Como conseguir ingressos para Levante x Barcelona: preços de LaLiga, informações da partida, vendas de última hora e mais

Levante enfrenta o Barcelona no domingo, 13 de setembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valência.
O confronto anterior entre as equipes na elite, em fevereiro de 2026, terminou com uma confortável vitória do Barcelona em casa por 3 a 0 no Spotify Camp Nou. Enquanto os dois lados se preparam para este compromisso da liga no início da temporada, o Barcelona busca manter seu forte embalo, enquanto o Levante tenta capitalizar a vantagem de jogar em casa.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Levante x Barcelona, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Levante x Barcelona por LaLiga?
O Levante recebe o Barcelona no Estadio Ciudad de Valencia em uma partida de LaLiga, com o pontapé inicial programado para esta rodada de jogos.
Como comprar ingressos para Levante x Barcelona por LaLiga?
Para comprar ingressos para o jogo entre Levante e Barcelona por LaLiga no Estadio Ciutat de València em 13 de setembro de 2026, siga estes principais canais de compra:
- Portal oficial de ingressos do Levante UD: Compre diretamente pelo site oficial do clube ou na bilheteria do Estadio Ciutat de València (Taquillas). Esta é a forma mais segura de garantir ingressos pelo valor de face.
- Portal oficial visitante do FC Barcelona: Sócios do FC Barcelona e torcidas organizadas oficiais (penyes) podem solicitar ingressos destinados ao setor visitante diretamente pela seção de ingressos do FC Barcelona.
- Plataformas secundárias de ingressos: Revendedores de ingressos ou mercados secundários primários.
Quanto custam os ingressos para Levante x Barcelona por LaLiga?
Os preços dos ingressos para o confronto entre Levante e Barcelona no Estadio Ciutat de València variam dependendo de você comprar ingressos oficiais pelo valor de face ou ingressos em mercados secundários.
- Ingressos oficiais pelo valor de face (Levante UD): Os ingressos oficiais padrão diretamente com o clube geralmente começam em cerca de £75–£80 (€90) para os setores atrás do gol ou de canto (Gol Corner), subindo até £195–£200 (€230) para assentos premium na arquibancada central (Tribuna Central).
- Ingressos oficiais para o setor visitante (cota do FC Barcelona): Os ingressos para o setor visitante distribuídos pelo portal oficial de torcedores do FC Barcelona normalmente têm um preço padronizado de visitante em LaLiga de cerca de £25–£30 (€30).
- Mercados secundários de revenda: Os preços iniciais no mercado secundário (como StubHub) ficam em torno de £100–£165 (€120–€195) para assentos de categoria básica, com lugares de alta demanda ou VIP ultrapassando £300–£350+, dependendo da localização do assento e das taxas do revendedor.
Levante x Barcelona por LaLiga: tudo o que você precisa saber
Forma de Levante x Barcelona
O Levante tem encontrado dificuldades para conseguir resultados em seus últimos cinco jogos, registrando uma vitória, nenhum empate e três derrotas nesse período, com seu único compromisso competitivo terminando em derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura de LaLiga. Sua única vitória veio contra o Al Qadsiah na pré-temporada. Ao longo dos cinco jogos, o Levante marcou três gols e sofreu sete, refletindo um time que tem encontrado dificuldades nos dois lados do campo.
O Barcelona chega em grande forma, com quatro vitórias em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 5 a 0 sobre o Elche na estreia em LaLiga, e a equipe também venceu o Basel por 5 a 2 na preparação de pré-temporada. A única mancha nessa sequência foi uma derrota por 1 a 0 para a Udinese durante a pré-temporada. O Barcelona marcou nove gols ao longo desses cinco jogos e sofreu dois, destacando a produção ofensiva que o time de Flick apresentou antes deste confronto.
Levante x Barcelona: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre esses clubes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Barcelona venceu por 3 a 0 em casa por LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Barcelona em agosto de 2025, com os visitantes vencendo por 3 a 2 no Estadio Ciudad de Valencia. Nos últimos cinco confrontos diretos deste conjunto de dados, o Barcelona venceu quatro e empatou um, com o Levante ainda sem conseguir uma vitória em qualquer um desses encontros.
Confrontos
Classificação de Levante x Barcelona
Em LaLiga, o Levante ocupa atualmente a 20ª posição, enquanto o Barcelona está em quarto lugar após a rodada de abertura.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
V
V
V
V
V
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
V
V
V
D
V
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
E
V
V
V
D
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
D
V
V
D
V
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
D
V
V
E
D
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
E
D
D
V
V
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
E
D
E
V
V
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
V
D
V
E
V
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
V
V
D
D
D
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
E
E
V
V
D
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
V
D
E
E
D
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
E
V
D
V
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
E
D
D
D
V
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
V
E
E
E
D
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
D
D
V
E
D
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
D
D
V
D
V
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
D
D
E
V
E
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
V
D
E
D
D
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
D
V
D
D
D
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
D
D
E
E
D