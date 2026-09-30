O Manchester City enfrenta o AEK Athens na terça-feira, 20 de outubro de 2026, no Etihad Stadium, em Manchester.

O City entra na campanha após uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o FC Porto na estreia. O AEK Athens garantiu sua vaga na fase de liga após derrotar o Levski Sofia por 4 a 0 no placar agregado da fase de playoff.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Manchester City x AEK Athens, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o início de Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Manchester City x AEK Athens começa no Etihad Stadium, em Manchester, na terça-feira, 20 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 20 de out. de 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Como comprar ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida entre Manchester City e AEK Athens pela Champions League no Etihad Stadium em 20 de outubro de 2026, siga estes métodos de compra:

1. Portal oficial de ingressos do Manchester City

Acesse o site oficial do Manchester City na seção Ticketing and Hospitality.

2. Cota para visitantes (torcedores do AEK Athens)

Os torcedores que quiserem ficar no setor visitante devem adquirir os ingressos diretamente pelo escritório oficial de ingressos do AEK Athens ou pelo programa de cota para torcedores visitantes, já que os ingressos para visitantes não são vendidos pelo clube mandante.

Quanto custam os ingressos para Manchester City x AEK Athens pela Champions League?

Os preços dos ingressos para Manchester City x AEK Athens na UEFA Champions League variam de acordo com a categoria do assento e a faixa de compra:

1. Entrada geral (adultos)

Os ingressos padrão para adultos normalmente variam de €45 a €95 , dependendo da faixa e da visão do campo (atrás dos gols ou nas laterais).

2. Ingressos com desconto / juvenis

Os ingressos com desconto para idosos, jovens adultos e juvenis geralmente variam entre €25 e €50 .

3. Setor dos torcedores visitantes (AEK Athens)

Os ingressos para torcedores visitantes têm preço limitado pelas regras da UEFA para torcedores visitantes em um máximo de €70 .

4. Hospitalidade no dia do jogo

Os pacotes oficiais VIP e as opções de lounge de hospitalidade começam em aproximadamente €180 e podem ultrapassar €450+ , dependendo do nível de alimentação e da localização do assento.

Manchester City x AEK Athens pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Manchester City e AEK Athens

O Manchester City venceu todas as suas cinco partidas mais recentes, com triunfos na Premier League, Champions League e Copa da Liga Inglesa. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Norwich City na Copa da Liga Inglesa em 17 de setembro, e também venceu o Manchester United por 1 a 0 na Premier League e o FC Porto por 2 a 0 na Champions League durante essa sequência. O City marcou 12 gols e sofreu dois nessas cinco partidas, mantendo dois jogos sem sofrer gols.

O AEK Athens venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Sua partida mais recente terminou com uma vitória por 8 a 1 na copa sobre o Panserraikos FC, enquanto também venceu o LASK por 1 a 0 na Champions League e goleou o Aris Thessaloniki por 5 a 0 na Super League. Seus únicos pontos perdidos vieram em um empate por 1 a 1 com o Asteras Tripolis.

Manchester City x AEK Athens: retrospecto recente do confronto direto

Nenhum dado de confronto direto entre Manchester City e AEK Athens está disponível atualmente para esta partida.