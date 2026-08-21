Como conseguir ingressos para Liverpool x Fulham: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Aqueles sortudos que foram ao último Liverpool x Fulham pela Premier League, em abril, agora podem contar a familiares e amigos que estavam presentes quando Mo Salah marcou seu último gol em Anfield. As equipes voltam a se enfrentar em Merseyside no sábado, 12 de setembro, e você já pode comprar ingressos hoje.

Aquela partida contra o Fulham, que o Liverpool venceu por 2 a 0, também foi uma ocasião memorável para Rio Ngumoha. O muito badalado ponta abriu o placar para o Liverpool e, com isso, tornou-se o jogador mais jovem da história a marcar em Anfield, com apenas 17 anos e 225 dias.

Gols, é claro, não são algo raro quando Liverpool e Fulham ficam frente a frente. O Liverpool marcou dois ou mais gols em cada um dos seus últimos cinco confrontos com o Fulham. O que espera as equipes desta vez?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Liverpool x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Liverpool e Fulham pela Premier League?

Liverpool x Fulham acontece em Anfield (Liverpool), no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Fulham pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se um jogo se esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas para o público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Fulham pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

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