Como conseguir ingressos para Liverpool x Manchester City: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

Liverpool e Manchester City se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, em Anfield, em Liverpool.

No confronto competitivo mais recente entre os dois, em 4 de abril de 2026, o Manchester City conquistou uma dominante vitória em casa por 4 a 0 sobre o Liverpool, nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Nos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições, o Manchester City leva vantagem, com três vitórias contra uma do Liverpool, além de um empate.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Liverpool x Manchester City pela Premier League?

Liverpool x Manchester City acontece em Anfield, Liverpool, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados mais perto da partida.

Premier League - Rodada 6 11 de out. de 2026 - 11:30 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Manchester City pela Premier League?

Comprar ingressos para uma partida de alto nível da Premier League como Liverpool x Manchester City em Anfield exige preparação, devido à demanda extremamente alta e à disponibilidade geral limitada.

Canais oficiais do clube (primários e valor de face)

Associação oficial do LFC: Antes de tentar comprar ingressos pelos canais oficiais, você precisa adquirir uma associação oficial do Liverpool FC, como All Red Full, Light ou Junior.

Vendas principais de ingressos duas vezes por ano: A maior parte dos ingressos de admissão geral é vendida em duas vendas principais a cada temporada. A venda de julho cobre os jogos da primeira metade da temporada, enquanto a de novembro cobre as partidas da segunda metade. Como o Manchester City é um jogo de Categoria A, a elegibilidade muitas vezes depende de um sistema de sorteio ou de um histórico mínimo de crédito de partidas em casa frequentadas anteriormente.

Vendas adicionais para membros e troca de ingressos: Assentos não vendidos ou devolvidos por detentores de carnê de temporada são disponibilizados na LFC Ticket Exchange. Membros podem se registrar para vendas jogo a jogo, normalmente abertas duas semanas antes da partida, com a venda propriamente dita acontecendo cerca de uma semana antes do início do jogo.

Opções de entrada garantida

Hospitalidade oficial de dia de jogo do LFC: Se você não tem histórico de compra de ingressos ou não for contemplado nos sorteios para membros, os pacotes de hospitalidade são a única forma de comprar assentos garantidos pelo valor de face diretamente com o clube. Esses pacotes incluem benefícios como assentos premium, comida de dia de jogo, bebidas e acesso aos lounges de Anfield.

Parceiros autorizados de viagem e pacotes: Parceiros oficiais de viagem, como a SportsBreaks, oferecem opções em pacote que incluem um ingresso oficial para a partida junto com hospedagem em hotel em Liverpool.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Manchester City pela Premier League?

O preço dos ingressos para Liverpool x Manchester City varia significativamente dependendo do canal de compra:

Admissão geral oficial (valor de face): Os ingressos padrão para adultos vendidos diretamente pelo sorteio oficial/vendas por associação do Liverpool FC geralmente variam de £30 a £60 , dependendo da localização do assento e do setor em Anfield, como Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand ou Anfield Road Stand.

Hospitalidade oficial de dia de jogo: Os pacotes premium de hospitalidade vendidos diretamente pelo Liverpool FC normalmente começam em torno de £250 a £500+ por pessoa, dependendo do nível do lounge, das inclusões de comida/bebida e da localização do assento.

Liverpool x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Manchester City

O Liverpool registrou uma vitória, dois empates e dois amistosos nos últimos cinco jogos, com o retrospecto competitivo sendo de V1 E2 em suas três partidas de Premier League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Ipswich Town em 4 de setembro, enquanto antes, na campanha, empatou por 2 a 2 com Nottingham Forest e Newcastle United. O Liverpool marcou seis gols e sofreu quatro nessas três partidas competitivas, com os dois pontos perdidos em empates consecutivos sendo uma preocupação antes de um jogo dessa magnitude.

O Manchester City chega com três vitórias em três jogos na Premier League e um forte retrospecto geral em cinco partidas: três vitórias, uma derrota e uma vitória em amistoso. Sua partida mais recente foi uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o recém-promovido Coventry City em 5 de setembro, com o gol de cabeça de Haaland sendo decisivo. O City venceu o Crystal Palace por 4 a 1 em 28 de agosto e superou o AFC Bournemouth por 2 a 1 antes disso. Sua única derrota no período veio na Supercopa da Inglaterra, uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal em 16 de agosto. Em quatro partidas competitivas, o City marcou nove gols e sofreu quatro.

Liverpool x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Copa da Inglaterra em 4 de abril de 2026, quando o Manchester City venceu por 4 a 0 em casa. Antes disso, o Liverpool venceu por 1 a 2 em Anfield, pela Premier League, em 8 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros, o City leva vantagem com três vitórias contra uma do Liverpool, com mais uma vitória do City registrada: uma vitória em casa por 3 a 0 em novembro de 2025 e uma derrota por 2 a 0 em Anfield em dezembro de 2024 também aparecem no conjunto de dados.

Classificação de Liverpool e Manchester City

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Liverpool é o sexto colocado antes desta partida.