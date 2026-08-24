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Como conseguir ingressos para Lyon x Auxerre: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lyon enfrenta o Auxerre na Ligue 1. Veja como garantir seus ingressos

Lyon enfrenta o Auxerre na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, no Groupama Stadium, em Lyon.

O Lyon tentará ampliar seu forte retrospecto no confronto direto contra o Auxerre, depois de ter garantido uma vitória por 3 a 2 no encontro mais recente entre os dois pela liga, em abril de 2026. Enquanto isso, o Auxerre chega para a partida em busca de um resultado importante fora de casa no início da temporada 2026–27

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lyon x Auxerre, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Lyon x Auxerre pela Ligue 1?

Lyon x Auxerre começa no Groupama Stadium, em Lyon, com os detalhes oficiais de transmissão ainda a serem confirmados mais perto da data da partida.

crest
Campeonato Francês - Rodada 3
Groupama Stadium

Como comprar ingressos para Lyon x Auxerre pela Ligue 1?

Você pode comprar ingressos para o jogo Lyon x Auxerre pela Ligue 1 no Groupama Stadium por meio dos canais oficiais do clube ou de marketplaces secundários de ingressos.

Bilheteria oficial do clube

  • Site oficial: Visite o Portal de Ingressos do Olympique Lyonnais.
  • Criação de conta: Crie uma conta gratuita. Diferentemente de alguns clubes europeus, o Lyon não exige associação paga para acessar a venda geral de ingressos para jogos da Ligue 1.
  • Acesso prioritário: Membros do MyOL e assinantes de carnê de temporada recebem janelas prioritárias de venda antes da abertura da venda ao público geral.
  • Entrega digital: Os ingressos são entregues como e-tickets digitais na sua conta ou pelo aplicativo móvel oficial do Groupama Stadium.

Marketplaces secundários e revendedores

  • Se a carga de ingressos da venda geral oficial se esgotar, plataformas secundárias como StubHub.

Quanto custam os ingressos para Lyon x Auxerre pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para o jogo Lyon x Auxerre pela Ligue 1 no Groupama Stadium variam dependendo de onde você compra e da escolha do assento:

  • Entrada geral oficial: Ingressos padrão com valor de face comprados diretamente pelo portal oficial de ingressos do Olympique Lyonnais normalmente começam em torno de £20 a £22 (€25) para lugares atrás do gol no anel superior. Assentos centrais no anel inferior das laterais longas variam entre £40 e £65 (€45 a €75).
  • Marketplaces secundários e agregadores: Em plataformas secundárias como StubHub, os ingressos de revenda mais baratos começam em torno de £15 a £20 (US$ 19 a US$ 25 / €22), enquanto o preço médio geral do ingresso em todas as categorias do marketplace é de aproximadamente £105 a £110 (~US$ 139).  
  • VIP e hospitalidade: Os pacotes oficiais de hospitalidade e experiências premium de dia de jogo começam em torno de £140 a £160+ (US$ 180+) dependendo das opções incluídas de comida, bebida e acesso a lounge.  

Lyon x Auxerre pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lyon x Auxerre

O Lyon registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Fenerbahce na fase classificatória da Champions League, enquanto seu melhor resultado nessa sequência foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Sparta Prague. Também sofreu uma pesada derrota por 4 a 0 para o Real Betis em um amistoso de pré-temporada. O Lyon marcou sete gols nesses cinco jogos e sofreu oito, refletindo um time que ainda busca consistência defensiva.

Os últimos cinco resultados do Auxerre mostram duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe venceu o Werder Bremen por 1 a 0 em sua partida mais recente e antes goleou o Lusitanos St Maur por 5 a 2. A derrota por 1 a 2 para o Orleans foi o ponto mais baixo de sua pré-temporada. Nesses cinco jogos, o Auxerre marcou nove gols e sofreu sete, mostrando que pode ser produtivo no ataque.

OL

OL - Sequência

SPP
V3-0
FB
E1-1
TFC
V0-2
FB
D1-2
LEH
E1-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AJA

AJA - Sequência

SOC
E1-1
TRO
E1-1
SVW
V0-1
RCL
D5-2
SCO
D1-3
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Lyon x Auxerre: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em abril de 2026, quando o Lyon venceu o Auxerre por 3 a 2 no Groupama Stadium em uma partida da Ligue 1. Nos últimos cinco encontros em todas as competições, o Lyon leva vantagem com três vitórias contra nenhuma do Auxerre, além de dois empates. O Lyon marcou 12 gols nesses cinco jogos, contra oito do Auxerre.

Confrontos

LyonEmpateAuxerre
3
2
0
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
Campeonato Francês
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FJ
Amistosos de clubes
Lyon badge
Lyon
OL
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FJ
11Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Lyon x Auxerre na classificação

Na classificação atual da Ligue 1, o Lyon ocupa a décima posição, enquanto o Auxerre é o terceiro, o que faz deste um confronto entre uma equipe em busca de melhor forma e uma das que ditam o ritmo neste início de temporada.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
MônacoMônacoASM
541083+513
V
E
V
V
V
2
LyonLyonOL
5320102+811
V
E
V
E
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
E
V
V
E
4
LilleLilleLIL
531184+410
D
V
V
E
V
5
RennesRennesREN
531189-110
D
V
V
V
E
6
PSGPSGPSG
522187+18
V
V
D
E
E
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
E
D
V
D
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
D
E
V
V
D
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
E
E
D
E
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
D
D
D
11
BrestBrestB29
512278-15
D
D
V
E
E
12
LorientLorientFCL
512256-15
D
E
V
D
E
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
V
E
D
E
D
14
NiceNiceNCE
512236-35
V
D
E
D
E
15
LensLensRCL
51139904
D
E
D
D
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
D
D
D
V
E
17
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
510478-13
D
D
D
D
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
D
E
D
E
D
Champions League
Qualificatório da Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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