O Lille está programado para enfrentar o Galatasaray na quarta-feira, 21 de outubro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Esta partida representa o primeiro encontro oficial em competição entre o clube francês da Ligue 1 e o campeão turco da Süper Lig no futebol europeu. O Lille buscará maximizar a vantagem de jogar em casa diante de seus torcedores, enquanto o Galatasaray representa um desafio perigoso com seu elenco ofensivo.

Deixe que a GOAL traga tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Lille x Galatasaray, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lille x Galatasaray pela Champions League?

Lille x Galatasaray acontece na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, na quarta-feira, 21 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Galatasaray pela Champions League?

As opções para comprar ingressos para a partida de Champions League entre LOSC Lille x Galatasaray incluem:

1. Plataforma oficial de venda de ingressos do LOSC Lille

O principal método é comprar diretamente no site oficial de ingressos do Lille (billetterie.losc.fr).

2. Cota oficial para torcedores visitantes (torcedores do Galatasaray)

Se você está procurando lugar no setor visitante, os ingressos são distribuídos diretamente pelo Galatasaray SK por meio de seus canais oficiais do clube e parceiros de bilheteria.

3. Mercados secundários de ingressos

Se a partida se esgotar nos canais oficiais, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam entradas disponíveis de vendedores individuais

Quanto custam os ingressos para Lille x Galatasaray pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre LOSC Lille x Galatasaray na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variam com base no canal de compra e na categoria do assento:

1. Vendas oficiais do clube (bilheteria oficial do LOSC Lille)

Anel superior / atrás dos gols: Normalmente começam em torno de € 30 a € 50 por ingresso.

Lateral / setor central (lateral e central): Variam de € 60 a € 120 , dependendo da proximidade do gramado.

Descontos para jovens / sócios: Concessões especiais geralmente estão disponíveis para sócios oficiais do clube e torcedores menores de 14 anos durante a fase oficial de pré-venda.

2. Mercados secundários de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a Ticombo listam preços nas seguintes faixas, dependendo da demanda e da localização do assento:

Assentos de entrada (preços mais baixos): Começam em torno de € 100 a € 130 .

Assentos padrão médios: Variam entre € 140 e € 250 , dependendo da posição no estádio.

Setor visitante (torcedores visitantes): Normalmente são comercializados entre € 110 e € 180+ em plataformas secundárias.

Lille x Galatasaray pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Lille e Galatasaray

O Lille chega para este confronto com três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua apresentação mais recente foi uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Troyes na Ligue 1, e a equipe também registrou um empate por 2 a 2 contra o Paris Saint-Germain nesse recorte. Sua única derrota veio na Champions League, uma perda por 3 a 2 para o Real Betis. Ao longo desses cinco jogos, o Lille marcou sete gols e sofreu seis, mostrando tanto intenção ofensiva quanto vulnerabilidade defensiva no mais alto nível.

Os últimos cinco jogos do Galatasaray contam uma história mais problemática, com duas vitórias e duas derrotas nesse período. Seu resultado mais recente foi uma pesada derrota por 4 a 0 para o Trabzonspor na Super Lig, e a equipe também perdeu por 3 a 1 para o Sporting CP na Champions League. Conseguiu vitórias sobre Kocaelispor e Istanbul Basaksehir, mas a forma como aconteceu a derrota para o Trabzonspor preocupará Buruk. O Galatasaray marcou oito gols ao longo desses cinco jogos, mas sofreu nove, um retrospecto que destaca sua fragilidade defensiva antes deste confronto.

Lille x Galatasaray: retrospecto recente do confronto direto

Nenhum dado de confronto direto entre Lille e Galatasaray está disponível no momento para encontros recentes. Mais contexto histórico será adicionado à medida que a partida se aproximar.