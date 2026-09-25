Lens enfrenta o Sporting CP na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

Os dois clubes chegam para o confronto em alta, depois de iniciarem suas campanhas europeias com vitórias na rodada de abertura. O RC Lens conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na 1ª rodada, enquanto o Sporting CP garantiu um sólido triunfo por 3 a 1 contra o Galatasaray.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lens x Sporting CP pela Champions League?

Lens x Sporting CP começa no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Sporting CP pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre RC Lens e Sporting CP no Stade Bollaert-Delelis na terça-feira, 13 de outubro de 2026, siga estas principais opções de compra:

1. Canais oficiais dos clubes

Portal oficial de ingressos do RC Lens: A forma principal e mais segura de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do RC Lens (billetterie.rclens.fr). Os ingressos para jogos em casa são liberados em fases, muitas vezes priorizando os detentores de carnê de temporada e os sócios do clube antes da venda geral.

Plataforma de revenda do RC Lens: Se os ingressos da venda geral se esgotarem, o RC Lens opera um mercado oficial de revenda de ingressos em sua plataforma de bilheteria, onde os detentores de carnê de temporada revendem assentos verificados pelo valor de face.

Setor visitante do Sporting CP: Se você torce pelo Sporting CP, as cargas de ingressos para o setor visitante normalmente são vendidas diretamente pelo sistema oficial de bilheteria do Sporting CP para membros registrados.

2. Mercados secundários e de revenda

Se as vendas oficiais primárias estiverem esgotadas, os ingressos podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo . Tenha em mente que os preços em plataformas secundárias variam de acordo com a demanda e são definidos por vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para Lens x Sporting CP pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre RC Lens e Sporting CP no Stade Bollaert-Delelis variam dependendo do canal de venda e da categoria do assento:

Vendas oficiais primárias: Os ingressos padrão de dia de jogo diretamente pelo RC Lens normalmente começam em cerca de € 30 a € 55 para os setores atrás do gol (Norte/Sul) e vão até € 90 a € 250 para assentos premium nas laterais (Leste/Oeste) e pacotes de hospitalidade.

Revenda oficial entre torcedores: Os ingressos de revenda comprados por meio da plataforma oficial de revenda do RC Lens são vendidos pelo valor de face, geralmente começando entre € 35 e € 80 para assentos padrão.

Mercados secundários: Em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo , os assentos de entrada geralmente começam em torno de € 85 a € 125 , com categorias de meio-campo ou de alta demanda chegando a € 200 a € 450+ .

Lens x Sporting CP pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Sporting CP

O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando oito gols e sofrendo seis. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1 em 13 de setembro, depois da vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Champions League. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Lorient e por 2 a 1 para o Strasbourg em derrotas consecutivas na Ligue 1. Sua melhor atuação no período foi a vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre em 22 de agosto.

O Sporting CP venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo três. Seu compromisso mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Famalicão na Liga Portugal em 13 de setembro, antes do qual venceu o Galatasaray por 3 a 1 na Champions League. Também somou vitórias sobre Nacional, Rio Ave e Alverca, e não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos.

Lens x Sporting CP: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confronto direto disponíveis para esta partida entre Lens e Sporting CP.