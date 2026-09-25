Como conseguir ingressos para Liverpool x Manchester City: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Liverpool e Manchester City se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, em Anfield, em Liverpool.
No confronto competitivo mais recente entre os dois, em 4 de abril de 2026, o Manchester City conquistou uma dominante vitória em casa por 4 a 0 sobre o Liverpool, nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Nos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições, o Manchester City leva vantagem, com três vitórias contra uma do Liverpool, além de um empate.
Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Liverpool x Manchester City pela Premier League?
Liverpool x Manchester City acontece em Anfield, Liverpool, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados mais perto da partida.
Como comprar ingressos para Liverpool x Manchester City pela Premier League?
Comprar ingressos para uma partida de alto nível da Premier League como Liverpool x Manchester City em Anfield exige preparação, devido à demanda extremamente alta e à disponibilidade geral limitada.
Canais oficiais do clube (primários e valor de face)
- Associação oficial do LFC: Antes de tentar comprar ingressos pelos canais oficiais, você precisa adquirir uma associação oficial do Liverpool FC, como All Red Full, Light ou Junior.
- Vendas principais de ingressos duas vezes por ano: A maior parte dos ingressos de admissão geral é vendida em duas vendas principais a cada temporada. A venda de julho cobre os jogos da primeira metade da temporada, enquanto a de novembro cobre as partidas da segunda metade. Como o Manchester City é um jogo de Categoria A, a elegibilidade muitas vezes depende de um sistema de sorteio ou de um histórico mínimo de crédito de partidas em casa frequentadas anteriormente.
- Vendas adicionais para membros e troca de ingressos: Assentos não vendidos ou devolvidos por detentores de carnê de temporada são disponibilizados na LFC Ticket Exchange. Membros podem se registrar para vendas jogo a jogo, normalmente abertas duas semanas antes da partida, com a venda propriamente dita acontecendo cerca de uma semana antes do início do jogo.
Opções de entrada garantida
- Hospitalidade oficial de dia de jogo do LFC: Se você não tem histórico de compra de ingressos ou não for contemplado nos sorteios para membros, os pacotes de hospitalidade são a única forma de comprar assentos garantidos pelo valor de face diretamente com o clube. Esses pacotes incluem benefícios como assentos premium, comida de dia de jogo, bebidas e acesso aos lounges de Anfield.
- Parceiros autorizados de viagem e pacotes: Parceiros oficiais de viagem, como a SportsBreaks, oferecem opções em pacote que incluem um ingresso oficial para a partida junto com hospedagem em hotel em Liverpool.
Quanto custam os ingressos para Liverpool x Manchester City pela Premier League?
O preço dos ingressos para Liverpool x Manchester City varia significativamente dependendo do canal de compra:
- Admissão geral oficial (valor de face): Os ingressos padrão para adultos vendidos diretamente pelo sorteio oficial/vendas por associação do Liverpool FC geralmente variam de £30 a £60, dependendo da localização do assento e do setor em Anfield, como Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand ou Anfield Road Stand.
- Hospitalidade oficial de dia de jogo: Os pacotes premium de hospitalidade vendidos diretamente pelo Liverpool FC normalmente começam em torno de £250 a £500+ por pessoa, dependendo do nível do lounge, das inclusões de comida/bebida e da localização do assento.
Liverpool x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Liverpool e Manchester City
O Liverpool registrou uma vitória, dois empates e dois amistosos nos últimos cinco jogos, com o retrospecto competitivo sendo de V1 E2 em suas três partidas de Premier League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Ipswich Town em 4 de setembro, enquanto antes, na campanha, empatou por 2 a 2 com Nottingham Forest e Newcastle United. O Liverpool marcou seis gols e sofreu quatro nessas três partidas competitivas, com os dois pontos perdidos em empates consecutivos sendo uma preocupação antes de um jogo dessa magnitude.
O Manchester City chega com três vitórias em três jogos na Premier League e um forte retrospecto geral em cinco partidas: três vitórias, uma derrota e uma vitória em amistoso. Sua partida mais recente foi uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o recém-promovido Coventry City em 5 de setembro, com o gol de cabeça de Haaland sendo decisivo. O City venceu o Crystal Palace por 4 a 1 em 28 de agosto e superou o AFC Bournemouth por 2 a 1 antes disso. Sua única derrota no período veio na Supercopa da Inglaterra, uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal em 16 de agosto. Em quatro partidas competitivas, o City marcou nove gols e sofreu quatro.
Liverpool x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto
O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Copa da Inglaterra em 4 de abril de 2026, quando o Manchester City venceu por 4 a 0 em casa. Antes disso, o Liverpool venceu por 1 a 2 em Anfield, pela Premier League, em 8 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros, o City leva vantagem com três vitórias contra uma do Liverpool, com mais uma vitória do City registrada: uma vitória em casa por 3 a 0 em novembro de 2025 e uma derrota por 2 a 0 em Anfield em dezembro de 2024 também aparecem no conjunto de dados.
Confrontos
Classificação de Liverpool e Manchester City
Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Liverpool é o sexto colocado antes desta partida.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
V
V
V
V
V
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
D
V
V
V
V
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
V
V
E
D
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|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
V
E
E
E
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|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
E
V
E
E
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|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
V
E
V
E
E
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
V
E
E
E
V
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
D
E
E
V
V
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
V
D
E
V
E
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
D
E
D
V
V
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
D
V
D
D
V
|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
E
D
E
V
D
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
D
V
E
E
D
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
D
D
E
V
D
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
D
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
V
D
E
D
D
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
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E
E
E
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|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
V
D
D
D
D
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
E
E
D
D
D
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
D
E
E
D
D