez, refletindo uma defesa que tem tido dificuldades para manter consistência.

Manchester City x Ipswich Town: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes foi uma partida da Premier League em janeiro de 2025, quando o Manchester City venceu por 6 a 0 no Portman Road. Antes disso, o City bateu o Ipswich por 4 a 1 no Etihad Stadium em agosto de 2024. Nos últimos cinco encontros registrados em todas as competições, o City venceu quatro e o Ipswich um, com a única vitória do Ipswich tendo acontecido em um jogo da Carabao Cup em dezembro de 2000.