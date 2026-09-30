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Como conseguir ingressos para Manchester City x AEK Athens: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Manchester City enfrenta o AEK Athens na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

O Manchester City enfrenta o AEK Athens na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O City entra na campanha após uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o FC Porto na estreia. O AEK Athens garantiu sua vaga na fase de liga após derrotar o Levski Sofia por 4 a 0 no placar agregado da fase de playoff.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x AEK Athens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o início de Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Manchester City x AEK Athens começa no Etihad Stadium, em Manchester, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

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Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Manchester City e AEK Athens pela Champions League no Etihad Stadium em 20 de outubro de 2026, siga estes métodos de compra:

1. Portal oficial de ingressos do Manchester City

  • Acesse o site oficial do Manchester City na seção Ticketing and Hospitality.

2. Cota para visitantes (torcedores do AEK Athens)

  • Os torcedores que quiserem ficar no setor visitante devem adquirir os ingressos diretamente pelo escritório oficial de ingressos do AEK Athens ou pelo programa de cota para torcedores visitantes, já que os ingressos para visitantes não são vendidos pelo clube mandante.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Manchester City x AEK Athens na UEFA Champions League variam de acordo com a categoria do assento e a faixa de compra:

1. Entrada geral (adultos)

  • Os ingressos padrão para adultos normalmente variam de €45 a €95, dependendo da faixa e da visão do campo (atrás dos gols ou nas laterais).

2. Ingressos com desconto / juvenis

  • Os ingressos com desconto para idosos, jovens adultos e juvenis geralmente variam entre €25 e €50.

3. Setor dos torcedores visitantes (AEK Athens)

  • Os ingressos para torcedores visitantes têm preço limitado pelas regras da UEFA para torcedores visitantes em um máximo de €70.

4. Hospitalidade no dia do jogo

  • Os pacotes oficiais VIP e as opções de lounge de hospitalidade começam em aproximadamente €180 e podem ultrapassar €450+, dependendo do nível de alimentação e da localização do assento.

Manchester City x AEK Athens pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Manchester City e AEK Athens

O Manchester City venceu todas as suas cinco partidas mais recentes, com triunfos na Premier League, Champions League e Copa da Liga Inglesa. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Norwich City na Copa da Liga Inglesa em 17 de setembro, e também venceu o Manchester United por 1 a 0 na Premier League e o FC Porto por 2 a 0 na Champions League durante essa sequência. O City marcou 12 gols e sofreu dois nessas cinco partidas, mantendo dois jogos sem sofrer gols.

O AEK Athens venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 8 a 1 na copa sobre o Panserraikos FC, enquanto também venceu o LASK por 1 a 0 na Champions League e goleou o Aris Thessaloniki por 5 a 0 na Super League. Seus únicos pontos perdidos vieram em um empate por 1 a 1 com o Asteras Tripolis.

MCI

MCI - Sequência

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
Gol marcado (sofrido)
14/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
AEK

AEK - Sequência

ARI
V5-0
LAS
V1-0
ATT
E1-1
PAF
V8-1
VOL
V1-2
Gol marcado (sofrido)
17/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Manchester City x AEK Athens: retrospecto recente do confronto direto

Nenhum dado de confronto direto entre Manchester City e AEK Athens está disponível atualmente para esta partida.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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