A era pós-Pep começa para valer no domingo, 23 de agosto, quando Enzo Maresca comandará o Manchester City no Etihad Stadium para o primeiro jogo da equipe na temporada da Premier League, contra o Bournemouth, e você pode estar lá garantindo seus ingressos hoje.

Não foi só o Manchester City que passou por uma mudança no comando, já que Marco Rose assumiu o Bournemouth, com Andoni Iraola se mudando para o norte para se tornar o novo técnico do Liverpool.

Enfrentar o Bournemouth trará lembranças dolorosas para os torcedores do Manchester City, já que o empate por 1 a 1 contra os Cherries no Vitality Stadium, em maio, acabou com o sonho de reconquistar o título da Premier League. No entanto, o City tem sido dominante em casa, vencendo seus últimos três jogos contra o Bournemouth no Etihad por um placar agregado de 12 a 3.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Bournemouth pela Premier League?

O Manchester City recebe o Bournemouth no Etihad Stadium, em Manchester, com início previsto para as 14h BST, no domingo, 23 de agosto.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação antirreventa e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os sócios que não tiverem sido contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais na lateral do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível superior, com o máximo de pontos de fidelidade. Eles praticamente nunca chegam à venda geral nem aos sorteios básicos para associados.

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