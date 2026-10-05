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Como conseguir ingressos para Lille x Galatasaray: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lille enfrenta o Galatasaray na Champions League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Lille está programado para enfrentar o Galatasaray na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Esta partida representa o primeiro encontro oficial em competição entre o clube francês da Ligue 1 e o campeão turco da Süper Lig no futebol europeu. O Lille buscará maximizar a vantagem de jogar em casa diante de seus torcedores, enquanto o Galatasaray representa um desafio perigoso com seu elenco ofensivo.

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Galatasaray, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lille x Galatasaray pela Champions League?

Lille x Galatasaray acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

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Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Galatasaray pela Champions League?

As opções para comprar ingressos para a partida de Champions League entre LOSC Lille x Galatasaray incluem:

1. Plataforma oficial de venda de ingressos do LOSC Lille

  • O principal método é comprar diretamente no site oficial de ingressos do Lille (billetterie.losc.fr).

2. Cota oficial para torcedores visitantes (torcedores do Galatasaray)

  • Se você está procurando lugar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo Galatasaray SK por meio de seus canais oficiais do clube e parceiros de bilheteria.

3. Mercados secundários de ingressos

  • Se a partida se esgotar nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam entradas disponíveis de vendedores individuais

Quanto custam os ingressos para Lille x Galatasaray pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre LOSC Lille x Galatasaray na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variam com base no canal de compra e na categoria do assento:

1. Vendas oficiais do clube (bilheteria oficial do LOSC Lille)

  • Anel superior / atrás dos gols: Normalmente começam em torno de € 30 a € 50 por ingresso.
  • Lateral / setor central (lateral e central): Variam de € 60 a € 120, dependendo da proximidade do gramado.
  • Descontos para jovens / sócios: Concessões especiais geralmente estão disponíveis para sócios oficiais do clube e torcedores menores de 14 anos durante a fase oficial de pré-venda.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

  • Assentos de entrada (preços mais baixos): Começam em torno de € 100 a € 130.
  • Assentos padrão médios: Variam entre € 140 e € 250, dependendo da posição no estádio.
  • Setor visitante (torcedores visitantes): Normalmente são comercializados entre € 110 e € 180+ em plataformas secundárias.

Lille x Galatasaray pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Lille e Galatasaray

O Lille chega para este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, e a equipe também registrou um empate por 2 a 2 contra o Paris Saint-Germain nesse recorte. Sua única derrota veio na Champions League, uma perda por 3 a 2 para o Real Betis. Ao longo desses cinco jogos, o Lille marcou sete gols e sofreu seis, mostrando tanto intenção ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva no mais alto nível.

Os últimos cinco jogos do Galatasaray contam uma história mais problemática, com duas vitórias e duas derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Super Lig, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League. Conseguiu vitórias sobre Kocaelispor e Istanbul Basaksehir, mas a forma como aconteceu a derrota para o Trabzonspor preocupará Buruk. O Galatasaray marcou oito gols ao longo desses cinco jogos, mas sofreu nove, um retrospecto que destaca sua fragilidade defensiva antes deste confronto.

LIL

LIL - Sequência

TFC
V0-1
BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
GAL

GAL - Sequência

IBS
V2-3
SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
PEN
E3-3
Gol marcado (sofrido)
8/12
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lille x Galatasaray: retrospecto recente do confronto direto

Nenhum dado de confronto direto entre Lille e Galatasaray está disponível no momento para encontros recentes. Mais contexto histórico será adicionado à medida que a partida se aproximar.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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