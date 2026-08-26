Levante e Athletic Bilbao se enfrentam na quarta-feira, 16 de setembro de 2026, no Estadio Ciudad de Valencia, em Valencia.

Este duelo da primeira divisão reúne dois tradicionais times espanhóis que buscam garantir pontos importantes na liga logo no início da campanha 2026–27. O encontro anterior entre eles, em fevereiro de 2026, terminou com uma animada vitória por 4 a 2 do Athletic Club em San Mamés.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Levante x Athletic Bilbao, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Levante x Athletic Bilbao por LaLiga?

Levante x Athletic Bilbao acontece no Estadio Ciudad de Valencia, em Valencia, com o horário de início ainda a ser confirmado nas listas oficiais de transmissão para esta partida de LaLiga.

La Liga - Rodada 6 21 de out. de 2026 - 14:00 Estadio Ciudad de Valencia

Como comprar ingressos para Levante x Athletic Bilbao por LaLiga?

Você pode comprar ingressos para a partida entre Levante UD e Athletic Bilbao em 16 de setembro de 2026, no Estadio Ciutat de València, por alguns canais oficiais e secundários:

Canais oficiais diretos

Portal oficial de ingressos do Levante UD: A fonte principal e mais segura é diretamente pelo site oficial do Levante UD (o time da casa) ou na bilheteria do estádio Estadio Ciutat de València.

Portal oficial de ingressos do Athletic Club: Os torcedores visitantes podem consultar o site oficial do Athletic Bilbao para a carga especificamente reservada aos torcedores visitantes.

Mercados secundários e de revenda

Se os ingressos oficiais para o público geral estiverem esgotados, os ingressos podem ser anunciados em plataformas de agregação e revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Levante x Athletic Bilbao por LaLiga?

O custo dos ingressos para Levante x Athletic Bilbao por LaLiga, em 16 de setembro de 2026, varia dependendo de você comprar pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas secundárias de revenda:

Ingressos oficiais diretos (bilheteria/site do Levante UD)

Assentos padrão: Os ingressos a preço de face para partidas gerais de LaLiga no Estadio Ciutat de València normalmente começam entre € 30 e € 50 para os setores de fundo/canto ( Gol Norte e Gol Sur ).

Assentos de lateral e premium: Os setores centrais laterais ( Tribuna e Preferencia ) geralmente variam de € 60 a € 110 , dependendo do nível e da proximidade com o campo.

Revenda e mercados secundários

Em sites de troca de ingressos como a StubHub, os preços atualmente começam em cerca de:

Revenda de entrada: Os preços iniciais nas principais plataformas de agregação e revenda atualmente começam em cerca de € 140 a € 150 (aprox. US$ 163) para assentos de categoria básica.

Faixa média de revenda: Assentos de categoria intermediária a superior em marketplaces de revenda normalmente variam entre € 190 e € 220+ , refletindo a demanda do mercado e as taxas de serviço.

Levante x Athletic Bilbao por LaLiga: tudo o que você precisa saber

Forma de Levante e Athletic Bilbao

O Levante somou um ponto nos últimos cinco jogos, registrando um empate, uma vitória e três derrotas nesse período. Seu único resultado em LaLiga foi um empate sem gols com o Osasuna em 24 de agosto, que veio depois de uma derrota por 3 a 0 para o Espanyol na rodada de abertura da temporada. Antes da campanha competitiva, o Levante perdeu por 1 a 0 para o Villarreal em um amistoso e venceu o Albacete por 2 a 1. Sua única vitória na pré-temporada também incluiu um triunfo por 1 a 0 sobre o Al Qadsiah. Ao longo dos cinco jogos, o Levante marcou três gols e sofreu três.

O Athletic Bilbao chega com uma vitória nos últimos cinco jogos. Seu único triunfo veio em um amistoso de pré-temporada contra o Burgos CF, vencido por 3 a 0. Sua atuação mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Sevilla em LaLiga, em 22 de agosto, e também perdeu por 3 a 1 para o Real Zaragoza e por 1 a 0 para a Atalanta em amistosos. O Bilbao também perdeu por 3 a 1 para o Marseille no início da pré-temporada. Ao longo desses cinco jogos, o Bilbao marcou seis gols e sofreu oito.

Levante x Athletic Bilbao: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre esses times aconteceu em 8 de fevereiro de 2026, quando o Athletic Bilbao venceu por 4 a 2 em casa, por LaLiga. Antes disso, o Levante recebeu o Athletic Bilbao em novembro de 2025, com os visitantes vencendo por 2 a 0 no Estadio Ciudad de Valencia. Ao longo dos últimos cinco confrontos diretos neste conjunto de dados, o Athletic Bilbao venceu três vezes, com um empate e mais um resultado também registrado, abrangendo LaLiga e um duelo da Copa do Rei.