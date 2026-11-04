O Lille recebe o Bayern de Munique na quarta-feira, 25 de novembro de 2026, na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq.

Os confrontos mais recentes entre as equipes ocorreram na fase de grupos de 2012, quando o gigante alemão venceu por 1 a 0 na França e, depois, goleou por 6 a 1 em Munique. Nessas duas partidas, o Bayern marcou sete gols e não sofreu nenhum, embora mais de uma década separe aqueles jogos do próximo encontro.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lille x Bayern de Munique, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Lille x Bayern de Munique pela Champions League?

Lille x Bayern de Munique será disputado na Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, em Villeneuve d'Ascq, na quarta-feira, 25 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Como comprar ingressos para Lille x Bayern de Munique pela Champions League?

Estas são as principais opções para os torcedores que querem comprar ingressos para Lille x Bayern de Munique pela Champions League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos: A maneira mais direta e segura é acessar os sites oficiais de venda de ingressos do clube mandante (LOSC Lille) ou do visitante (FC Bayern de Munique). Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro a sócios dos clubes, titulares de planos de temporada e participantes de programas de fidelidade. Os lugares restantes são então oferecidos ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Champions League quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Lille x Bayern de Munique pela Champions League?

Estas são as estimativas de preço para Lille x Bayern de Munique pela Champions League da Uefa:

1. Canais oficiais dos clubes

Setor superior padrão: A partir de aproximadamente € 30 a € 50 .

A partir de aproximadamente . Setor inferior central: Os preços chegam a € 150 ou mais para lugares na parte central do setor inferior.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor superior: A partir de cerca de € 95 a € 104 .

A partir de cerca de . Setor intermediário e lateral do campo: Os preços variam entre € 145 e mais de € 250, dependendo da proximidade do gramado e do aumento da demanda à medida que o dia do jogo se aproxima.

Lille x Bayern de Munique pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Lille e Bayern de Munique

O Lille chega em má fase, com apenas duas vitórias nos últimos cinco jogos por todas as competições, além de duas derrotas e um empate. Na partida mais recente, perdeu por 4 a 2 para o Galatasaray na Champions League. A equipe também sofreu uma derrota por 3 a 0 para o Arsenal em competição europeia no início deste mês. A vitória por 1 a 0 sobre o Le Havre na Ligue 1 trouxe um breve alívio no cenário nacional, mas, nesses cinco jogos, o Lille marcou sete gols e sofreu nove. É um desempenho defensivo que preocupará Ancelotti antes deste confronto.

O Bayern tem sido mais consistente, com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League. Antes disso, goleou o RB Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga. A vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin, também nessa sequência, evidencia sua força ofensiva, embora os três empates no período indiquem vulnerabilidade ocasional. O Bayern marcou 20 gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Lille x Bayern de Munique: retrospecto recente do confronto direto

O Bayern de Munique tem um retrospecto dominante nos dois confrontos anteriores registrados entre as equipes. O encontro mais recente foi em novembro de 2012, quando o Bayern venceu por 6 a 1 em casa, na fase de grupos da Champions League. O outro jogo naquele ano, disputado em Lille, também terminou com vitória do Bayern, por 1 a 0. O clube alemão venceu as duas partidas, marcou sete gols e não sofreu nenhum. É um retrospecto que oferece pouco conforto ao mandante, embora mais de uma década separe os clubes de seu último confronto oficial.