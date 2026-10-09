Como conseguir ingressos para Lorient x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

Lorient enfrenta o Monaco no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.
O Lorient tentará ampliar sua sólida sequência no confronto direto depois de vencer os dois encontros da liga contra o AS Monaco na temporada 2025–26. Os jogos entre essas duas equipes são historicamente movimentados em gols, com média superior a 3 gols por partida nas últimas temporadas.
Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lorient x Monaco pela Ligue 1?
Como comprar ingressos para Lorient x Monaco pela Ligue 1?
Para comprar ingressos para a partida entre Lorient e Monaco pela Ligue 1 no Stade du Moustoir, você pode seguir estes caminhos principais:
- Programas oficiais de sócio / portadores de carnê de temporada: Sócios registrados do FC Lorient ou portadores de ingressos de temporada frequentemente recebem janelas de pré-venda prioritárias antes da abertura da venda ao público em geral. Membros que não puderem comparecer também podem colocar seus assentos na plataforma oficial de troca de ingressos do clube.
- Pacotes oficiais de hospitalidade: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem, pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem acesso ao lounge, comida e assentos premium, podem ser comprados diretamente com a equipe comercial de vendas do clube.
- Setor da torcida visitante: Se você estiver torcendo pelo AS Monaco, os ingressos para o setor visitante normalmente são vendidos diretamente pelo portal oficial de ingressos do AS Monaco, e não pelo site do Lorient.
- Mercados secundários: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como o StubHub oferecem opções de revenda.
Quanto custam os ingressos para Lorient x Monaco pela Ligue 1?
Para um confronto de FC Lorient x AS Monaco pela Ligue 1 no Stade du Moustoir, os preços dos ingressos variam dependendo de onde você os compra e da localização do assento:
- Ingressos primários oficiais (direto com o FC Lorient):
- Os ingressos primários padrão normalmente variam de €20 a €60.
- Atrás do gol (arquibancadas Norte/Sul): ~€20 – €30
- Arquibancadas laterais & tribuna principal (Central/Honneur): ~€35 – €60+
- Mercados secundários & revenda:
Quando as janelas de venda de ingressos primários se encerram, plataformas secundárias de ingressos como o StubHub dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada no dia do jogo.
- Preço inicial / de entrada: Em torno de €38 – €42 para assentos de categoria padrão.
- Custo médio do ingresso: Normalmente varia entre €75 e €85, dependendo da demanda e da categoria do assento.
- Pacotes VIP & de hospitalidade: Os preços começam em aproximadamente €150 a €500+ por ingresso para acesso ao lounge, serviço de catering e assentos centrais.
Lorient x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber
Forma de Lorient e Monaco
O Lorient registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Toulouse na Ligue 1, e a equipe também venceu o Lens por 1 a 0 fora de casa no início de setembro. Ao longo desses cinco jogos, o Lorient marcou seis gols e sofreu sete, refletindo um time que luta por consistência defensiva.
O Monaco vive boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Strasbourg, embora antes disso tenha vencido o Paris Saint-Germain por 2 a 1 fora de casa e batido o Marseille por 2 a 0. O Monaco marcou nove gols nos últimos cinco compromissos e sofreu quatro, com sua única derrota tendo acontecido na qualificação da Conference League contra o Gornik Zabrze.
Lorient x Monaco: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Monaco recebeu o Lorient e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Lorient venceu o confronto do primeiro turno por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lorient leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Monaco, além de dois empates nesse período. Os cinco jogos produziram 16 gols no total.