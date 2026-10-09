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Como conseguir ingressos para Lorient x Monaco: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lorient enfrenta o Monaco na Ligue 1. Veja como você pode garantir seus ingressos

Lorient enfrenta o Monaco no domingo, 18 de outubro de 2026, no Stade du Moustoir, em Lorient.

O Lorient tentará ampliar sua sólida sequência no confronto direto depois de vencer os dois encontros da liga contra o AS Monaco na temporada 2025–26. Os jogos entre essas duas equipes são historicamente movimentados em gols, com média superior a 3 gols por partida nas últimas temporadas.

Deixe o GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lorient x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lorient x Monaco pela Ligue 1?

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Campeonato Francês - Rodada 7
Stade du Moustoir

Como comprar ingressos para Lorient x Monaco pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para a partida entre Lorient e Monaco pela Ligue 1 no Stade du Moustoir, você pode seguir estes caminhos principais:

  • Programas oficiais de sócio / portadores de carnê de temporada: Sócios registrados do FC Lorient ou portadores de ingressos de temporada frequentemente recebem janelas de pré-venda prioritárias antes da abertura da venda ao público em geral. Membros que não puderem comparecer também podem colocar seus assentos na plataforma oficial de troca de ingressos do clube.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Se os ingressos de admissão geral se esgotarem, pacotes VIP ou de hospitalidade, que incluem acesso ao lounge, comida e assentos premium, podem ser comprados diretamente com a equipe comercial de vendas do clube.
  • Setor da torcida visitante: Se você estiver torcendo pelo AS Monaco, os ingressos para o setor visitante normalmente são vendidos diretamente pelo portal oficial de ingressos do AS Monaco, e não pelo site do Lorient.
  • Mercados secundários: Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como o StubHub oferecem opções de revenda.

Quanto custam os ingressos para Lorient x Monaco pela Ligue 1?

Para um confronto de FC Lorient x AS Monaco pela Ligue 1 no Stade du Moustoir, os preços dos ingressos variam dependendo de onde você os compra e da localização do assento:

  • Ingressos primários oficiais (direto com o FC Lorient):
    • Os ingressos primários padrão normalmente variam de €20 a €60.
    • Atrás do gol (arquibancadas Norte/Sul): ~€20 – €30
    • Arquibancadas laterais & tribuna principal (Central/Honneur): ~€35 – €60+
  • Mercados secundários & revenda:

Quando as janelas de venda de ingressos primários se encerram, plataformas secundárias de ingressos como o StubHub dão aos torcedores uma segunda chance de garantir entrada no dia do jogo.

  • Preço inicial / de entrada: Em torno de €38 – €42 para assentos de categoria padrão.
    • Custo médio do ingresso: Normalmente varia entre €75 e €85, dependendo da demanda e da categoria do assento.
    • Pacotes VIP & de hospitalidade: Os preços começam em aproximadamente €150 a €500+ por ingresso para acesso ao lounge, serviço de catering e assentos centrais.

Lorient x Monaco pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Forma de Lorient e Monaco

O Lorient registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Toulouse na Ligue 1, e a equipe também venceu o Lens por 1 a 0 fora de casa no início de setembro. Ao longo desses cinco jogos, o Lorient marcou seis gols e sofreu sete, refletindo um time que luta por consistência defensiva.

O Monaco vive boa fase, com três vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 fora de casa com o Strasbourg, embora antes disso tenha vencido o Paris Saint-Germain por 2 a 1 fora de casa e batido o Marseille por 2 a 0. O Monaco marcou nove gols nos últimos cinco compromissos e sofreu quatro, com sua única derrota tendo acontecido na qualificação da Conference League contra o Gornik Zabrze.

FCL

FCL - Sequência

NCE
E0-0
TRO
D1-2
RCL
V0-1
TFC
E2-2
LEM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ASM

ASM - Sequência

OM
V2-0
PSG
V1-2
STR
E1-1
RCL
V2-1
PIS
V2-0
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lorient x Monaco: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Monaco recebeu o Lorient e perdeu por 3 a 1. Antes disso, o Lorient venceu o confronto do primeiro turno por 3 a 1 em casa, em setembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lorient leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Monaco, além de dois empates nesse período. Os cinco jogos produziram 16 gols no total.

Confrontos

LorientEmpateMônaco
2
2
1
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
3
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
3
Mônaco badge
Mônaco
ASM
1
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
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Lorient
FCL
2
FJ
Campeonato Francês
Lorient badge
Lorient
FCL
2
Mônaco badge
Mônaco
ASM
2
FJ
Campeonato Francês
Mônaco badge
Mônaco
ASM
3
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Lorient
FCL
1
FJ
11Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols5/5
Ambas as equipes marcaram5/5

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