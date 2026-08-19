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Como conseguir ingressos para Liverpool x Nottingham Forest: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Você pode estar sentado em Anfield na estreia do Liverpool em casa na temporada

Andoni Iraola tem recepção calorosa garantida quando pisar no gramado de Anfield para sua primeira partida oficial em casa no comando do Liverpool, no sábado, 29 de agosto. Você pode estar lá para acompanhar a ocasião e ver como os Reds de Merseyside se saem contra o Nottingham Forest, reservando ingressos hoje.

Apesar de terminar em quinto lugar e garantir vaga na Champions League na temporada passada, foi um desempenho abaixo do esperado do Liverpool, e isso custou a Arne Slot seu cargo. Agora entra Iraola, que fez maravilhas com o Bournemouth durante suas três temporadas no clube da costa sul, levando a equipe de forma impressionante ao 6º lugar e à Europa na última campanha.

O Nottingham Forest, porém, terá boas lembranças de visitas recentes a Anfield. O Forest venceu em suas duas últimas aparições por lá, a primeira vez que conseguiu triunfos consecutivos no palco icônico desde 1963.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Liverpool x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Liverpool e Nottingham Forest pela Premier League?

Liverpool x Nottingham Forest está marcado para começar às 12h30 BST de sábado, 29 de agosto, em Anfield, em Liverpool.

crest
Premier League - Rodada 2
Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Nottingham Forest pela Premier League?

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não usadas ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: vendas abertas ao público em geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Nottingham Forest pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e categorias com desconto: a maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora as porcentagens de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: os clubes classificam os jogos em faixas (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os preços de face mais altos.
  • Localização do assento: lugares centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto assentos nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preço e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de preço de £30 para ingressos de visitante até a temporada 2026/27, com confirmação de vigência pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitante estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada do nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Forma

LIV

LIV - Sequência

LEE
D2-4
ASM
D2-3
COM
E0-0
COM
V2-0
NEW
E2-2
Gol marcado (sofrido)
8/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NFO

NFO - Sequência

BAR
D0-1
B04
V2-1
B29
V2-0
LEE
D0-1
LEE
D0-2
Gol marcado (sofrido)
4/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Retrospecto recente do confronto

Confrontos

LiverpoolEmpateNottingham Forest
2
1
2
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
3
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
FJ
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Liverpool x Nottingham Forest

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetJ. FrimpongJ. FrimpongM. KerkezM. KerkezV. van DijkV. van DijkD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoA. Mac AllisterA. Mac AllisterF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. IsakA. IsakM. SelsM. SelsMurilloMurilloN. MilenkovicN. MilenkovicJ. CunhaJ. CunhaM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteN. WilliamsN. WilliamsO. AinaO. AinaJ. McAteeJ. McAteeX. SchlagerX. SchlagerD. NdoyeD. NdoyeI. JesusI. Jesus
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Nottingham Forest

Reservas

Técnico

  • A. Iraola
  • O. Glasner
Liverpool

Lesões e suspensões

Nottingham Forest

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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