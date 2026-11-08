Uma vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, em janeiro, estará em jogo quando Liverpool e Bournemouth se enfrentarem em Anfield (quarta-feira, 16 de dezembro). O duelo das quartas de final promete ser marcante, e você já pode comprar ingressos.

O Liverpool conquistou seu 10º título da Copa da Liga Inglesa em 2024 e se isolou na liderança do ranking histórico de campeões da competição. Já o Bournemouth nunca passou das quartas de final de nenhuma das duas principais copas nacionais da Inglaterra.

O fato de Andoni Iraola ter deixado o Bournemouth para assumir o comando do Liverpool no verão acrescentou ainda mais expectativa ao confronto, e a atmosfera sob as luzes de Anfield promete ser eletrizante.

A GOAL reúne todas as informações sobre os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Data Jogo (horário local) Ingressos Estádio (localização) Quarta-feira, 16 de dezembro Copa da Liga Inglesa: Liverpool x Bournemouth (20h GMT) Ingressos Anfield (Liverpool) Domingo, 30 de maio Premier League: Liverpool x Bournemouth (horário a definir) Ingressos Anfield (Liverpool)

Como comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa

Os ingressos oficiais para a partida das quartas de final da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Bournemouth, em Anfield, podem ser comprados diretamente dos clubes. Os pacotes oficiais de hospitalidade já estão disponíveis para compra.

Os ingressos são divididos rigorosamente entre os setores das torcidas mandante e visitante:

Torcida mandante (Liverpool) : Os ingressos podem ser comprados on-line pelo portal oficial de ingressos do Liverpool FC. É necessário ter um dispositivo móvel para sincronizá-los com sua carteira digital.

: Os ingressos podem ser comprados on-line pelo portal oficial de ingressos do Liverpool FC. É necessário ter um dispositivo móvel para sincronizá-los com sua carteira digital. Torcida visitante (Bournemouth): Os ingressos para o setor visitante são destinados diretamente ao Bournemouth e devem ser comprados pelo site oficial de venda de ingressos do clube.

Os ingressos oficiais comuns para os setores da torcida mandante são vendidos em etapas, de acordo com a categoria de associação e o comparecimento a jogos anteriores (créditos de fidelidade):

Venda prioritária : O cadastro para quem tem créditos de edições anteriores da Copa da Liga Inglesa normalmente começa algumas semanas antes da partida.

: O cadastro para quem tem créditos de edições anteriores da Copa da Liga Inglesa normalmente começa algumas semanas antes da partida. Venda para associados : A venda principal para associados All Red Members com créditos específicos para setores da torcida mandante começa em 10 de novembro.

: A venda principal para associados All Red Members com créditos específicos para setores da torcida mandante começa em 10 de novembro. Sorteios locais e gerais: Se restarem ingressos após as etapas prioritárias, os sorteios para associados locais e a venda geral costumam ocorrer de uma a duas semanas antes da partida (no início de dezembro).

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos, oferecendo uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para Liverpool x Bournemouth pela Copa da Liga Inglesa?

Os ingressos oficiais comuns para jogos do Liverpool por copas nacionais em Anfield geralmente custam de £ 10 a £ 40, dependendo do nível da arquibancada, do setor e do tipo de desconto.

Os preços por categoria de ingresso e setor são os seguintes:

Categoria de ingresso / Setor Faixa de preço Características e benefícios incluídos Arquibancadas atrás dos gols, níveis superior e inferior £ 10 a £ 30 Localizadas atrás dos gols; a Kop é conhecida por sua atmosfera intensa, enquanto o nível superior da recém-ampliada arquibancada Anfield Road oferece uma ótima vista de cima. Arquibancadas laterais £ 30 a £ 40 Vista privilegiada da lateral do campo; as fileiras inferiores ficam mais próximas dos bancos de reservas, enquanto os níveis superiores oferecem uma visão tática mais ampla. Brodies Sports Bar / Lounge (hospitalidade) A partir de £ 125 Nível 1 da arquibancada superior de Anfield Road. Inclui assentos acolchoados para a partida, comida de rua gratuita, uma bebida no intervalo e aparições de ídolos do LFC. Anfield Beat Lounge (hospitalidade) A partir de £ 180 Assentos premium no bloco L15 da arquibancada principal. Inclui acesso exclusivo ao lounge e uma bebida gratuita no intervalo. Lounges premium A partir de £ 245 Experiências de luxo em dia de jogo, com refeições sofisticadas de vários pratos, bebidas e assentos centrais privilegiados na lateral do campo.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Liverpool x Bournemouth: histórico de confrontos

O Liverpool domina o histórico de confrontos contra o Bournemouth, com 21 vitórias nos 27 jogos oficiais disputados entre as equipes. O Bournemouth venceu apenas três vezes, e os outros três confrontos terminaram empatados.

No encontro mais recente entre os dois, o Liverpool venceu por 1 a 0 pelo campeonato no Vitality Stadium (setembro de 2026). Alexander Isak marcou o único gol da partida aos 57 minutos, após passe de Cody Gakpo.

Recordes e marcas de destaque