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Como conseguir ingressos para Lens x Sporting CP: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Lens enfrenta o Sporting CP na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Lens enfrenta o Sporting CP na terça-feira, 13 de outubro de 2026, no Stade Bollaert-Delelis, em Lens.

Os dois clubes chegam para o confronto em alta, depois de iniciarem suas campanhas europeias com vitórias na rodada de abertura. O RC Lens conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na 1ª rodada, enquanto o Sporting CP garantiu um sólido triunfo por 3 a 1 contra o Galatasaray.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Lens x Sporting CP, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Lens x Sporting CP pela Champions League?

Lens x Sporting CP começa no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na terça-feira, 13 de outubro de 2026.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 2
Stade Bollaert-Delelis

Como comprar ingressos para Lens x Sporting CP pela Champions League?

Para comprar ingressos para a partida da UEFA Champions League entre RC Lens e Sporting CP no Stade Bollaert-Delelis na terça-feira, 13 de outubro de 2026, siga estas principais opções de compra:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Portal oficial de ingressos do RC Lens: A forma principal e mais segura de comprar ingressos é diretamente pelo site oficial de bilheteria do RC Lens (billetterie.rclens.fr). Os ingressos para jogos em casa são liberados em fases, muitas vezes priorizando os detentores de carnê de temporada e os sócios do clube antes da venda geral.
  • Plataforma de revenda do RC Lens: Se os ingressos da venda geral se esgotarem, o RC Lens opera um mercado oficial de revenda de ingressos em sua plataforma de bilheteria, onde os detentores de carnê de temporada revendem assentos verificados pelo valor de face.
  • Setor visitante do Sporting CP: Se você torce pelo Sporting CP, as cargas de ingressos para o setor visitante normalmente são vendidas diretamente pelo sistema oficial de bilheteria do Sporting CP para membros registrados.

2. Mercados secundários e de revenda

  • Se as vendas oficiais primárias estiverem esgotadas, os ingressos podem ser encontrados em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo. Tenha em mente que os preços em plataformas secundárias variam de acordo com a demanda e são definidos por vendedores individuais.

Quanto custam os ingressos para Lens x Sporting CP pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da UEFA Champions League entre RC Lens e Sporting CP no Stade Bollaert-Delelis variam dependendo do canal de venda e da categoria do assento:

  • Vendas oficiais primárias: Os ingressos padrão de dia de jogo diretamente pelo RC Lens normalmente começam em cerca de € 30 a € 55 para os setores atrás do gol (Norte/Sul) e vão até € 90 a € 250 para assentos premium nas laterais (Leste/Oeste) e pacotes de hospitalidade.
  • Revenda oficial entre torcedores: Os ingressos de revenda comprados por meio da plataforma oficial de revenda do RC Lens são vendidos pelo valor de face, geralmente começando entre € 35 e € 80 para assentos padrão.
  • Mercados secundários: Em plataformas secundárias de ingressos, como a Ticombo, os assentos de entrada geralmente começam em torno de € 85 a € 125, com categorias de meio-campo ou de alta demanda chegando a € 200 a € 450+.

Lens x Sporting CP pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Lens e Sporting CP

O Lens venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições, marcando oito gols e sofrendo seis. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Le Mans na Ligue 1 em 13 de setembro, depois da vitória por 3 a 2 sobre o Slavia Praga na Champions League. Antes disso, perdeu por 1 a 0 para o Lorient e por 2 a 1 para o Strasbourg em derrotas consecutivas na Ligue 1. Sua melhor atuação no período foi a vitória por 5 a 2 sobre o Auxerre em 22 de agosto.

O Sporting CP venceu três e empatou duas de suas últimas cinco partidas, marcando 11 gols e sofrendo três. Seu compromisso mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Famalicão na Liga Portugal em 13 de setembro, antes do qual venceu o Galatasaray por 3 a 1 na Champions League. Também somou vitórias sobre Nacional, Rio Ave e Alverca, e não perdeu nenhum de seus últimos cinco jogos.

RCL

RCL - Sequência

STR
D2-1
FCL
D0-1
SLP
V2-3
LEM
E2-2
ASM
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/9
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SCP

SCP - Sequência

RA
V0-4
NAC
V2-0
GAL
V3-1
FAM
E1-1
ARO
E2-2
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Lens x Sporting CP: retrospecto recente do confronto

Não há dados de confronto direto disponíveis para esta partida entre Lens e Sporting CP.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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