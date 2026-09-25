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Como conseguir ingressos para Liverpool x Manchester City: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Liverpool enfrenta o Manchester City na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

Liverpool e Manchester City se enfrentam no domingo, 11 de outubro de 2026, em Anfield, em Liverpool.

No confronto competitivo mais recente entre os dois, em 4 de abril de 2026, o Manchester City conquistou uma dominante vitória em casa por 4 a 0 sobre o Liverpool, nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Nos últimos cinco encontros entre as equipes em todas as competições, o Manchester City leva vantagem, com três vitórias contra uma do Liverpool, além de um empate.

Deixe a GOAL te mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Liverpool x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Liverpool x Manchester City pela Premier League?

Liverpool x Manchester City acontece em Anfield, Liverpool, com os detalhes oficiais do horário de início ainda a serem confirmados mais perto da partida.

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Premier League - Rodada 6
Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Manchester City pela Premier League?

Comprar ingressos para uma partida de alto nível da Premier League como Liverpool x Manchester City em Anfield exige preparação, devido à demanda extremamente alta e à disponibilidade geral limitada.   

Canais oficiais do clube (primários e valor de face)

  • Associação oficial do LFC: Antes de tentar comprar ingressos pelos canais oficiais, você precisa adquirir uma associação oficial do Liverpool FC, como All Red Full, Light ou Junior.
  • Vendas principais de ingressos duas vezes por ano: A maior parte dos ingressos de admissão geral é vendida em duas vendas principais a cada temporada. A venda de julho cobre os jogos da primeira metade da temporada, enquanto a de novembro cobre as partidas da segunda metade. Como o Manchester City é um jogo de Categoria A, a elegibilidade muitas vezes depende de um sistema de sorteio ou de um histórico mínimo de crédito de partidas em casa frequentadas anteriormente.
  • Vendas adicionais para membros e troca de ingressos: Assentos não vendidos ou devolvidos por detentores de carnê de temporada são disponibilizados na LFC Ticket Exchange. Membros podem se registrar para vendas jogo a jogo, normalmente abertas duas semanas antes da partida, com a venda propriamente dita acontecendo cerca de uma semana antes do início do jogo.

Opções de entrada garantida

  • Hospitalidade oficial de dia de jogo do LFC: Se você não tem histórico de compra de ingressos ou não for contemplado nos sorteios para membros, os pacotes de hospitalidade são a única forma de comprar assentos garantidos pelo valor de face diretamente com o clube. Esses pacotes incluem benefícios como assentos premium, comida de dia de jogo, bebidas e acesso aos lounges de Anfield.
  • Parceiros autorizados de viagem e pacotes: Parceiros oficiais de viagem, como a SportsBreaks, oferecem opções em pacote que incluem um ingresso oficial para a partida junto com hospedagem em hotel em Liverpool.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Manchester City pela Premier League?

O preço dos ingressos para Liverpool x Manchester City varia significativamente dependendo do canal de compra:

  • Admissão geral oficial (valor de face): Os ingressos padrão para adultos vendidos diretamente pelo sorteio oficial/vendas por associação do Liverpool FC geralmente variam de £30 a £60, dependendo da localização do assento e do setor em Anfield, como Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand ou Anfield Road Stand.
  • Hospitalidade oficial de dia de jogo: Os pacotes premium de hospitalidade vendidos diretamente pelo Liverpool FC normalmente começam em torno de £250 a £500+ por pessoa, dependendo do nível do lounge, das inclusões de comida/bebida e da localização do assento.

Liverpool x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Liverpool e Manchester City

O Liverpool registrou uma vitória, dois empates e dois amistosos nos últimos cinco jogos, com o retrospecto competitivo sendo de V1 E2 em suas três partidas de Premier League. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Ipswich Town em 4 de setembro, enquanto antes, na campanha, empatou por 2 a 2 com Nottingham Forest e Newcastle United. O Liverpool marcou seis gols e sofreu quatro nessas três partidas competitivas, com os dois pontos perdidos em empates consecutivos sendo uma preocupação antes de um jogo dessa magnitude.

O Manchester City chega com três vitórias em três jogos na Premier League e um forte retrospecto geral em cinco partidas: três vitórias, uma derrota e uma vitória em amistoso. Sua partida mais recente foi uma apertada vitória por 1 a 0 sobre o recém-promovido Coventry City em 5 de setembro, com o gol de cabeça de Haaland sendo decisivo. O City venceu o Crystal Palace por 4 a 1 em 28 de agosto e superou o AFC Bournemouth por 2 a 1 antes disso. Sua única derrota no período veio na Supercopa da Inglaterra, uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal em 16 de agosto. Em quatro partidas competitivas, o City marcou nove gols e sofreu quatro.

LIV

LIV - Sequência

IPS
V0-2
ATM
V2-1
FUL
E0-0
TOT
V3-1
BOU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
MCI

MCI - Sequência

COV
V1-0
POR
V0-2
MUN
V0-1
NOR
V5-0
SUN
V5-3
Gol marcado (sofrido)
14/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Liverpool x Manchester City: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses dois clubes aconteceu na Copa da Inglaterra em 4 de abril de 2026, quando o Manchester City venceu por 4 a 0 em casa. Antes disso, o Liverpool venceu por 1 a 2 em Anfield, pela Premier League, em 8 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco encontros, o City leva vantagem com três vitórias contra uma do Liverpool, com mais uma vitória do City registrada: uma vitória em casa por 3 a 0 em novembro de 2025 e uma derrota por 2 a 0 em Anfield em dezembro de 2024 também aparecem no conjunto de dados.

Confrontos

LiverpoolEmpateManchester City
2
0
3
Copa da Inglaterra
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FJ
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FJ
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
FJ
5Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram1/5

Classificação de Liverpool e Manchester City

Na tabela da Premier League, o Manchester City ocupa a primeira colocação, enquanto o Liverpool é o sexto colocado antes desta partida.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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