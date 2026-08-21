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Como conseguir ingressos para Liverpool x Fulham: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

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Tudo o que você precisa saber sobre como garantir lugares para ver o Liverpool enfrentar o Fulham em Anfield

Aqueles sortudos que foram ao último Liverpool x Fulham pela Premier League, em abril, agora podem contar a familiares e amigos que estavam presentes quando Mo Salah marcou seu último gol em Anfield. As equipes voltam a se enfrentar em Merseyside no sábado, 12 de setembro, e você já pode comprar ingressos hoje.

Aquela partida contra o Fulham, que o Liverpool venceu por 2 a 0, também foi uma ocasião memorável para Rio Ngumoha. O muito badalado ponta abriu o placar para o Liverpool e, com isso, tornou-se o jogador mais jovem da história a marcar em Anfield, com apenas 17 anos e 225 dias.

Gols, é claro, não são algo raro quando Liverpool e Fulham ficam frente a frente. O Liverpool marcou dois ou mais gols em cada um dos seus últimos cinco confrontos com o Fulham. O que espera as equipes desta vez?

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Liverpool x Fulham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Liverpool e Fulham pela Premier League?

Liverpool x Fulham acontece em Anfield (Liverpool), no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h no horário BST.

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Premier League - Rodada 4
Anfield

Como comprar ingressos para Liverpool x Fulham pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de entradas avulsas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciadas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

  • Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem jogos não utilizados ao clube.
  • Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.
  • Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se um jogo se esgotar, membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio da Ticket Exchange oficial do clube.
  • Venda geral: Vendas abertas para o público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Fulham pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

  • Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias Adulto, Júnior (normalmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.
  • Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias (por exemplo, Categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássico entram na Categoria A, com os maiores preços de face.
  • Localização do assento: Assentos centrais nas laterais e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.
  • Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar de sorteios ou trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com pontuação máxima de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para associados.

Momento

LIV

LIV - Sequência

COM
V2-0
NEW
E2-2
NFO
E2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FUL

FUL - Sequência

STU
V1-0
CHE
D2-3
WIM
V3-0
SUN
D1-0
CRY
D2-3
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

LiverpoolEmpateFulham
2
2
1
Premier League
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Liverpool
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2
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Fulham
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0
FJ
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Fulham
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2
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3
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Liverpool
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FUL
2
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Premier League
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Fulham
FUL
1
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Liverpool
LIV
3
FJ
11Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Liverpool x Fulham

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formação
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyD. AffengruberD. AffengruberO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Time titular

Fulham

Reservas

Técnico

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa
Liverpool

Lesões e suspensões

Fulham

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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