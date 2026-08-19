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Como conseguir ingressos para Manchester City x Bournemouth: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Bournemouth

Tudo o que você precisa saber sobre a compra de ingressos para a estreia do Manchester City na temporada, no Etihad

A era pós-Pep começa para valer no domingo, 23 de agosto, quando Enzo Maresca comandará o Manchester City no Etihad Stadium para o primeiro jogo da equipe na temporada da Premier League, contra o Bournemouth, e você pode estar lá garantindo seus ingressos hoje.

Não foi só o Manchester City que passou por uma mudança no comando, já que Marco Rose assumiu o Bournemouth, com Andoni Iraola se mudando para o norte para se tornar o novo técnico do Liverpool.

Enfrentar o Bournemouth trará lembranças dolorosas para os torcedores do Manchester City, já que o empate por 1 a 1 contra os Cherries no Vitality Stadium, em maio, acabou com o sonho de reconquistar o título da Premier League. No entanto, o City tem sido dominante em casa, vencendo seus últimos três jogos contra o Bournemouth no Etihad por um placar agregado de 12 a 3.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Manchester City x Bournemouth, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Manchester City e Bournemouth pela Premier League?

O Manchester City recebe o Bournemouth no Etihad Stadium, em Manchester, com início previsto para as 14h BST, no domingo, 23 de agosto.

crest
Premier League - Rodada 1
Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação antirreventa e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.
  • Sócios oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para sócios pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os sócios se registram durante uma janela específica, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida tiver ingressos esgotados, os sócios que não tiverem sido contemplados no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas ao público em geral, sem associação, praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x Bournemouth pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços em níveis para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais na lateral do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League prorrogou oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível superior, com o máximo de pontos de fidelidade. Eles praticamente nunca chegam à venda geral nem aos sorteios básicos para associados.

Forma

MCI

MCI - Sequência

AVL
D1-2
INT
D1-1
KLA
V1-3
ATM
V3-1
ARS
D3-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BOU

BOU - Sequência

FCP
V4-1
FCA
V2-5
GEN
V10-1
BET
E2-2
M05
D2-1
Gol marcado (sofrido)
22/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

Manchester CityEmpateBournemouth
3
1
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
FJ
Copa da Inglaterra
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
FJ
10Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Manchester City x Bournemouth

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Formação
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. LewisR. LewisR. DiasR. DiasA. KhusanovA. KhusanovA. SemenyoA. SemenyoN. O'ReillyN. O'ReillyE. AndersonE. AndersonM. GuehiM. GuehiP. FodenP. FodenE. HaalandE. HaalandD. PetrovicD. PetrovicA. SmithA. SmithA. TruffertA. Truffertteam-logoA. SilvaJ. HillJ. HillM. TavernierM. TavernierRayanRayanJ. KluivertJ. KluivertA. ScottA. ScottL. CookL. CookEvanilsonEvanilson
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
4-2-3-1
Manchester City

Time titular

Bournemouth

Reservas

Técnico

  • E. Maresca
  • M. Rose
Manchester City

Lesões e suspensões

Bournemouth

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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