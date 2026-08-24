Como conseguir ingressos para Lyon x Auxerre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lyon enfrenta o Auxerre na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

O Lyon tentará ampliar seu forte retrospecto no confronto direto contra o Auxerre, depois de ter garantido uma vitória por 3 a 2 no encontro mais recente entre os dois pela liga, em abril de 2026. Enquanto isso, o Auxerre chega para a partida em busca de um resultado importante fora de casa no início da temporada 2026–27

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Lyon x Auxerre pela Ligue 1?

Lyon x Auxerre começa no Groupama Stadium, em Lyon, com os detalhes oficiais de transmissão ainda a serem confirmados mais perto da data da partida.

Campeonato Francês - Rodada 3 4 de set. de 2026 - 13:00 Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Auxerre pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para o jogo Lyon x Auxerre pela Ligue 1 no Groupama Stadium por meio dos canais oficiais do clube ou de marketplaces secundários de ingressos.

Bilheteria oficial do clube

Site oficial: Visite o Portal de Ingressos do Olympique Lyonnais.

Criação de conta: Crie uma conta gratuita. Diferentemente de alguns clubes europeus, o Lyon não exige associação paga para acessar a venda geral de ingressos para jogos da Ligue 1.

Acesso prioritário: Membros do MyOL e assinantes de carnê de temporada recebem janelas prioritárias de venda antes da abertura da venda ao público geral.

Entrega digital: Os ingressos são entregues como e-tickets digitais na sua conta ou pelo aplicativo móvel oficial do Groupama Stadium.

Marketplaces secundários e revendedores

Se a carga de ingressos da venda geral oficial se esgotar, plataformas secundárias como StubHub .

Quanto custam os ingressos para Lyon x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo Lyon x Auxerre pela Ligue 1 no Groupama Stadium variam dependendo de onde você compra e da escolha do assento:

Entrada geral oficial: Ingressos padrão com valor de face comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais normalmente começam em torno de £20 a £22 (€25) para lugares atrás do gol no anel superior. Assentos centrais no anel inferior das laterais longas variam entre £40 e £65 (€45 a €75).

Marketplaces secundários e agregadores: Em plataformas secundárias como StubHub , os ingressos de revenda mais baratos começam em torno de £15 a £20 (US$ 19 a US$ 25 / €22), enquanto o preço médio geral do ingresso em todas as categorias do marketplace é de aproximadamente £105 a £110 (~US$ 139).

VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade e experiências premium de dia de jogo começam em torno de £140 a £160+ (US$ 180+) dependendo das opções incluídas de comida, bebida e acesso a lounge.

Lyon x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lyon x Auxerre

O Lyon registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Fenerbahce na fase classificatória da Champions League, enquanto seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague. Também sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Real Betis em um amistoso de pré-temporada. O Lyon marcou sete gols nesses cinco jogos e sofreu oito, refletindo um time que ainda busca consistência defensiva.

Os últimos cinco resultados do Auxerre mostram duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe venceu o Werder Bremen por 1 a 0 em sua partida mais recente e antes goleou o Lusitanos St Maur por 5 a 2. A derrota por 1 a 2 para o Orleans foi o ponto mais baixo de sua pré-temporada. Nesses cinco jogos, o Auxerre marcou nove gols e sofreu sete, mostrando que pode ser produtivo no ataque.

Lyon x Auxerre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Lyon venceu o Auxerre por 3 a 2 no Groupama Stadium em uma partida da Ligue 1. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Lyon leva vantagem com três vitórias contra nenhuma do Auxerre, além de dois empates. O Lyon marcou 12 gols nesses cinco jogos, contra oito do Auxerre.

Lyon x Auxerre na classificação

Na classificação atual da Ligue 1, o Lyon ocupa a décima posição, enquanto o Auxerre é o terceiro, o que faz deste um confronto entre uma equipe em busca de melhor forma e uma das que ditam o ritmo neste início de temporada.