O Lille está programado para enfrentar o Galatasaray na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.
Esta partida representa o primeiro encontro oficial em competição entre o clube francês da Ligue 1 e o campeão turco da Süper Lig no futebol europeu. O Lille buscará maximizar a vantagem de jogar em casa diante de seus torcedores, enquanto o Galatasaray representa um desafio perigoso com seu elenco ofensivo.
Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Galatasaray, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lille x Galatasaray pela Champions League?
Lille x Galatasaray acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Lille x Galatasaray pela Champions League?
As opções para comprar ingressos para a partida de Champions League entre LOSC Lille x Galatasaray incluem:
1. Plataforma oficial de venda de ingressos do LOSC Lille
- O principal método é comprar diretamente no site oficial de ingressos do Lille (billetterie.losc.fr).
2. Cota oficial para torcedores visitantes (torcedores do Galatasaray)
- Se você está procurando lugar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo Galatasaray SK por meio de seus canais oficiais do clube e parceiros de bilheteria.
3. Mercados secundários de ingressos
- Se a partida se esgotar nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam entradas disponíveis de vendedores individuais
Quanto custam os ingressos para Lille x Galatasaray pela Champions League?
Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre LOSC Lille x Galatasaray na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variam com base no canal de compra e na categoria do assento:
1. Vendas oficiais do clube (bilheteria oficial do LOSC Lille)
- Anel superior / atrás dos gols: Normalmente começam em torno de € 30 a € 50 por ingresso.
- Lateral / setor central (lateral e central): Variam de € 60 a € 120, dependendo da proximidade do gramado.
- Descontos para jovens / sócios: Concessões especiais geralmente estão disponíveis para sócios oficiais do clube e torcedores menores de 14 anos durante a fase oficial de pré-venda.
2. Mercados secundários de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:
- Assentos de entrada (preços mais baixos): Começam em torno de € 100 a € 130.
- Assentos padrão médios: Variam entre € 140 e € 250, dependendo da posição no estádio.
- Setor visitante (torcedores visitantes): Normalmente são comercializados entre € 110 e € 180+ em plataformas secundárias.
Lille x Galatasaray pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Forma de Lille e Galatasaray
O Lille chega para este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, e a equipe também registrou um empate por 2 a 2 contra o Paris Saint-Germain nesse recorte. Sua única derrota veio na Champions League, uma perda por 3 a 2 para o Real Betis. Ao longo desses cinco jogos, o Lille marcou sete gols e sofreu seis, mostrando tanto intenção ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva no mais alto nível.
Os últimos cinco jogos do Galatasaray contam uma história mais problemática, com duas vitórias e duas derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Super Lig, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League. Conseguiu vitórias sobre Kocaelispor e Istanbul Basaksehir, mas a forma como aconteceu a derrota para o Trabzonspor preocupará Buruk. O Galatasaray marcou oito gols ao longo desses cinco jogos, mas sofreu nove, um retrospecto que destaca sua fragilidade defensiva antes deste confronto.
Lille x Galatasaray: retrospecto recente do confronto direto
Nenhum dado de confronto direto entre Lille e Galatasaray está disponível no momento para encontros recentes. Mais contexto histórico será adicionado à medida que a partida se aproximar.
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