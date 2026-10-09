Como conseguir ingressos para Lorient x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lorient enfrenta o Monaco no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

O Lorient tentará ampliar sua sólida sequência no confronto direto depois de vencer os dois encontros da liga contra o AS Monaco na temporada 2025–26. Os jogos entre essas duas equipes são historicamente movimentados em gols, com média superior a 3 gols por partida nas últimas temporadas.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lorient x Monaco pela Ligue 1?

Campeonato Francês - Rodada 7 18 de out. de 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre Lorient e Monaco pela Ligue 1 no Stade du Moustoir, você pode seguir estes caminhos principais:

Programas oficiais de sócio / portadores de carnê de temporada: Sócios registrados do FC Lorient ou portadores de ingressos de temporada frequentemente recebem janelas de pré-venda prioritárias antes da abertura da venda ao público em geral. Membros que não puderem comparecer também podem colocar seus assentos na plataforma oficial de troca de ingressos do clube.

Pacotes oficiais de hospitalidade: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem, pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem acesso ao lounge, comida e assentos premium, podem ser comprados diretamente com a equipe comercial de vendas do clube.

Setor da torcida visitante: Se você estiver torcendo pelo AS Monaco, os ingressos para o setor visitante normalmente são vendidos diretamente pelo portal oficial de ingressos do AS Monaco, e não pelo site do Lorient.

Mercados secundários: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como o StubHub oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Monaco pela Ligue 1?

Para um confronto de FC Lorient x AS Monaco pela Ligue 1 no Stade du Moustoir, os preços dos ingressos variam dependendo de onde você os compra e da localização do assento:

Ingressos primários oficiais (direto com o FC Lorient):

Os ingressos primários padrão normalmente variam de €20 a €60 . Atrás do gol (arquibancadas Norte/Sul): ~€20 – €30 Arquibancadas laterais & tribuna principal (Central/Honneur): ~€35 – €60+

Mercados secundários & revenda:

Quando as janelas de venda de ingressos primários se encerram, plataformas secundárias de ingressos como o StubHub dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada no dia do jogo.

Preço inicial / de entrada: Em torno de €38 – €42 para assentos de categoria padrão.

Custo médio do ingresso: Normalmente varia entre €75 e €85 , dependendo da demanda e da categoria do assento. Pacotes VIP & de hospitalidade: Os preços começam em aproximadamente €150 a €500+ por ingresso para acesso ao lounge, serviço de catering e assentos centrais.



Lorient x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lorient e Monaco

O Lorient registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Toulouse na Ligue 1, e a equipe também venceu o Lens por 1 a 0 fora de casa no início de setembro. Ao longo desses cinco jogos, o Lorient marcou seis gols e sofreu sete, refletindo um time que luta por consistência defensiva.

O Monaco vive boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Strasbourg, embora antes disso tenha vencido o Paris Saint-Germain por 2 a 1 fora de casa e batido o Marseille por 2 a 0. O Monaco marcou nove gols nos últimos cinco compromissos e sofreu quatro, com sua única derrota tendo acontecido na qualificação da Conference League contra o Gornik Zabrze.

Lorient x Monaco: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Monaco recebeu o Lorient e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Lorient venceu o confronto do primeiro turno por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lorient leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Monaco, além de dois empates nesse período. Os cinco jogos produziram 16 gols no total.