Lens enfrenta o Sporting CP na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.
Os dois clubes chegam para o confronto em alta, depois de iniciarem suas campanhas europeias com vitórias na rodada de abertura. O RC Lens conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na 1ª rodada, enquanto o Sporting CP garantiu um sólido triunfo por 3 a 1 contra o Galatasaray.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será o pontapé inicial de Lens x Sporting CP pela Champions League?
Lens x Sporting CP começa no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.
Como comprar ingressos para Lens x Sporting CP pela Champions League?
Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre RC Lens e Sporting CP no Stade Bollaert-Delelis na terça-feira, 13 de outubro de 2026, siga estas principais opções de compra:
1. Canais oficiais dos clubes
- Portal oficial de ingressos do RC Lens: A forma principal e mais segura de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do RC Lens (billetterie.rclens.fr). Os ingressos para jogos em casa são liberados em fases, muitas vezes priorizando os detentores de carnê de temporada e os sócios do clube antes da venda geral.
- Plataforma de revenda do RC Lens: Se os ingressos da venda geral se esgotarem, o RC Lens opera um mercado oficial de revenda de ingressos em sua plataforma de bilheteria, onde os detentores de carnê de temporada revendem assentos verificados pelo valor de face.
- Setor visitante do Sporting CP: Se você torce pelo Sporting CP, as cargas de ingressos para o setor visitante normalmente são vendidas diretamente pelo sistema oficial de bilheteria do Sporting CP para membros registrados.
2. Mercados secundários e de revenda
- Se as vendas oficiais primárias estiverem esgotadas, os ingressos podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Tenha em mente que os preços em plataformas secundárias variam de acordo com a demanda e são definidos por vendedores individuais.
Quanto custam os ingressos para Lens x Sporting CP pela Champions League?
Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre RC Lens e Sporting CP no Stade Bollaert-Delelis variam dependendo do canal de venda e da categoria do assento:
- Vendas oficiais primárias: Os ingressos padrão de dia de jogo diretamente pelo RC Lens normalmente começam em cerca de € 30 a € 55 para os setores atrás do gol (Norte/Sul) e vão até € 90 a € 250 para assentos premium nas laterais (Leste/Oeste) e pacotes de hospitalidade.
- Revenda oficial entre torcedores: Os ingressos de revenda comprados por meio da plataforma oficial de revenda do RC Lens são vendidos pelo valor de face, geralmente começando entre € 35 e € 80 para assentos padrão.
- Mercados secundários: Em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo, os assentos de entrada geralmente começam em torno de € 85 a € 125, com categorias de meio-campo ou de alta demanda chegando a € 200 a € 450+.
Lens x Sporting CP pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Lens e Sporting CP
O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando oito gols e sofrendo seis. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1 em 13 de setembro, depois da vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Champions League. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Lorient e por 2 a 1 para o Strasbourg em derrotas consecutivas na Ligue 1. Sua melhor atuação no período foi a vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre em 22 de agosto.
O Sporting CP venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo três. Seu compromisso mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Famalicão na Liga Portugal em 13 de setembro, antes do qual venceu o Galatasaray por 3 a 1 na Champions League. Também somou vitórias sobre Nacional, Rio Ave e Alverca, e não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos.
Lens x Sporting CP: retrospecto recente do confronto
Não há dados de confronto direto disponíveis para esta partida entre Lens e Sporting CP.
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